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El error común al elegir cortinas térmicas para el hogar

Las bajas temperaturas impulsan la búsqueda de alternativas para reforzar el confort en los ambientes. Criterios poco precisos pueden limitar la efectividad de recursos diseñados para conservar la temperatura y reducir el consumo energético

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Vista de un dormitorio con cortinas térmicas marrones cubriendo las ventanas, detrás de las cuales se ven cortinas traslúcidas blancas y un exterior nevado. Dos lámparas de mesa iluminan un sofá y una cama.
etalle de tejido multicapa en una cortina térmica, diseñado para actuar como barrera frente al frío y reducir la pérdida de calor hasta en un 25 % - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las bajas temperaturas impulsa a muchas familias a buscar soluciones eficientes para mantener el calor en el hogar y reducir el consumo energético. Entre las alternativas más accesibles, las cortinas térmicas se han posicionado como una opción popular gracias a su capacidad para mejorar el aislamiento y conservar la temperatura interior. Sin embargo, especialistas advierten que un error frecuente es elegir este tipo de cortinas sin considerar aspectos técnicos fundamentales, lo que puede limitar sus beneficios y generar una falsa sensación de confort térmico.

Cómo son las cortinas térmicas que ayudan a mantener el calor en el hogar

Las cortinas térmicas están diseñadas con materiales especiales, como tejidos de varias capas, recubrimientos aislantes y fibras de alta densidad, que actúan como barrera frente al frío exterior y las corrientes de aire. Según el portal The Spruce, estas cortinas pueden reducir la pérdida de calor hasta en un 25 % cuando cubren completamente las ventanas y se instalan correctamente.

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Además, su uso contribuye a disminuir la dependencia de sistemas de calefacción y, por ende, el gasto energético durante los meses de otoño e invierno.

Para maximizar su eficacia, los expertos recomiendan optar por cortinas térmicas que lleguen hasta el suelo y cubran todo el ancho de la ventana, evitando que queden espacios por donde pueda filtrarse el aire. El color y el grosor del tejido también pueden influir en la capacidad aislante: los tonos oscuros y las telas gruesas retienen mejor el calor, mientras que los modelos con forro reflectante pueden bloquear la entrada de frío y la salida de calor de manera más eficiente.

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Infografía que ilustra errores y recomendaciones para cortinas térmicas. Muestra un salón con cortinas, iconos de compra, ventana con aire, certificado, telas y aspiradora.
El error más común al elegir cortinas térmicas es priorizar la estética y el precio sobre la capacidad real de aislamiento térmico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores comunes al elegir cortinas térmicas para el hogar

Uno de los errores más habituales es elegir cortinas térmicas basándose únicamente en la estética o en el precio, sin verificar si el producto cuenta con características técnicas específicas de aislamiento. Muchos consumidores adquieren modelos que no poseen recubrimiento térmico real o que, por su tamaño y confección, no cubren de forma adecuada las superficies de vidrio, lo que reduce considerablemente su efectividad.

Otro fallo frecuente es instalar las cortinas lejos de la pared o sin ajustarlas correctamente al marco de la ventana, permitiendo la entrada de corrientes de aire. Especialistas citados por Better Homes & Gardens subrayan la importancia de revisar las especificaciones del fabricante y si es posible, optar por productos certificados por organismos independientes de eficiencia energética. Finalmente, descuidar el mantenimiento y la limpieza de las cortinas puede afectar su capacidad aislante a largo plazo.

Cómo aislar la casa del frío en otoño e invierno

El uso de cortinas térmicas debe integrarse a una estrategia más amplia de aislamiento para enfrentar el frío de las estaciones frías. Además de invertir en cortinas adecuadas, los expertos recomiendan sellar correctamente marcos y juntas de las ventanas, emplear burletes o cintas aislantes y colocar alfombras gruesas para evitar la pérdida de calor por el suelo. En viviendas con grandes ventanales, se sugiere combinar cortinas térmicas con persianas o cortinas dobles para potenciar la barrera térmica.

La Organización de Consumidores y Usuarios del Reino Unido aconseja mantener abiertas las cortinas durante las horas de luz para aprovechar el calor solar y cerrarlas completamente al atardecer para retener la temperatura acumulada. Implementar estas medidas, junto con una ventilación controlada, puede mejorar notablemente el confort térmico y reducir la factura energética durante el otoño e invierno.

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