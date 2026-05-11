El error común al elegir cortinas térmicas para el hogar

etalle de tejido multicapa en una cortina térmica, diseñado para actuar como barrera frente al frío y reducir la pérdida de calor hasta en un 25 % - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las bajas temperaturas impulsa a muchas familias a buscar soluciones eficientes para mantener el calor en el hogar y reducir el consumo energético. Entre las alternativas más accesibles, las cortinas térmicas se han posicionado como una opción popular gracias a su capacidad para mejorar el aislamiento y conservar la temperatura interior. Sin embargo, especialistas advierten que un error frecuente es elegir este tipo de cortinas sin considerar aspectos técnicos fundamentales, lo que puede limitar sus beneficios y generar una falsa sensación de confort térmico.

Cómo son las cortinas térmicas que ayudan a mantener el calor en el hogar

Las cortinas térmicas están diseñadas con materiales especiales, como tejidos de varias capas, recubrimientos aislantes y fibras de alta densidad, que actúan como barrera frente al frío exterior y las corrientes de aire. Según el portal The Spruce, estas cortinas pueden reducir la pérdida de calor hasta en un 25 % cuando cubren completamente las ventanas y se instalan correctamente.

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Además, su uso contribuye a disminuir la dependencia de sistemas de calefacción y, por ende, el gasto energético durante los meses de otoño e invierno.

Para maximizar su eficacia, los expertos recomiendan optar por cortinas térmicas que lleguen hasta el suelo y cubran todo el ancho de la ventana, evitando que queden espacios por donde pueda filtrarse el aire. El color y el grosor del tejido también pueden influir en la capacidad aislante: los tonos oscuros y las telas gruesas retienen mejor el calor, mientras que los modelos con forro reflectante pueden bloquear la entrada de frío y la salida de calor de manera más eficiente.

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El error más común al elegir cortinas térmicas es priorizar la estética y el precio sobre la capacidad real de aislamiento térmico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores comunes al elegir cortinas térmicas para el hogar

Uno de los errores más habituales es elegir cortinas térmicas basándose únicamente en la estética o en el precio, sin verificar si el producto cuenta con características técnicas específicas de aislamiento. Muchos consumidores adquieren modelos que no poseen recubrimiento térmico real o que, por su tamaño y confección, no cubren de forma adecuada las superficies de vidrio, lo que reduce considerablemente su efectividad.

Otro fallo frecuente es instalar las cortinas lejos de la pared o sin ajustarlas correctamente al marco de la ventana, permitiendo la entrada de corrientes de aire. Especialistas citados por Better Homes & Gardens subrayan la importancia de revisar las especificaciones del fabricante y si es posible, optar por productos certificados por organismos independientes de eficiencia energética. Finalmente, descuidar el mantenimiento y la limpieza de las cortinas puede afectar su capacidad aislante a largo plazo.

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Cómo aislar la casa del frío en otoño e invierno

El uso de cortinas térmicas debe integrarse a una estrategia más amplia de aislamiento para enfrentar el frío de las estaciones frías. Además de invertir en cortinas adecuadas, los expertos recomiendan sellar correctamente marcos y juntas de las ventanas, emplear burletes o cintas aislantes y colocar alfombras gruesas para evitar la pérdida de calor por el suelo. En viviendas con grandes ventanales, se sugiere combinar cortinas térmicas con persianas o cortinas dobles para potenciar la barrera térmica.

La Organización de Consumidores y Usuarios del Reino Unido aconseja mantener abiertas las cortinas durante las horas de luz para aprovechar el calor solar y cerrarlas completamente al atardecer para retener la temperatura acumulada. Implementar estas medidas, junto con una ventilación controlada, puede mejorar notablemente el confort térmico y reducir la factura energética durante el otoño e invierno.

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