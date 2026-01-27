10 ideas simples para combatir el sedentarismo y mejorar la salud física

La inactividad física constituye el cuarto mayor factor de riesgo de muerte a nivel mundial, solo superado por hipertensión y tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inactividad física se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial. Especialistas advierten que pasar largas horas sentado afecta tanto al cuerpo como a la mente, y sus consecuencias ya impactan a millones de personas.

Frente a este escenario, la adopción de pequeños cambios cotidianos puede ser decisiva para combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida.

El impacto global del sedentarismo en la salud

En diferentes regiones del mundo, más de la mitad de la población adulta no realiza actividad física regular, según datos de organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas y la Fundación Española del Corazón.

Esta entidad advierte que la inactividad física representa el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel global, solo superado por la hipertensión arterial y el tabaquismo, y se sitúa al mismo nivel que la diabetes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la falta de movimiento eleva la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, y aumenta la incidencia de diabetes tipo 2. Es por ello que los expertos insisten en la importancia de incorporar hábitos activos para proteger la salud. Las organizaciones de referencia subrayan que el impacto negativo de la inactividad afecta tanto el cuerpo como el bienestar emocional.

Realizar actividad física impacta positivamente en cinco áreas del organismo. En el aspecto motor, proporciona mayor agilidad, equilibrio y coordinación. Desde el punto de vista metabólico, favorece la regulación de la glucosa y mejora el metabolismo de grasas.

Fortalece los músculos, aumenta la potencia y la fuerza; además, mejora la función cardiorrespiratoria y potencia la resistencia y capacidad aeróbica. También influye en el área morfológica al reducir la grasa corporal, aumentar la densidad ósea y aportar más flexibilidad.

Según la Fundación Española del Corazón, estos beneficios ayudan a controlar la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos, y favorecen el mantenimiento de un peso saludable.

Diez rutinas para dejar atrás el sedentarismo

Como estrategia para combatir la inactividad, la Fundación Española del Corazón propone diez rutinas sencillas y accesibles para incorporar más movimiento en la vida diaria:

Caminar al menos 30 minutos al día preferiblemente de forma continua. Hacerlo en grupo refuerza el apoyo social y facilita la consolidación del hábito. Cambiar los trayectos en coche por caminatas si se utiliza transporte público, bajar un par de paradas antes para recorrer el resto a pie. Subir escaleras en casa, el trabajo o centros comerciales en lugar de usar el ascensor. Utilizar la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Si no se dispone de una, aprovechar opciones de alquiler y reservar el pedaleo asistido solo para situaciones de gran esfuerzo. Practicar actividades al aire libre, como senderismo, yoga o pilates en parques o espacios naturales, para sumar el beneficio del contacto con la naturaleza y reducir el estrés. Nadar un par de veces por semana; resulta apto para todas las edades y colabora en el fortalecimiento muscular sin afectar las articulaciones. Realizar labores domésticas que requieran esfuerzo físico, como limpiar, pintar o mover muebles, para sumar actividad en la rutina del hogar. Usar aparatos estáticos como la bicicleta fija o el stepper mientras se ve televisión, transformando este tiempo en una oportunidad para mantenerse activo. Buscar vídeos de ejercicios sencillos, en especial de yoga o pilates, en Internet y avanzar gradualmente en la técnica y la dificultad. Bailar en casa al ritmo de la música, lo que aporta diversión y rompe con la rutina sedentaria.

Las organizaciones de salud recomiendan que la integración de la actividad física se realice de manera gradual, adaptando el ritmo y la intensidad a las capacidades individuales. Aconsejan evitar cambios bruscos que puedan causar molestias físicas o desmotivación.

Adoptar un estilo de vida activo ayuda a prevenir enfermedades y libera tensiones, pero también contribuye al bienestar emocional y aumenta la esperanza de vida. Transformar pequeños hábitos puede traducirse en mejoras notables en la calidad y duración de la vida.