Desde la UBA denunciaron falta de fondos: “Hay un recorte real del 30% y no giraron la partida aprobada”

Matías Ruiz: “No se está cumpliendo la Ley de Presupuesto 20226”

El secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, describió la situación de extrema gravedad que atraviesan los hospitales universitarios ante la falta absoluta de financiamiento por parte del gobierno nacional.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón y el equipo que lo acompaña, Ruiz explicó que hasta el 5 de mayo no se transfirió “ni un solo peso” de la partida de gastos operativos votada en el Congreso para el Hospital de Clínicas, el Hospital de Oncología Ángel Roffo, el Instituto Lanari y otros institutos asistenciales.

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“Ahora estamos ante una novedad porque el Gobierno no solamente no cumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino que estamos ante un incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026 que el Congreso votó a propuesta del propio Poder Ejecutivo”, puntualizó.

Desde la UBA expresaron su preocupación por la falta de financiamiento (REUTERS/Alessia Maccioni)

El impacto del recorte presupuestario en los hospitales de la UBA

En la misma línea, Ruiz detalló que la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre último incluyó otro ajuste para los hospitales universitarios. “Ese recorte real del 30 % finalmente se consumó al día de hoy, 5 de mayo, porque el Poder Ejecutivo todavía no giró ni un peso de la partida ajustada que se aprobó en la Ley de Presupuesto”, subrayó. La consecuencia directa es que el Hospital de Clínicas, el Roffo y los institutos de la UBA siguen sin fondos estatales para gastos operativos.

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La falta de financiamiento genera “extrema angustia en la comunidad médica, en la comunidad universitaria”, según describió Ruiz. “En el Hospital de Clínicas no sólo se atienden pacientes, sino que se forman los profesionales de la medicina. El 80% de los médicos del país se forma en la Universidad de Buenos Aires”, precisó.

Consultado por el impacto concreto en la atención, el funcionario advirtió que “los hospitales están funcionando en un porcentaje de su capacidad operativa. Subsisten con los recursos que ingresan de obras sociales, prepagas, algunas donaciones y principalmente acumulando deuda con proveedores”. La reducción de la cantidad de turnos y la postergación de cirugías son algunas de las consecuencias inmediatas. “Se están reduciendo la atención y la cantidad de turnos, se postergan las cirugías y va habiendo una administración con los proveedores en términos del aspecto financiero por este no giro de fondos que complejiza cada vez más la situación”, remarcó.

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La Facultad de Medicina de la UBA

Los riesgos de cierre y la respuesta ausente del Gobierno

Acerca de la posibilidad de un cierre total de los hospitales universitarios, Ruiz fue contundente: “En el contexto en el cual siga pasando el tiempo y el financiamiento no sea transferido, podría pasar, por supuesto. Uno hoy no está en posición de decir tal día, tal semana, tal mes los hospitales de la universidad van a dejar de funcionar”. Lo que sí sucede -aclaró- es que “en la medida en que el financiamiento para que los hospitales funcionen, que ya de por sí no es el financiamiento óptimo porque tiene un recorte del 30 % real respecto del año pasado, no llegue, la situación se va deteriorando”.

En relación a las gestiones administrativas, Ruiz afirmó que desde la UBA “hemos mandado las comunicaciones administrativas correspondientes a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Capital Humano, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a los fines de que se ejecute esta partida de gastos operativos de hospitales universitarios, en el marco de que si no sucede, iniciaremos por supuesto, las acciones judiciales que correspondan, que como funcionarios públicos tenemos que llevar adelante”.

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Hasta el momento, dijo, “no han sido formalmente respondidas por parte de la Secretaría de Educación ni de la Secretaría de Políticas Universitarias. En este momento no hay ninguna respuesta para con el planteo de la Universidad de Buenos Aires, más allá de algún link de noticias en algún portal que circula”.

El problema presupuestario convive con una crisis salarial sin antecedentes. “El salario de los médicos que atienden consultas en el Hospital de Clínicas, de los cirujanos que atienden consultas en el Hospital de Clínicas o en el Roffo, perdieron prácticamente la mitad de su salario en los últimos dos años. Hace 18 meses consecutivos que cobran menos en términos reales que el mes anterior”, denunció Ruiz.

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La falta de recursos no solo impacta en la operatividad diaria, sino también en la moral del personal y de los estudiantes. “La angustia, la incertidumbre que hay en la comunidad universitaria, en los profesores, en este caso en la comunidad médica, es enorme. Este problema presupuestario convive con una crisis salarial que genera muchísima angustia e incertidumbre en la comunidad, en los estudiantes de la Facultad de Medicina que cursan en el Roffo, en el Clínicas, en el Lanari”, concluyó.

Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires

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