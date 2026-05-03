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Los cinco mejores postres del mundo y cómo prepararlos en casa

Desde los mercados de Turquía hasta las pastelerías italianas, estos dulces tradicionales han conquistado a millones de comensales y se mantienen como referentes de la repostería mundial

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En una cocina, varias personas preparan postres. Se ven bandejas de baklava, un künefe saliendo del horno, strudel de manzana y helados de crema y pistacho.
Cada postre representa el patrimonio gastronómico de su región y revela el arte de transformar ingredientes simples en experiencias memorables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre olores dulces y texturas crujientes, la búsqueda de los mejores postres del mundo despierta pasiones y rivalidades culinarias. En las calles de Turquía, los mercados de Italia, las heladerías británicas y las panaderías del Mediterráneo se esconden recetas capaces de cruzar fronteras y generaciones.

Según el ranking global de Taste Atlas, basado en miles de valoraciones, estos son los cinco postres que han conquistado paladares y que, más allá de la mesa, cuentan historias de identidad y tradición.

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Antakya künefesi

Primer plano de künefe humeante en un plato de cobre, mostrando fideos kadayıf dorados, queso blanco derretido, jarabe y pistachos verdes triturados.
Postre tradicional de la provincia turca de Hatay, elaborado con masa de hilos finos, queso y jarabe de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El künefesi de Antakya es una joya de la repostería turca y símbolo de la provincia de Hatay. Su origen se remonta a la fusión de técnicas locales y la riqueza de los productos regionales.

El kadayıf, una masa de hilos finísimos, se cocina sobre placas de cobre, una tradición que se mantiene viva en los barrios antiguos de Antakya. El secreto del künefesi está en la calidad de su queso y la destreza para formar la masa, una tarea que exige paciencia y precisión.

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Este postre destaca por el contraste entre su exterior crujiente y el relleno elástico y suave.

Ingredientes

  • Harina de trigo
  • Maicena
  • Mantequilla sin sal
  • Queso Antakya künefelik
  • Azúcar
  • Limón
  • Pistachos (opcional)

Preparación

  1. Hervir azúcar y agua con unas gotas de limón para obtener un jarabe y dejarlo enfriar.
  2. Mezclar harina, maicena, azúcar, sal, agua y aceite hasta obtener una masa líquida y suave.
  3. Colar la masa y verter en espiral sobre una sartén antiadherente caliente, formando hilos finos. Cocinar brevemente y reservar.
  4. Mezclar el kadayıf con mantequilla derretida y cubrir la base de una bandeja.
  5. Colocar el queso cortado y cubrir con más kadayıf.
  6. Cocinar en horno o en sartén hasta dorar ambos lados.
  7. Bañar con el jarabe y decorar con pistachos picados. Servir caliente.

Helado de crema cuajada

Un tazón de helado color caramelo claro con nata batida en la parte superior y una cuchara, rodeado de tarros de crema y bollos dorados en una mesa de madera.
Especialidad británica originaria de Cornualles, reconocida por su textura aterciopelada y su sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las granjas de Cornualles, en Inglaterra, el helado de crema cuajada ha sido un símbolo de la repostería británica. Su textura aterciopelada y su sabor lácteo intenso lo diferencian de otros helados.

El ingrediente clave es la nata cuajada, una crema espesa y dorada que se obtiene calentando lentamente la leche fresca. Este helado es resultado de la paciencia y el respeto por los procesos tradicionales, alejándose de emulsionantes o estabilizantes industriales.

Ingredientes

  • Nata cuajada de Cornualles
  • Leche entera
  • Huevos
  • Azúcar

Preparación

  1. Calentar la leche y la nata cuajada hasta casi hervir.
  2. Batir las yemas con azúcar y añadir a la mezcla caliente, removiendo sin dejar que hierva.
  3. Cocinar a fuego bajo hasta que espese ligeramente.
  4. Dejar enfriar la crema pastelera y luego batir hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Llevar al congelador y mezclar regularmente para evitar la formación de cristales.
  6. Servir cremoso y, si se desea, añadir frutas, compotas o nueces.

Gelato al pistacchio

Gelato de pistacho verde brillante en un contenedor metálico sobre un mostrador de mármol, con una pala decorativa y un pueblo italiano borroso detrás.
Helado artesanal italiano cuya calidad depende de los pistachos de Bronte y la pureza de sus ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Italia, el gelato al pistacchio es un emblema de la tradición heladera. Su prestigio se debe a la calidad de los pistachos, especialmente los de Bronte, Sicilia.

La ausencia de colorantes y aditivos es una regla de oro para los maestros heladeros, que buscan un sabor puro y una textura densa. El gelato al pistacchio representa el equilibrio entre lo artesanal y lo natural, donde cada ingrediente se honra al máximo.

Ingredientes

  • Pistachos crudos y sin sal
  • Leche entera
  • Nata
  • Azúcar

Preparación

  1. Triturar los pistachos hasta obtener una pasta fina.
  2. Calentar leche, nata y azúcar hasta disolver completamente.
  3. Añadir la pasta de pistacho a la mezcla aún caliente.
  4. Enfriar la base y batir en máquina de helado o manualmente, incorporando poco aire.
  5. Congelar hasta lograr una textura cremosa.
  6. Servir con pistachos picados por encima.

Strudel de manzana

Strudel de manzana con porción cortada, relleno visible de manzana, pasas y piñones. Espolvoreado con azúcar glas sobre una tabla rústica con manzanas y canela.
Repostería centroeuropea de masa fina rellena de manzanas, canela y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El strudel de manzana es un clásico de la repostería centroeuropea, especialmente en la región de Trentino-Alto Adigio, Italia. Su origen está ligado a la cultura austrohúngara, donde se convirtió en un postre cotidiano y festivo.

El strudel encierra aromas de manzana, canela y limón en una masa fina y elástica, un arte transmitido de generación en generación. Lo ubica entre los postres más valorados por su sencillez y versatilidad.

Ingredientes

  • Harina
  • Huevo
  • Manzanas Golden
  • Pasas
  • Piñones
  • Pan rallado
  • Azúcar
  • Canela
  • Ralladura de limón
  • Mantequilla

Preparación

  1. Preparar la masa con harina, huevo, agua, aceite y sal. Amasar y dejar reposar.
  2. Mezclar manzanas en rodajas, pasas remojadas, piñones, azúcar, canela y ralladura de limón.
  3. Tostar pan rallado con mantequilla y esparcirlo sobre la masa estirada.
  4. Añadir el relleno y enrollar cuidadosamente.
  5. Colocar en una bandeja, untar con mantequilla y hornear a 200 ℃ hasta dorar.
  6. Espolvorear con azúcar glas y servir tibio.

Baklava de Gaziantep

Baklava de Gaziantep con masa filo dorada y pistachos verdes en una bandeja de cobre junto a una taza de té. Un patrón oriental de fondo.
Emblema de la pastelería turca, preparado con cuarenta capas de masa filo, pistachos y mantequilla clarificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de Gaziantep, en Turquía, el baklava es considerado el estándar de excelencia para este postre. Su preparación requiere 40 finas capas de masa filo, pinceladas con mantequilla clarificada y rellenas exclusivamente con pistachos.

El baklava de Gaziantep es símbolo de precisión y calidad, donde cada capa busca el equilibrio entre textura y dulzura.

Ingredientes

  • Harina de trigo
  • Pistachos
  • Mantequilla clarificada
  • Azúcar
  • Limón
  • Aceite
  • Vinagre

Preparación

  1. Elaborar la masa filo estirando láminas muy finas.
  2. Disponer la mitad de las láminas en una bandeja, pincelando cada una con mantequilla.
  3. Distribuir los pistachos molidos y cubrir con el resto de la masa.
  4. Cortar en rombos antes de hornear.
  5. Hornear hasta que la superficie esté dorada y verter jarabe de azúcar y limón tibio.
  6. Dejar reposar antes de servir.

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