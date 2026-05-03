Los cinco mejores postres del mundo y cómo prepararlos en casa

Cada postre representa el patrimonio gastronómico de su región y revela el arte de transformar ingredientes simples en experiencias memorables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre olores dulces y texturas crujientes, la búsqueda de los mejores postres del mundo despierta pasiones y rivalidades culinarias. En las calles de Turquía, los mercados de Italia, las heladerías británicas y las panaderías del Mediterráneo se esconden recetas capaces de cruzar fronteras y generaciones.

Según el ranking global de Taste Atlas, basado en miles de valoraciones, estos son los cinco postres que han conquistado paladares y que, más allá de la mesa, cuentan historias de identidad y tradición.

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Antakya künefesi

Postre tradicional de la provincia turca de Hatay, elaborado con masa de hilos finos, queso y jarabe de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El künefesi de Antakya es una joya de la repostería turca y símbolo de la provincia de Hatay. Su origen se remonta a la fusión de técnicas locales y la riqueza de los productos regionales.

El kadayıf, una masa de hilos finísimos, se cocina sobre placas de cobre, una tradición que se mantiene viva en los barrios antiguos de Antakya. El secreto del künefesi está en la calidad de su queso y la destreza para formar la masa, una tarea que exige paciencia y precisión.

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Este postre destaca por el contraste entre su exterior crujiente y el relleno elástico y suave.

Ingredientes

Harina de trigo

Maicena

Mantequilla sin sal

Queso Antakya künefelik

Azúcar

Limón

Pistachos (opcional)

Preparación

Hervir azúcar y agua con unas gotas de limón para obtener un jarabe y dejarlo enfriar. Mezclar harina, maicena, azúcar, sal, agua y aceite hasta obtener una masa líquida y suave. Colar la masa y verter en espiral sobre una sartén antiadherente caliente, formando hilos finos. Cocinar brevemente y reservar. Mezclar el kadayıf con mantequilla derretida y cubrir la base de una bandeja. Colocar el queso cortado y cubrir con más kadayıf. Cocinar en horno o en sartén hasta dorar ambos lados. Bañar con el jarabe y decorar con pistachos picados. Servir caliente.

Helado de crema cuajada

Especialidad británica originaria de Cornualles, reconocida por su textura aterciopelada y su sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las granjas de Cornualles, en Inglaterra, el helado de crema cuajada ha sido un símbolo de la repostería británica. Su textura aterciopelada y su sabor lácteo intenso lo diferencian de otros helados.

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El ingrediente clave es la nata cuajada, una crema espesa y dorada que se obtiene calentando lentamente la leche fresca. Este helado es resultado de la paciencia y el respeto por los procesos tradicionales, alejándose de emulsionantes o estabilizantes industriales.

Ingredientes

Nata cuajada de Cornualles

Leche entera

Huevos

Azúcar

Preparación

Calentar la leche y la nata cuajada hasta casi hervir. Batir las yemas con azúcar y añadir a la mezcla caliente, removiendo sin dejar que hierva. Cocinar a fuego bajo hasta que espese ligeramente. Dejar enfriar la crema pastelera y luego batir hasta obtener una mezcla homogénea. Llevar al congelador y mezclar regularmente para evitar la formación de cristales. Servir cremoso y, si se desea, añadir frutas, compotas o nueces.

Gelato al pistacchio

Helado artesanal italiano cuya calidad depende de los pistachos de Bronte y la pureza de sus ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de Italia, el gelato al pistacchio es un emblema de la tradición heladera. Su prestigio se debe a la calidad de los pistachos, especialmente los de Bronte, Sicilia.

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La ausencia de colorantes y aditivos es una regla de oro para los maestros heladeros, que buscan un sabor puro y una textura densa. El gelato al pistacchio representa el equilibrio entre lo artesanal y lo natural, donde cada ingrediente se honra al máximo.

Ingredientes

Pistachos crudos y sin sal

Leche entera

Nata

Azúcar

Preparación

Triturar los pistachos hasta obtener una pasta fina. Calentar leche, nata y azúcar hasta disolver completamente. Añadir la pasta de pistacho a la mezcla aún caliente. Enfriar la base y batir en máquina de helado o manualmente, incorporando poco aire. Congelar hasta lograr una textura cremosa. Servir con pistachos picados por encima.

Strudel de manzana

Repostería centroeuropea de masa fina rellena de manzanas, canela y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El strudel de manzana es un clásico de la repostería centroeuropea, especialmente en la región de Trentino-Alto Adigio, Italia. Su origen está ligado a la cultura austrohúngara, donde se convirtió en un postre cotidiano y festivo.

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El strudel encierra aromas de manzana, canela y limón en una masa fina y elástica, un arte transmitido de generación en generación. Lo ubica entre los postres más valorados por su sencillez y versatilidad.

Ingredientes

Harina

Huevo

Manzanas Golden

Pasas

Piñones

Pan rallado

Azúcar

Canela

Ralladura de limón

Mantequilla

Preparación

Preparar la masa con harina, huevo, agua, aceite y sal. Amasar y dejar reposar. Mezclar manzanas en rodajas, pasas remojadas, piñones, azúcar, canela y ralladura de limón. Tostar pan rallado con mantequilla y esparcirlo sobre la masa estirada. Añadir el relleno y enrollar cuidadosamente. Colocar en una bandeja, untar con mantequilla y hornear a 200 ℃ hasta dorar. Espolvorear con azúcar glas y servir tibio.

Baklava de Gaziantep

Emblema de la pastelería turca, preparado con cuarenta capas de masa filo, pistachos y mantequilla clarificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de Gaziantep, en Turquía, el baklava es considerado el estándar de excelencia para este postre. Su preparación requiere 40 finas capas de masa filo, pinceladas con mantequilla clarificada y rellenas exclusivamente con pistachos.

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El baklava de Gaziantep es símbolo de precisión y calidad, donde cada capa busca el equilibrio entre textura y dulzura.

Ingredientes

Harina de trigo

Pistachos

Mantequilla clarificada

Azúcar

Limón

Aceite

Vinagre

Preparación

Elaborar la masa filo estirando láminas muy finas. Disponer la mitad de las láminas en una bandeja, pincelando cada una con mantequilla. Distribuir los pistachos molidos y cubrir con el resto de la masa. Cortar en rombos antes de hornear. Hornear hasta que la superficie esté dorada y verter jarabe de azúcar y limón tibio. Dejar reposar antes de servir.