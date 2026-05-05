Teleshow

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

El actor estuvo como invitado en Otro día perdido y sorprendió hablando del motivo por el que nunca pasó por el Registro Civil

Guardar
El actor habló del motivo por el que nunca pasó por el Registro Civil (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Benjamín Vicuña volvió a sorprender con su sinceridad y su característico sentido del humor al contar en Otro día perdido (Eltrece), el programa de Mario Pergolini, por qué, a pesar de sus largas y conocidas relaciones, nunca pasó por el altar. El actor chileno, que siempre supo estar en el centro de la escena mediática por sus romances y escándalos, se encargó de derribar mitos y de dejar en claro que el casamiento, para él, está lejos de ser una prioridad.

El tema surgió tras el recuerdo de una de sus últimas visitas a la mesa de Mirtha Legrand. Pergolini repasó el clásico momento en el que la conductora lo interpeló: “¿Cuántas veces te casaste?”. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, respondió Vicuña, generando sorpresa en la diva. “No, nunca formalicé”, reafirmó.

PUBLICIDAD

La charla giró primero en tono de broma. Pergolini, siempre picante, le propuso: “Casate con Lamothe”, en referencia a Esteban Lamothe, el actor con quien Vicuña protagoniza Secreto en la Montaña, una obra de teatro de amor homosexual. El estudio se sumó a la ocurrencia, fantaseando con la vida juntos, la colección de hipopótamos de Vicuña y la rutina compartida. “¿Sabés que sí? Estaría buenísimo. Sería un golpe”, respondió Benjamín, entre risas. “Imaginate que esto termina con que vos sos gay”, siguió Pergolini, y Evelyn Botto remató: “Sería hermoso. Gran plot twist”.

Sus anteriores parejas, como Pampita y la China Suárez, marcaron hitos mediáticos en la vida sentimental de Vicuña (Crédito: Teleshow)
Sus anteriores parejas, como Pampita y la China Suárez, marcaron hitos mediáticos en la vida sentimental de Vicuña (Crédito: Teleshow)

Después del momento de distensión, Pergolini volvió a preguntar en serio si alguna vez pensó en casarse. Fue entonces cuando el actor respondió más reflexivo: “Se cruzan cosas por la cabeza. O sea, a todos se nos cruzan locuras, ¿no?”. Y explicó que, aunque alguna vez lo pensó, siempre terminó postergando o descartando la idea de casarse formalmente. “Por diferentes razones. No voy a entrar en cuestión, pero sí se fue pasando”, aclaró.

PUBLICIDAD

Vicuña también compartió una superstición que, según él, comparten varios de sus amigos: “Algunos creemos que es mufa”, lanzó, desatando las risas en el estudio. Explicó que ha visto casos de parejas que, tras muchos años de convivencia, deciden casarse y al poco tiempo se separan. “Viste esas personas que llevan mucho tiempo que se casan y ‘tac’, la cagan”, argumentó, fiel a su estilo desenfadado. Y el conductor agregó: “Es como irse con tu pareja a Colonia… mejor no cambiar nada. Viene todo bien, viene impecable, ¿para qué?”.

Actualmente, Vicuña está en pareja con Anita Espasandín, una arquitecta argentina ajena al mundo del espectáculo, con quien mantiene un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos que marcaron sus relaciones anteriores. Antes, el actor tuvo vínculos largos y públicos con figuras como Manuela Oyarzún, Paz Bascuñán, Fernanda Urrejola, Pampita Ardohain y la China Suárez. Con Pampita tuvo cuatro hijos y una separación marcada por la polémica, mientras que con la China tuvo dos hijos y una relación que también ocupó portadas y debates en la prensa.

Pampita Pepa Vicuña Anita Gala solidaria
Benjamín Vicuña mantiene actualmente una relación estable con Anita Espasandín, arquitecta ajena al espectáculo (RS Fotos)

En el repaso por su vida sentimental, Vicuña subrayó que el compromiso y el amor pueden existir perfectamente sin necesidad de un papel. “Con Anita venimos muy bien”, aseguró, dejando en claro que el presente lo encuentra en un gran momento personal y profesional, y que el casamiento, al menos por ahora, no está en sus planes.

Las respuestas de Benjamín Vicuña dejan a la vista su mirada fresca sobre el amor y el compromiso. Para él, el matrimonio está lejos de ser un objetivo y, aunque no lo descarta para el futuro, prefiere confiar en los acuerdos propios de cada pareja, las rutinas compartidas y no alterar lo que funciona. Entre supersticiones, humor y un recorrido sentimental intenso, el actor volvió a demostrar que su vida, como sus personajes, siempre tiene un giro inesperado y que, para él, las definiciones tajantes no existen.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaOtro día perdido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Tras la ajustada votación, un nuevo jugador abandonó la casa por decisión del público

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

El artista llevó el talento nacional a la cima del mundo, colaborando con estrellas y dejando una huella única en el pop, el jazz y el cine que siempre será recordada

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

El exfutbolista compartió en una charla con Migue Granados detalles sobre el inicio de su noviazgo en Punta del Este con la modelo y el valor de la familia en esta etapa de su vida

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Pampito en Puro show habló del hombre que estaría empezando una relación amorosa con la actriz. Su reacción al ser consultada por la versión

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

El conductor y la asesora de moda lanzaron comentarios filosos sobre la personalidad y el look sobre la expulsada del reality show

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

DEPORTES

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

Se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura

Lavezzi dio detalles de sus días internado por su problema de salud mental: “Dije: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

TELESHOW

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

INFOBAE AMÉRICA

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

Inversión extranjera directa en República Dominicana crece un 6.4 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central

Panamá se consolida como destino regional del turismo deportivo

Tribunal condena a la guatemalteca María Marta Patricia Castañeda Torres, ligada al máximo líder de la Mara-18

Kiran Desai: “Aceptar la incomodidad podría ser la única forma honesta de decir la verdad”