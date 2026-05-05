Deportes

Recibió dos tarjetas amarillas en 3 segundos y fue expulsado: la insólita reacción de un arquero que recorre el mundo

Washington Aguerre protagonizó una de las rojas más increíbles de la historia del fútbol por protestar

Guardar
Insólita expulsión en el fútbol uruguayo: dos amarillas en 3 segundos

Peñarol concluyó con un futbolista de campo como arquero el partido ante Defensor Sporting, después de que Washington Aguerre fuera expulsado por doble amonestación en apenas tres segundos entre amarilla y amarilla cuando se jugaba el tiempo de descuento. El encuentro, correspondiente al Torneo Apertura uruguayo, terminó 1-1 en el estadio Campeón del Siglo.

El incidente tuvo origen en una protesta acalorada de Aguerre por una supuesta falta sobre Facundo Álvez, según pudo escucharse mediante los micrófonos de la transmisión cuando exclamó: “Manga de ladrones”. El árbitro Mathías de Armas le mostró la amarilla por su dicho cuando el reloj marcaba el minuto 94, pero enseguida se registró la sucesión después de que el arquero lanzara el balón hacia el córner de forma vehemente, acción que derivó en su expulsión.

PUBLICIDAD

Con el equipo local sin cambios disponibles, Germán Barbas, habitual mediocampista, ocupó el arco los segundos finales tras la salida del portero. Vestido con buzo naranja, camiseta aurinegra y medias amarillas, defendió una jugada de tiro de esquina a favor del conjunto violeta, que no logró capitalizar la situación de superioridad numérica.

En la jugada posterior a la expulsión, el tiro de esquina fue despejado por la defensa y, tras un rebote, Erico Cuello remató desviado, permitiendo que el marcador permaneciera igualado hasta el pitazo final. Leandro Umpiérrez había puesto en ventaja al Carbonero, pero el paraguayo Brian Montenegro decretó cifras finales. El resultado significó el séptimo partido consecutivo sin victoria para los dirigidos por Diego Aguirre.

PUBLICIDAD

El entrenador se refirió a la infantil expulsión de su arquero en conferencia de presa: “Es un tema que no nos puede pasar. Lo hablaremos internamente”. Racing de Uruguay se adjudicó el título del Apertura en Uruguay, mientras que el Manya marcha cuarto, a 7 puntos de distancia, con una jornada por disputar (será visitante de Cerro Largo este sábado).

Antes de este resultado, Peñarol había anunciado que agotó las entradas para su próximo partido en Buenos Aires contra Platense por la Copa Libertadores. “Hoy el equipo mostró una buena actitud, una buena energía y se vio en el campo donde lo intentamos y lo merecimos, no se pudo dar. Para el jueves (ante el Calamar en Argentina) somos conscientes de la trascendencia del partido. ¿El principal argumento para que el hincha se ilusione? Juega Peñarol por Copa, ese el argumento más fuerte que tengo”.

Hay que decir que Peñarol está seriamente complicado en el Grupo E de la Libertadores. Solamente sumó un punto sobre nueve en disputa y necesitará ganar todos los de la segunda ronda para aspirar a clasificarse a los octavos de final. Corinthians lidera con 9 unidades, Platense tiene 6 y los uruguayos al igual que Santa Fe de Colombia cierran con 1. Vale recordar que el tercero de la zona accederá a los 16avos de final de la Sudamericana.

Temas Relacionados

Washington AguerreDefensor SportingPeñarol de MontevideoFútbol UruguayoDiego AguirreMathías de Armas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Úbeda, que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil, buscará recuperarse ante el combinado de Guayaquil. Transmite Fox Sports, Telefé y Disney+ a las 21

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Después del empate 1-1 en la ida que se jugó en España, ambos equipos se enfrentarán en Londres por el pase a la definición. Transmite Fox Sports y Disney+

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

El futbolista argentino Santiago Arrieta debió abandonar el campo por una rotura del ligamentos tras abrir el marcador ante Independiente del Valle

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

La confesión de Nadia Podoroska luego de ganar su primer título tras su regreso al tenis: “No sabía si iba a poder volver”

La rosarina se coronó en Madrid tras más de un año y medio, sin ranking y desde la clasificación, en una semana perfecta en la que no cedió sets y recuperó sensaciones clave tras una larga inactividad por lesiones

La confesión de Nadia Podoroska luego de ganar su primer título tras su regreso al tenis: “No sabía si iba a poder volver”

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

El jugador argentino contó que la disciplina trabaja zonas del cuerpo descuidadas en los entrenamientos tradicionales, un hallazgo que marcó un antes y un después en su carrera dentro del fútbol profesional

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

La confesión de Nadia Podoroska luego de ganar su primer título tras su regreso al tenis: “No sabía si iba a poder volver”

Dybala, dos clases de pilates y una revelación: cómo una rutina secreta terminó con sus lesiones en la Roma

TELESHOW

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

INFOBAE AMÉRICA

Choferes de Bolivia acatan un paro de 24 horas en demanda de soluciones al conflicto del combustible

Choferes de Bolivia acatan un paro de 24 horas en demanda de soluciones al conflicto del combustible

Cómo leer a J. M. Coetzee: instrucciones para entrar en la mente del Nobel más esquivo (que está en Buenos Aires)

Panamá abre consulta pública para definir protocolo ante aumento de interacciones con cocodrilos

Informe internacional sitúa a Guatemala y Honduras entre los países más inseguros para las mujeres viajeras

“Aprendí por experiencia propia”: la historia de Gabriela Meléndez como partera profesional en Guatemala