Recibió dos tarjetas amarillas en 3 segundos y fue expulsado: la insólita reacción de un arquero que recorre el mundo

Insólita expulsión en el fútbol uruguayo: dos amarillas en 3 segundos

Peñarol concluyó con un futbolista de campo como arquero el partido ante Defensor Sporting, después de que Washington Aguerre fuera expulsado por doble amonestación en apenas tres segundos entre amarilla y amarilla cuando se jugaba el tiempo de descuento. El encuentro, correspondiente al Torneo Apertura uruguayo, terminó 1-1 en el estadio Campeón del Siglo.

El incidente tuvo origen en una protesta acalorada de Aguerre por una supuesta falta sobre Facundo Álvez, según pudo escucharse mediante los micrófonos de la transmisión cuando exclamó: “Manga de ladrones”. El árbitro Mathías de Armas le mostró la amarilla por su dicho cuando el reloj marcaba el minuto 94, pero enseguida se registró la sucesión después de que el arquero lanzara el balón hacia el córner de forma vehemente, acción que derivó en su expulsión.

PUBLICIDAD

Con el equipo local sin cambios disponibles, Germán Barbas, habitual mediocampista, ocupó el arco los segundos finales tras la salida del portero. Vestido con buzo naranja, camiseta aurinegra y medias amarillas, defendió una jugada de tiro de esquina a favor del conjunto violeta, que no logró capitalizar la situación de superioridad numérica.

En la jugada posterior a la expulsión, el tiro de esquina fue despejado por la defensa y, tras un rebote, Erico Cuello remató desviado, permitiendo que el marcador permaneciera igualado hasta el pitazo final. Leandro Umpiérrez había puesto en ventaja al Carbonero, pero el paraguayo Brian Montenegro decretó cifras finales. El resultado significó el séptimo partido consecutivo sin victoria para los dirigidos por Diego Aguirre.

PUBLICIDAD

El entrenador se refirió a la infantil expulsión de su arquero en conferencia de presa: “Es un tema que no nos puede pasar. Lo hablaremos internamente”. Racing de Uruguay se adjudicó el título del Apertura en Uruguay, mientras que el Manya marcha cuarto, a 7 puntos de distancia, con una jornada por disputar (será visitante de Cerro Largo este sábado).

Antes de este resultado, Peñarol había anunciado que agotó las entradas para su próximo partido en Buenos Aires contra Platense por la Copa Libertadores. “Hoy el equipo mostró una buena actitud, una buena energía y se vio en el campo donde lo intentamos y lo merecimos, no se pudo dar. Para el jueves (ante el Calamar en Argentina) somos conscientes de la trascendencia del partido. ¿El principal argumento para que el hincha se ilusione? Juega Peñarol por Copa, ese el argumento más fuerte que tengo”.

PUBLICIDAD

Hay que decir que Peñarol está seriamente complicado en el Grupo E de la Libertadores. Solamente sumó un punto sobre nueve en disputa y necesitará ganar todos los de la segunda ronda para aspirar a clasificarse a los octavos de final. Corinthians lidera con 9 unidades, Platense tiene 6 y los uruguayos al igual que Santa Fe de Colombia cierran con 1. Vale recordar que el tercero de la zona accederá a los 16avos de final de la Sudamericana.