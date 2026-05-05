Guatemala

Informe internacional sitúa a Guatemala y Honduras entre los países más inseguros para las mujeres viajeras

La nueva edición del índice mundial refleja que la seguridad, inclusión y acceso a justicia presentan severas carencias en ambos países, acentuando riesgos para quienes se desplazan solas y limitaciones en su autonomía y derechos

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Vista desde dentro de un vehículo de una mujer con mochila y bufanda bajando de un autobús en una terminal de Guatemala, sujetando una maleta en una calle mojada con puestos y gente.
Una mujer turista con mochila y maleta baja de un autobús en una terminal de Guatemala, rodeada de puestos de mercado y personas, con una expresión de aprehensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Women, Peace and Security Index 2025/26 de ReliefWeb,es un sitio gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), destaca que Guatemala y Honduras figuran entre los países con más desafíos en seguridad, inclusión y justicia para las mujeres, especialmente para quienes viajan solas o se desplazan sin compañía.

Ambas naciones comparten el puesto 144 entre 181 evaluadas, lo que las coloca en el quintil más bajo del ranking global y revela una situación crítica para Centroamérica.

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El índice señala que solo el 46% de las mujeres guatemaltecas y el 54% de las hondureñas se sienten seguras al caminar solas de noche.

Este dato refleja una inseguridad extendida que impacta directamente en la movilidad femenina: muchas optan por restringir sus desplazamientos o adoptar medidas adicionales de protección, lo que afecta tanto su autonomía como su libertad de movimiento.

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Violencia política y proximidad al conflicto en Centroamérica

La violencia política contra las mujeres sobresale como uno de los mayores desafíos. En Honduras se registran 0,725 eventos violentos por cada 100,000 mujeres, frente a los 0.140 en Guatemala.

Mujer caminando sola por una calle adoquinada mojada de noche, flanqueada por edificios de fachadas desgastadas. Faroles iluminan el camino.
Una mujer camina sola por una calle adoquinada de una ciudad latinoamericana por la noche, iluminada por faroles que reflejan su luz sobre el pavimento mojado y resaltan fachadas desgastadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia pone en evidencia el riesgo mucho mayor que enfrentan las hondureñas, en un contexto donde la exposición a actos de violencia política supera ampliamente la media regional. El temor a ser víctimas limita la participación femenina en espacios públicos.

La cercanía a conflictos armados intensifica la inseguridad. Casi dos de cada tres mujeres hondureñas viven a menos de 50 kilómetros de un evento de conflicto, mientras que en Guatemala la cifra es poco más de un tercio. La proximidad a violencia organizada o criminalidad eleva la percepción de peligro para quienes se desplazan solas.

Otros indicadores clave para la seguridad y autonomía

El índice también resalta la prevalencia de la violencia de pareja: 7.3% en Guatemala y 7.2% en Honduras durante los últimos 12 meses. Aunque los valores son comparables, el contexto de violencia generalizada incrementa los riesgos para las mujeres.

Solo el 34.3% de las mujeres en Guatemala y el 28.9% en Honduras acceden a una cuenta bancaria, lo que restringe su autonomía económica. El empleo femenino alcanza el 58.9% en Guatemala y el 44.6% en Honduras, cifras que evidencian brechas importantes respecto a otras regiones.

Deterioro sostenido y contexto regional

Desde 2017/18, ambos países han reportado caídas en su desempeño: Honduras disminuyó un 18.7% en su puntaje general y Guatemala un 10.1%. Este deterioro los ubica entre los diez países con mayores retrocesos a nivel global, situando a la región en una crisis prolongada de seguridad y derechos para las mujeres.

Centroamérica muestra los niveles más bajos de percepción de seguridad para caminar solas de noche (apenas el 42%), junto con una alta incidencia de violencia política y proximidad a zonas de conflicto. Estos factores configuran un entorno restrictivo para la movilidad femenina y requieren acciones urgentes.

¿Por qué viajar sola representa mayores riesgos en Guatemala y Honduras?

La inseguridad, la exposición a violencia política y la cercanía a conflictos armados condicionan gravemente la experiencia de las mujeres que viajan solas en Guatemala y Honduras.

Los datos muestran un riesgo superior al promedio mundial y regional de sufrir violencia física, sexual o verse involucradas en eventos políticos violentos. Esto desincentiva los viajes solitarios y reduce la presencia femenina en espacios públicos.

El informe propone fortalecer redes de apoyo y denuncia, implementar políticas específicas de protección y empoderamiento, y demandar mejores condiciones de seguridad y justicia para las mujeres.

Vista macro de los pies de una mujer con zapatos oscuros y pantalones, caminando sobre adoquines mojados en una calle nocturna. Se ven reflejos de luz y una sombra larga.
Una mujer camina sola sobre adoquines mojados en una calle urbana latinoamericana por la noche, sus pasos reflejados en charcos bajo la luz de un farol, proyectando una sombra alargada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se subraya la importancia de la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la ampliación de la inclusión económica, junto con la protección ante violencia política.

ReliefWeb,es un sitio gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), es el portal de información humanitaria más grande del mundo, fundado en 1996. Ofrece actualizaciones rápidas y fiables sobre emergencias mundiales, incluyendo informes, mapas y noticias, sirviendo como fuente independiente para la comunidad internacional

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