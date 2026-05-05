Crimen y Justicia

Entraron a robar a un edificio en Caballito, escaparon por los techos y terminaron detenidos: el oscuro prontuario de una de las asaltantes

Violeta Macarena Aranda, de 22 años, tenía un pedido de captura vigente que fue solicitado cuatro días antes de su detención

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Imagen de tres personas, dos hombres y una mujer, con rostros difuminados, de pie frente a un vehículo policial con luces azules encendidas
La única integrante mujer de la banda tenía pedido de captura por homicidio.

Dos delincuentes de nacionalidad colombiana y una mujer argentina de 22 años que registraba antecedentes por homicidio, fueron detenidos días atrás en el barrio porteño de Caballito, donde fueron capturados tras ingresar a robar en un edificio de la zona e intentar escapar por los techos. Y tras consultar los registros penales de la integrante de la banda, los agentes de la Policía de la Ciudad corroboraron que no solo se dedicaba a las entraderas: era buscada por un homicidio.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que los tres delincuentes irrumpieron el pasado 25 de abril, alrededor de las 16:30, en una torre ubicada sobre Otamendi al 400, entre Doctor Juan Felipe Aranguren y el pasaje Escribano.

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Una vez dentro del edificio, los ladrones subieron hasta el segundo piso e irrumpieron en un departamento para desvalijarlo.

La policía de CABA fue alertada por una vecina que denunció que un grupo de personas intentaba ingresar a una unidad de su edificio, por lo cual personal de la Comisaría Vecinal 6A se desplazó hasta el lugar.

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Tres teléfonos, pinzas de presión, tres destornilladores, gafas de seguridad, una cartera, un guante y parte de una mochila sobre una superficie blanca
Las herramientas que utilizaban los delincuentes para realizar las entraderas.

Al llegar, los oficiales advirtieron que en el segundo piso, efectivamente, había personas ajenas al inmueble y dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes desoyeron la orden y escaparon por los techos hacia un edificio lindero ubicado sobre Aranguren al 100, donde forzaron una puerta para salir a la calle.

De inmediato, los agentes emitieron una alerta y desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Finalmente, la mujer, identificada como Violeta Macarena Aranda, y uno de los hombres fueron interceptados en el Pasaje Numancia, mientras que el tercer implicado fue detenido en las inmediaciones del Parque Centenario.

Durante la requisa por la zonas aledañas a lugar del robo y la posterior detención de los sospechosos, la policía secuestró una mochila, una llave de fuerza, tres destornilladores y un par de guantes.

La inspección posterior permitió constatar que en el segundo piso del edificio al que había ingresado la banda había un departamento deshabitado, cuya puerta estaba violentada.

En cuanto a Aranda, la única integrante mujer de la banda, fuentes policiales confirmaron a este medio que la consulta en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) arrojó que tenía un pedido de captura vigente por homicidio simple emitido el 21 de abril de este año, solicitado por el Juzgado Nacional de Menores N° 4.

Los otros dos detenidos, de 36 y 46 años no registran antecedentes penales en el país.

La investigación es encabezada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del juez Carlos Bruinard.

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