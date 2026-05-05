Opinión

Manuel, te lo digo sin rodeos

A partir de las últimas revelaciones, Eduardo Feinmann escribió una carta abierta dirigida al jefe de Gabinete

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Manuel Adorni - Conferencia 24/03
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

Manuel, te lo digo sin rodeos.

Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal. Cada aparición suma ruido. Cada palabra abre un frente. Y el que paga el costo es el Presidente, Javier Milei.

No es ideología. Es gestión.

Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser personal: el impacto es directo al corazón del Gobierno.

La lealtad no es declamar. Es ser eficaz. Y hoy, esa eficacia está en duda.

Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública: correrte a tiempo.

Irte no es perder.

Quedarte, hoy, es insistir en el error.

Irte, ahora, es corregirlo.

El Presidente necesita aire.

No ruido.

No es pedirte la renuncia

Es ayudarte a pensar

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