Cuáles son las 3 hormonas del amor y cómo dominan cada etapa de las relaciones

La oxitocina y la dopamina actúan en diferentes fases del amor de pareja, pero no determinan por sí solas la fidelidad (Freepik)

Las preguntas sobre si la oxitocina, la dopamina y la biología del amor pueden determinar la duración de una relación de pareja volvieron al centro del debate científico. En una entrevista publicada por Der Spiegel, la revista alemana de divulgación científica, el profesor titular de psicología biológica Lars Penke, de la Universidad de Göttingen, analiza mediante estudios cómo las hormonas inciden en el amor, la fidelidad y la longevidad de las relaciones humanas.

Los sistemas hormonales como la oxitocina y la dopamina participan en distintas fases del amor. Sin embargo, la fidelidad y la duración de la pareja dependen también del compromiso, factores psicológicos y la inversión social y emocional. La biología proporciona una base, pero la permanencia del amor requiere una decisión consciente y resiliencia, según afirmó el entrevistado.

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Penke identifica tres etapas principales en las relaciones. “Lo que comúnmente se conoce como amor en realidad comprende tres sistemas distintos que deben diferenciarse en la investigación”, señala al dialogar con Der Spiegel.

Las fases hormonales del amor humano

Las fases hormonales del amor incluyen la atracción inicial, el intenso enamoramiento y el apego que caracteriza los vínculos estables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atracción surge primero, relacionada con la reacción ante la primera impresión y el interés sexual. El enamoramiento implica una motivación intensa y cierta inseguridad. Finalmente, el apego caracteriza los vínculos estables a largo plazo, marcados por la confianza y la sensación de seguridad en pareja.

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Diferentes hormonas intervienen en cada una de estas fases: “Hormonas como la testosterona en los hombres o el estradiol en las mujeres juegan un papel en la atracción inicial”, explica Penke. En la etapa de enamoramiento, la química se parece a la de una adicción: “La dopamina está involucrada. Te obsesionas intensamente con alguien y todo lo que esa persona hace es gratificante”.

El enamoramiento implica incertidumbre y nerviosismo, especialmente cuando se espera una respuesta del otro, lo que puede generar estrés. “Por eso, estar enamorado puede ser la parte más estresante de una relación”, indica Penke, quien agrega que en ese estado el cuerpo libera cortisol para afrontar los retos sociales.

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¿Puede la dopamina asegurar la pasión duradera?

La oxitocina, conocida como la hormona del apego, solo se libera en el contacto físico consentido y genera sensaciones de calma y seguridad (Imagen ilustrativa infobae)

Consultado sobre posibles terapias hormonales para mantener la pasión a lo largo del tiempo, Penke aclara: “La dopamina solo funciona cuando se superan tus expectativas en una situación determinada”. Al inicio, la novedad de la pareja mantiene altos los niveles de recompensa y motivación. Con el tiempo, la previsibilidad reduce la liberación de dopamina.

“No puedes seguir aumentando los niveles de dopamina indefinidamente”, advierte Penke. Cita experimentos con animales donde la búsqueda incesante de estímulos no logra satisfacer la recompensa de manera permanente. Desde la biología, la intensidad del enamoramiento no se mantiene para siempre.

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El rol de la oxitocina en la fidelidad

A medida que el vínculo madura, la oxitocina asume protagonismo. “El contacto físico libera oxitocina”, detalla Penke. Esta sustancia, fundamental en el lazo madre-hijo, apacigua y reduce el cortisol. “La oxitocina nos permite sentirnos seguros y calmados en pareja”, señala, subrayando que solo se libera cuando el contacto es intencional y deseado, como un abrazo o caricias de alguien cercano; no ocurre con el roce involuntario ni simplemente por convivir con otros.

Los abrazos permiten liberar oxitocina y reducir el cortisol. (Freepik)

“La oxitocina es una molécula compleja. No atraviesa la barrera hematoencefálica”. Penke advierte que intentar modificar este sistema artificialmente puede acarrear riesgos, ya que alterar el equilibrio afecta otras funciones. Aunque facilita el apego y puede favorecer la exclusividad, la oxitocina por sí sola no garantiza la estabilidad de la pareja.

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El peso del compromiso en la pareja

La dimensión psicológica resulta decisiva. “La resiliencia es un factor importante en la personalidad. Resistencia al estrés, estabilidad emocional”, afirma Penke en la conversación con Der Spiegel. Las personas menos resilientes tienden a afrontar más desacuerdos en pareja. “Se trata de sentirse obligado a la relación y decir: ‘Voy a llevar esta relación hasta el final, incluso si las cosas no van bien ahora mismo’”.

El compromiso abarca planos sociales y materiales: compartir bienes, tener hijos o mantener un círculo de amistades común, lo que incrementa los costes de separarse. Los rituales matrimoniales existen en todas las culturas y contribuyen a dar solidez a la unión.

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¿La monogamia es biológica o cultural?

La monogamia estricta no forma parte de la programación biológica humana, sino que es una construcción cultural relativamente reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Der Spiegel pregunta si la biología determina por completo la fidelidad. “La idea de que uno se enamora una vez y automáticamente permanece así para siempre es una ilusión y una visión demasiado simplista. Mantener una relación es una tarea constante”, responde Penke. Según el profesor, el amor duradero implica revisar la conexión de pareja, adaptarse a los cambios y resistir las tentaciones.

Sobre el equilibrio entre atracción y compromiso, sostiene: “Ambas cosas van de la mano. Un matrimonio sin atracción física puede funcionar, pero no parece muy satisfactorio. Y simplemente dejarse llevar por los sentimientos y las hormonas suele llevar a la inestabilidad”.

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Penke añade que, aunque los seres humanos logran relaciones largas, la estricta monogamia es una construcción evolutivamente reciente: “Nuestro sistema de oxitocina nos permite establecer vínculos en la edad adulta. Pero eso no significa que los humanos estemos necesariamente predispuestos a una relación monógama de por vida. Un escenario más natural sería formar un vínculo durante años y luego disolver la relación”.