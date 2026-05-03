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Met Gala 2026: los inolvidables momentos que quedaron grabados en la memoria de la moda

En la antesala de la edición número 75, un repaso por los looks más emblemáticos de las celebridades

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Año tras año, la alfombra roja despliega un mosaico de apuestas estilísticas que quedan grabadas en la memoria colectiva de la cultura contemporánea
Año tras año, la alfombra roja despliega un mosaico de apuestas estilísticas que quedan grabadas en la memoria colectiva de la cultura contemporánea

En la antesala de la Met Gala 2026, considerada la cita más influyente de la moda a nivel global, la expectativa crece en torno al evento donde el vestuario se convierte en una declaración de creatividad, arte y vanguardia. Bajo los reflectores del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la velada traspasará este lunes 4 de mayo los límites de un simple evento y se convertirá en escenario de una narrativa visual que desafía convenciones.

Año tras año, la alfombra roja de este emblemático museo despliega un mosaico de apuestas estilísticas que quedan grabadas en la memoria colectiva de la cultura contemporánea. Vestidos que desafían las reglas, homenajes silentes a la historia del diseño y gestos de audacia que reescriben el lenguaje de la moda se entrelazan ante la mirada atenta de cámaras y críticos.

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La edición número 75 vuelve a convocar a la élite creativa bajo el lema “Fashion Is Art” (“La Moda es Arte”). Se anticipa una noche donde personalidades del espectáculo, la música y el arte plasmarán su visión en una gala que celebra la moda como territorio de expresión artística y diálogo cultural.

Con el paso de los años, la Met Gala ha dado vida a estilismos que no solo marcaron tendencia, sino que también definieron momentos emblemáticos en el imaginario de la moda mundial. A continuación, una selección de los looks más memorables que han transitado su alfombra roja, como preludio de lo que promete ser una noche decisiva para la creatividad y el diseño en 2026.

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1. Zendaya

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Zendaya sorprende con un traje sastre blanco y sombrero de ala ancha en la Met Gala (Photo by Angela WEISS / AFP)

El accesorio más llamativo en el look de Rihanna fue el sombrero negro de grandes dimensiones, que cubrió su cabello y parte de su rostro. La empresaria y cantante nacida en Barbados optó por un conjunto de saco estructurado y falda larga en tela negra de rayas, con añadido voluminoso en la cadera, camisa blanca y corbata estampada.

3. André 3000

André 3000 cautiva con su overol azul marino y un piano portátil como accesorio central (REUTERS/Mario Anzuoni)
André 3000 cautiva con su overol azul marino y un piano portátil como accesorio central (REUTERS/Mario Anzuoni)

El piano portátil en la espalda dominó la imagen de André 3000, quien eligió un overol azul marino decorado con pequeños motivos claros. El rapero complementó con boina roja, gafas redondas, guantes oscuros y bolso de gran tamaño, además de zapatos negros y un cinturón blanco cruzado en el torso.

4. Chappell Roan

Chappell Roan elige el fucsia y el brillo para un look lleno de energía y detalles geométricos (REUTERS)
Chappell Roan elige el fucsia y el brillo para un look lleno de energía y detalles geométricos (REUTERS)

El color fucsia fue el protagonista en el look de la cantante Chappell Roan, construido a partir de una chaqueta y pantalón con acabado satinado y detalles geométricos brillantes. Destacaron también los apliques en tonos metálicos, el maquillaje de ojos plateado y la melena roja rizada.

5. Jenna Ortega

Jenna Ortega deslumbra con un vestido metálico inspirado en armaduras y accesorios plateados (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jenna Ortega deslumbra con un vestido metálico inspirado en armaduras y accesorios plateados (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido metálico de la actriz Jenna Ortega recreó la textura de una armadura, con placas rectangulares plateadas alineadas en vertical y horizontal. El diseño presentaba escote profundo en V, falda recta y ausencia de mangas, acompañado de un collar rígido y anillos plateados.

6. Kendall Jenner

Kendall Jenner opta por la sobriedad con un conjunto gris oscuro y joyas de diamantes en varias vueltas (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kendall Jenner opta por la sobriedad con un conjunto gris oscuro y joyas de diamantes en varias vueltas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El conjunto gris oscuro de la modelo Kendall Jenner presentó un saco entallado con hombros acentuados y escote pronunciado, unido a una falda larga ajustada que terminaba en una discreta cola. Llevó un collar de diamantes de varias vueltas y pendientes colgantes a juego.

7. Demi Moore

Demi Moore destaca con un vestido negro decorado con flores gigantes y estructuras rígidas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Demi Moore destaca con un vestido negro decorado con flores gigantes y estructuras rígidas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En 2024, las flores de gran tamaño definieron el vestido de Demi Moore, que se construyó sobre una base negra con aplicaciones de pétalos en tonos blanco y rosa, extendiéndose en patrones curvos por toda la prenda. El diseño incluyó una estructura rígida alrededor de los hombros y espalda, con detalles que imitaban flechas negras.

8. Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter fusiona un corsé negro con una falda azul cielo de volantes voluminosos (Nina Westervelt/The New York Times)
Sabrina Carpenter fusiona un corsé negro con una falda azul cielo de volantes voluminosos (Nina Westervelt/The New York Times)

También en la edición número 73, el contraste entre la parte superior y la falda destacó en el vestido de Sabrina Carpenter. El corsé negro de terciopelo sin tirantes se unió a una falda de volantes voluminosos en azul cielo degradado, con acabado satinado y largo hasta el suelo.

9. Bad Bunny

Bad Bunny se arriesga con un bolso de cuero bicolor y traje marrón oscuro en clave moderna (REUTERS/Mario Anzuoni)
Bad Bunny se arriesga con un bolso de cuero bicolor y traje marrón oscuro en clave moderna (REUTERS/Mario Anzuoni)

El bolso grande de cuero en tonos marrón y amarillo capturó la atención en el look de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño vistió un traje sastre marrón oscuro, camisa beige y corbata mostaza, junto a guantes decorados con aplicaciones brillantes, gafas de sol y sombrero de textura tejida marrón.

10. Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski llega a la alfombra roja de la Met Gala (EFE/EPA/JUSTIN LANE)
Emily Ratajkowski llega a la alfombra roja de la Met Gala (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La modelo y actriz británica Emily Ratajkowski se llevó todas las miradas por un bestido que se construyó en tul transparente bordado con lentejuelas plateadas en patrones de pétalos y flores. La prenda, de manga larga y falda larga con pequeña cola, dejaba ver la silueta y fue complementada con un peinado de moños bajos decorados con apliques rígidos.

11. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez brilla con un vestido de pedrería plateada y una larga cola sobre la alfombra roja (REUTERS/Andrew Kelly)
Jennifer Lopez brilla con un vestido de pedrería plateada y una larga cola sobre la alfombra roja (REUTERS/Andrew Kelly)

Jennifer Lopez, que no asistió el año pasado, maravilló en 2004 con un vestido que estuvo dominado por una textura de pedrería plateada, formando patrones radiales sobre una base de tul transparente. La prenda incluyó un escote profundo, hombros estructurados y una cola larga, que ella complementó con sandalias de plataforma nude y clutch color beige.

12. Ariana Grande

Ariana Grande celebra el blanco perla con un vestido strapless y maquillaje de mariposas en los ojos (REUTERS/Andrew Kelly)
Ariana Grande celebra el blanco perla con un vestido strapless y maquillaje de mariposas en los ojos (REUTERS/Andrew Kelly)

El color blanco perla definió el look de Ariana Grande, quien eligió un vestido strapless con corsé iridiscente y falda plisada de gasa vaporosa. Destacó el maquillaje con aplicaciones en forma de mariposa en los ojos y el peinado recogido en coleta alta.

13. Sydney Sweeney

Sydney Sweeney luce un vestido celeste con flores tridimensionales y guantes negros largos (REUTERS/Andrew Kelly)
Sydney Sweeney luce un vestido celeste con flores tridimensionales y guantes negros largos (REUTERS/Andrew Kelly)

El vestido celeste de Sydney Sweeney en 2024 presentó aplicaciones de flores tridimensionales en tonos azul y blanco, distribuidas sobre una base de tul translúcido. La actriz y modelo estadounidense completó el look con guantes largos negros y collar de diamantes, además de un peinado corto con ondas.

14. Cara Delevingne

Cara Delevingne impacta con un capuchón de cristales y conjunto de malla metálica brillante (REUTERS/Andrew Kelly)
Cara Delevingne impacta con un capuchón de cristales y conjunto de malla metálica brillante (REUTERS/Andrew Kelly)

Dos años trás, el capuchón rígido cubierto de cristales fue el elemento central del look de Cara Delevingne. Su conjunto incluyó un top sin mangas y falda baja, ambos confeccionados en malla metálica brillante, junto a múltiples brazaletes y tatuajes a la vista.

15. Lana Del Rey

Lana Del Rey presenta un toque gótico con un velo beige, tocado de espinas y bordados oscuros (REUTERS/Andrew Kelly)
Lana Del Rey presenta un toque gótico con un velo beige, tocado de espinas y bordados oscuros (REUTERS/Andrew Kelly)

También en 2024, el velo beige de tul, adornado con ramas y un tocado de espinas enmarcó la imagen de Lana Del Rey. La cantante llevó un vestido en tono nude con bordados marrón oscuro simulando ramificaciones, además de un ramo de flores artificiales y maquillaje en tonos tierra.

16. Jared Leto

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Jared Leto provoca sensación disfrazado de gato blanco con cabeza gigante de felino y maquillaje contrastante (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

En 2023, el disfraz de gato blanco de Jared Leto consistió en un traje completo de pelaje sintético, con cabeza de felino de gran tamaño y expresivos ojos azules. El rostro del actor quedó expuesto, destacando el contraste entre el maquillaje oscuro y el tono claro del disfraz.

17. Cole Sprouse

Cole Sprouse elige un chaleco de paneles metálicos y blazer satinado en tonos plateados (REUTERS/Andrew Kelly)
Cole Sprouse elige un chaleco de paneles metálicos y blazer satinado en tonos plateados (REUTERS/Andrew Kelly)

En la recordada gala de 2022, Cole Sprouse se mostró con un chaleco formado por paneles rectangulares de tela plateada y malla metálica, con cierres de botón y solapas decorativas. El actor estadounidense nacido en Italia lo combinó con un blazer satinado del mismo tono, múltiples anillos y peinado engominado hacia atrás.

18. Lady Gaga

Lady Gaga redefine la extravagancia en la Met Gala con un vestido fucsia voluminoso y una entrada teatral (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)
Lady Gaga redefine la extravagancia en la Met Gala con un vestido fucsia voluminoso y una entrada teatral (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo)

En 2019, Lady Gaga deslumbró con un espectacular vestido fucsia de gran volumen y dramatismo. La prenda, con mangas abullonadas y una cola XXL, fue acompañada por un lazo gigante en la cabeza, creando un efecto teatral e inolvidable. El estilismo resaltó por su color vibrante y los detalles extravagantes.

19. Lili Reinhart

Lili Reinhart deslumbra con un vestido rosa pálido cubierto de flores tridimensionales en tonos vibrantes (REUTERS/Mario Anzuoni)
Lili Reinhart deslumbra con un vestido rosa pálido cubierto de flores tridimensionales en tonos vibrantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2021, el vestido rosa pálido de Lili Reinhart estuvo decorado con flores tridimensionales en una gama de tonos vibrantes, distribuidas en diagonal desde el hombro hasta la cola. La falda corta al frente y larga detrás dejaba ver sandalias plateadas y piernas descubiertas.

20. Kim Kardashian

Kim Kardashian convierte las perlas en protagonistas con un vestido beige y múltiples capas de collares (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Kim Kardashian convierte las perlas en protagonistas con un vestido beige y múltiples capas de collares (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Las perlas fueron el elemento dominante en el look de Kim Kardashian en 2023, cubriendo el vestido beige en múltiples capas de collares y cadenas a lo largo del torso y la falda. Acompañó la prenda con un abrigo voluminoso en tono crema, sandalias blancas y gargantilla plateada.

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