Sin obras y a bajo costo: así es el revival de los azulejos pintados que conquista baños y cocinas

La pintura para azulejos permite renovar baños y cocinas sin necesidad de obras costosas ni grandes reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura para azulejos ha surgido como una alternativa eficaz y accesible para renovar baños y cocinas, una tendencia avalada por expertos en decoración y arquitectura consultados por Revista AD España. Esta técnica permite transformar espacios sin recurrir a costosas reformas ni afrontar el trastorno que supondría una obra convencional.

Renovar espacios como el baño o la cocina con pintura para azulejos implica aplicar productos resistentes a la humedad y al uso constante, siguiendo una preparación cuidadosa que incluye limpieza, lijado y aplicación de imprimación.

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Esta solución es funcional cuando la superficie está en buen estado, ya que no resuelve problemas estructurales como filtraciones ni reemplaza instalaciones deterioradas. Los expertos recomiendan una valoración precisa antes de intervenir, enfatizando en elegir un color adecuado, preparar bien la superficie y, si es necesario, contar con ayuda profesional.

Los expertos recomiendan una preparación minuciosa de la superficie antes de aplicar la pintura para asegurar un resultado duradero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de esta técnica ha captado la atención del Estudio Vilablanch, cuyos miembros destacan que pintar los azulejos puede darle al baño o la cocina un aspecto renovado sin necesidad de demoler. La propuesta brinda libertad para experimentar con tonos neutros o colores vivos y adaptar los resultados al estilo de cada vivienda.

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Según el arquitecto Diego Chávarro del Estudio Chávarro, lo conveniente es potenciar la presencia original del revestimiento y coordinar la pintura con materiales como madera o piedra, consiguiendo armonía mediante la selección del formato y disposición de las piezas.

Esta tendencia se extiende más allá de España, observándose también en ejemplos de Bélgica y Valencia, donde el uso de pintura para azulejos ha logrado transformar la percepción de los espacios y convertir el revestimiento en el gran protagonista del diseño, según detalló Revista AD España.

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Pintar azulejos solo es recomendable cuando el revestimiento está en buen estado y libre de filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para un resultado profesional

Para obtener un acabado profesional, es imprescindible limpiar a fondo la superficie para eliminar grasa, suciedad o humedad que complicarían la adherencia de la pintura. El equipo del Estudio Vilablanch subraya la importancia de lijar suavemente y aplicar una imprimación adecuada tras la limpieza.

Retirar siliconas y sellantes antiguos es fundamental para evitar inconvenientes futuros. Los expertos aconsejan desmontar piezas y grifería antes de pintar y planificar la intervención con asesoramiento técnico. Utilizar un solo color aporta uniformidad visual; también es posible incorporar varios tonos o dibujos, personalizando el resultado.

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Errores comunes y advertencias clave

Combinar pintura para azulejos con materiales como madera o piedra aporta armonía al diseño interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda pintar sobre azulejos dañados, superficies húmedas o instalaciones deterioradas. Según los especialistas consultados por el medio citado, esta alternativa funciona solo cuando se busca un cambio estético y la base está firme y seca. Pintar sobre problemas estructurales implica solo retrasar la aparición de complicaciones mayores.

Abordar revestimientos en mal estado no soluciona los defectos de fondo y podría derivar en daños a corto plazo. Asimismo, si la disposición o el formato de las piezas no resulta satisfactorio, la pintura no corregirá estos aspectos estructurales.

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Tipos de pintura y alternativas innovadoras

El éxito de esta técnica depende de una valoración profesional y la correcta elección del color y tipo de pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura epoxi destaca por su resistencia y durabilidad superiores, aunque exige mezclar componentes y usar implementos de protección durante la aplicación.

Por su parte, la pintura sintética, de base aceitosa, proporciona acabados brillantes y seca con rapidez. La pintura acrílica ofrece un resultado menos brillante, fácil de limpiar y con menor olor durante su aplicación.

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Alternativas innovadoras como los revestimientos continuos ofrecen nuevas posibilidades para quienes buscan uniformidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen alternativas como los revestimientos continuos y soluciones específicas para juntas, que permiten generar una superficie uniforme y suprimir la segmentación característica de los azulejos. Estas opciones representan posibilidades adicionales para quienes buscan una renovación sin limitaciones estéticas.

El éxito de la pintura para azulejos depende estrictamente de la evaluación del estado previo del revestimiento. Aplicarlo sobre una base dañada o con humedad solo pospone la aparición de problemas importantes, coincidieron los expertos consultados por Revista AD España.

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