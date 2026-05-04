Cómo combatir el frizz del cabello: guía profesional y paso a paso para resultados duraderos

El frizz es uno de los problemas más comunes en el cuidado del cabello y requiere atención profesional y rutina constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frizz es, sin duda, uno de los desafíos más comunes, y frustrantes, en el cuidado del cabello. No importa si tienes el pelo lacio, ondulado o rizado: la humedad, el daño, la falta de hidratación o incluso un mal corte pueden hacer que las puntas se esponjen, pierdan forma y arruinen cualquier peinado.

A lo largo de mi carrera como estilista, he trabajado con miles de tipos de cabello en diferentes climas y condiciones, y puedo decir con certeza que el frizz no se elimina con un solo producto milagroso. Se controla con técnica, conocimiento y una rutina bien estructurada.

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En esta nota quiero compartirte una guía completa, profesional y realista, sobre cómo combatir el frizz desde la raíz del problema: el corte, la preparación, el uso correcto de productos, las herramientas y los secretos que realmente marcan la diferencia.

Entendiendo el frizz: el enemigo invisible

Un buen corte y la hidratación adecuada marcan la diferencia para controlar el encrespamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de combatirlo, hay que entenderlo. El frizz ocurre cuando la cutícula del cabello (la capa externa) está abierta. Esto permite que la humedad del ambiente entre en la fibra capilar, haciendo que el cabello se hinche y pierda su forma natural.

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Las principales causas son:

Falta de hidratación

Daño por calor o químicos

Corte inadecuado

Uso incorrecto de productos

Exceso de fricción (toallas, cepillos agresivos)

Clima húmedo

El frizz no es solo un problema estético: es una señal de que el cabello necesita equilibrio.

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El corte: la base de todo

Un error muy común es intentar arreglar el frizz solo con productos, sin prestar atención al corte. Un buen corte puede reducir hasta un 50% del frizz visible.

Técnicas clave:

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1. Corte en seco (dry cutting): permite ver cómo se comporta realmente el cabello. Ideal para cabellos ondulados o rizados, donde el frizz aparece naturalmente.

2. Despuntado estratégico: eliminar puntas abiertas evita que el cabello se “deshilache” visualmente. Las puntas dañadas amplifican el frizz.

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3. Capas suaves y bien distribuidas: las capas mal hechas generan volumen descontrolado. Las capas correctas ayudan a que el cabello caiga con peso y forma.

4. Evitar cortes rectos en cabellos con frizz: un corte completamente recto puede hacer que el frizz en las puntas sea más evidente. Prefiere cortes con movimiento.

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La preparación correcta desde el lavado es esencial para reducir el frizz en cualquier tipo de cabello (Freepik)

Preparación del cabello: el 70% del resultado

El peinado empieza en la ducha. Si fallas aquí, ningún producto después lo va a corregir del todo.

Lavado inteligente:

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Usa un shampoo hidratante, no agresivo

Evita lavar todos los días si tu cabello es seco

Aplica el shampoo solo en el cuero cabelludo

Acondicionador: no negociable

Aplica de medios a puntas

Déjalo actuar al menos 3 minutos

Desenreda con los dedos o un peine de dientes anchos

Mascarillas:

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1 a 2 veces por semana

Busca ingredientes como: Aceite de argán Keratina Manteca de karité Ácido hialurónico capilar



Secado: donde nacen o mueren los peinados

Herramientas como secadores y cepillos de cerdas naturales ayudan a sellar la cutícula y mantener el cabello pulido (Freepik)

Aquí está uno de los secretos más importantes: el frizz se crea o se elimina en el proceso de secado.

Técnica correcta:

1. Nunca frotes el cabello con toalla: esto abre la cutícula. En su lugar, presiona suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón.

2. Aplica productos con el cabello húmedo (no empapado): este es el momento ideal para sellar la hidratación.

3. Divide el cabello en secciones: trabajar en secciones garantiza un acabado uniforme.

Productos: cómo usarlos realmente

No se trata de usar más productos, sino de usarlos correctamente.

Orden ideal de aplicación:

Leave-in o crema de peinar: aporta hidratación base Protector térmico: fundamental si usas calor Sérum o aceite ligero: sella la cutícula

Cantidad correcta:

Menos es más. El exceso de producto puede causar el efecto contrario: cabello pesado y sin movimiento.

Las puntas requieren cuidados específicos, como aceites ligeros y recortes regulares para evitar el daño visible (Freepik)

Herramientas: aliadas o enemigas

Secador:

Usa boquilla concentradora

Apunta el aire hacia abajo (esto cierra la cutícula)

Temperatura media, no máxima

Cepillos:

Redondos para pulir

De cerdas naturales para reducir electricidad estática

Plancha:

Solo cuando el cabello esté 100% seco

No pasar más de 2 veces por mechón

Difusor (para ondas y rizos):

Ideal para mantener forma sin generar frizz

No mover demasiado el cabello mientras seca

Técnicas secretas de estilista

Aplicar productos en el orden correcto potencia la hidratación y el control del frizz (Freepik)

Aquí es donde realmente se marca la diferencia.

1. Técnica del “sellado frío”

Después de secar, aplica aire frío durante 1–2 minutos. Esto fija el peinado y reduce el frizz significativamente.

2. Método “manos de seda”

En lugar de cepillar constantemente, usa tus manos con una pequeña cantidad de sérum para acomodar el cabello.

3. Peinado en capas invisibles

Trabaja mechones internos antes que los externos. Esto permite que la superficie del cabello se vea más pulida.

4. Técnica del twist para puntas

Toma pequeños mechones de las puntas y gíralos ligeramente con producto. Esto define y controla el frizz en las zonas más visibles.

Cómo controlar el frizz en las puntas

Las puntas son la parte más vulnerable del cabello.

Estrategias clave:

Aplicar aceite ligero solo en puntas

Evitar calor directo excesivo

Cortar cada 6–8 semanas

Usar fundas de almohada de satén o seda

Peinados anti-frizz

1. Blowout pulido

Ideal para eventos. Se logra con secado por secciones y sellado final.

2. Ondas controladas

Usa rizador + cepillado suave + sérum.

3. Cola baja sleek

Perfecta para días húmedos. Controla completamente el frizz.

4. Trenzas suaves

Protegen el cabello y reducen exposición al ambiente.

Errores comunes

Usar demasiado producto

No usar protector térmico

Secar el cabello de forma desordenada

Ignorar el corte

Usar herramientas de mala calidad

Rutina ideal anti-frizz

Peinados como blowouts pulidos, ondas suaves o trenzas son aliados para un acabado libre de frizz (Freepik)

Día de lavado:

Shampoo + acondicionador

Mascarilla (1–2 veces por semana)

Leave-in + protector térmico

Secado técnico

Días siguientes:

Reaplicar sérum en puntas

Evitar humedad excesiva

Retocar con herramientas si es necesario

Clima y frizz: cómo adaptarte

En ciudades húmedas (como Miami, por ejemplo), el frizz es más agresivo.

Recomendaciones:

Usar productos anti-humedad

Evitar peinados muy estructurados

Preferir estilos más naturales pero controlados

El frizz no se elimina, se controla. Y se controla con técnica, constancia y conocimiento. No se trata de luchar contra tu cabello, sino de entenderlo y trabajar con él.

Un buen corte, una rutina adecuada, productos bien elegidos y herramientas usadas correctamente pueden transformar completamente el resultado. Y cuando sumas pequeños secretos profesionales, como el sellado frío o el trabajo por secciones, el cambio es evidente.

El cabello con movimiento, brillo y sin frizz no es cuestión de suerte: es cuestión de método. Y ese método, ahora, ya lo tienes.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.