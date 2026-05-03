Día de la Milanesa: por qué se celebra y 6 recetas para disfrutar de este clásico

La milanesa es uno de los platos más elegidos en hogares, bodegones y restaurantes, símbolo de la comida cotidiana argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía argentina y atraviesa generaciones como uno de los platos más elegidos en hogares, bodegones y restaurantes. Su versatilidad la convirtió en una receta adaptada a todos los gustos y situaciones: al plato o en sándwich, acompañada de papas fritas, puré, ensalada o simplemente entre dos panes.

El Día de la Milanesa, celebrado cada 3 de mayo, refleja la importancia de este plato en la vida cotidiana de los argentinos. Desde la versión tradicional hasta opciones con vegetales o rebozados innovadores, la milanesa se renueva en cada cocina argentina y mantiene intacto su lugar como símbolo de la comida cotidiana.

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¿Por qué el Día de la Milanesa se celebra el 3 de mayo?

Cada 3 de mayo, Argentina celebra el Día Nacional de la Milanesa, una fecha que surgió en 2011 gracias a una campaña lanzada por fanáticos del plato en redes sociales. La elección no responde a un hecho histórico ni fue establecida oficialmente, pero se consolidó en el calendario popular como una ocasión para rendir homenaje a este clásico gastronómico.

La iniciativa se gestó a través de una votación, donde los seguidores de la milanesa propusieron y eligieron la fecha. Desde entonces, la jornada se transformó en una fiesta popular que destaca la presencia cotidiana de la milanesa en la mesa argentina, celebra su vigencia y la creatividad en sus formas de preparación.

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1. Receta de milanesa clásica

La milanesa clásica argentina se prepara con nalga o peceto cortados en bifes, marinados en huevo, ajo y perejil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa clásica argentina se prepara con nalga o peceto cortados en bifes, marinados en huevo, ajo y perejil, rebozados en pan rallado y queso rallado, y fritos hasta lograr un empanado dorado y crocante.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

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Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kilo de nalga o peceto cortado para milanesa 3 huevos 2 cucharadas de perejil fresco, picado 2 dientes de ajo, picados Sal y pimienta Pan rallado cantidad necesaria Aceite para freír

Cómo hacer milanesa clásica, paso a paso

Batir los huevos con ajo y perejil, salpimentar y sumergir la carne. Pasar los bifes por el huevo y luego por el pan rallado, presionar bien. Reservar en heladera 10 minutos. Freír en abundante aceite caliente hasta dorar (el aceite debe estar bien caliente, sin humear). Escurrir sobre papel absorbente.

2. Receta de milanesa a la napolitana

La milanesa a la napolitana suma salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada sobre la base tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variante suma salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada sobre la milanesa tradicional, logrando un plato más jugoso y tentador.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 gramos de nalga o peceto 2 huevos 1 cucharada de mostaza Sal y pimienta Pan rallado cantidad necesaria Aceite para freír Salsa de tomate Fetas de jamón cocido Mozzarella Orégano y aceitunas (opcional)

Cómo hacer milanesa a la napolitana, paso a paso

Batir huevos con mostaza, salpimentar y sumergir la carne. Rebozar por pan rallado y freír en aceite caliente. Escurrir y acomodar en placa para horno. Cubrir con salsa de tomate, jamón y mozzarella. Gratinar en horno fuerte hasta fundir el queso.

3. Receta de milanesa de berenjena

La milanesa de berenjena utiliza láminas de berenjena rebozadas y horneadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción liviana y sabrosa, con berenjenas como base y topping de morrón, cebolla y mozzarella.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

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Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kilo de berenjenas 5 cucharadas de sal gruesa 3 huevos Harina cantidad necesaria Pan rallado cantidad necesaria 1 morrón rojo 2 cebollas 1 cucharada de perejil Aceite de girasol u oliva Mozzarella

Cómo hacer milanesa de berenjena, paso a paso

Cortar berenjenas a lo largo, espolvorear con sal y dejar reposar 30 minutos. Enjuagar y secar bien. Pasar por harina, huevo y pan rallado (realizar doble rebozado para mayor crocancia). Hornear en placa aceitada a 180 °C hasta dorar. Saltear cebolla, morrón y perejil para utilizar como topping. Cubrir con mozzarella y gratinar en el horno antes de servir.

4. Receta de milanesa rellena de jamón y queso

La versión de milanesa rellena utiliza pechuga de pollo abierta, rellena con jamón y queso, y puede variar el relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa rellena es una pechuga de pollo abierta, rellena con jamón y queso, rebozada y frita. Se puede variar el relleno, por ejemplo agregando vegetales, queso azul o tomates secos.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

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Preparación: 30 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 supremas de pollo grandes 2 fetas de jamón cocido 2 bastones de mozzarella 2 huevos 1 cda mostaza 1 cda perejil picado Pan rallado cantidad necesaria Sal y pimienta Aceite para freír

Cómo hacer milanesa rellena, paso a paso

Abrir la suprema a la mitad y aplastar entre film hasta que quede pareja. Salpimentar. Envolver el bastón de mozzarella en jamón, colocar en un extremo y enrollar. Pasar por huevo batido con mostaza y perejil, rebozar por pan rallado. Realizar doble rebozado para extra crocancia. Reservar en heladera 30 minutos. Freír en aceite caliente hasta dorar bien y lograr el interior cocido.

5. Receta de milanesa con empanado de cereales

La milanesa con empanado de cereales reemplaza el pan rallado por copos de maíz triturados, logrando una corteza crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta milanesa se destaca por su cubierta crocante y aireada, lograda gracias a los cereales en lugar del pan rallado tradicional. El secreto está en pasar primero por harina, para que el rebozado quede bien pegado y no se desprenda durante la cocción.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

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Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kilo de nalga, peceto o suprema de pollo 3 huevos Sal y pimienta 1 cda mostaza (opcional) 200 gramos de harina común 200 gramos de copos de maíz (sin azúcar) Aceite para freír

Cómo hacer milanesa con empanado de cereales, paso a paso

Salpimentar los bifes o supremas. Pasar cada pieza por harina, sacudir el exceso. Batir los huevos con sal, pimienta y mostaza. Triturar los copos de maíz con las manos o en procesadora, dejando trozos irregulares (no polvo). Pasar la carne primero por huevo batido y después por los copos triturados, presionar para que se adhieran bien. Llevar a la heladera 10 minutos. Freír en aceite caliente hasta dorar. El aceite debe estar bien caliente, sin humear, para que la corteza quede seca y crocante.

6. Receta de milanesa a la fugazzetta

La milanesa a la fugazzetta lleva cebolla salteada y queso mozzarella fundido, inspirada en la tradicional pizza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa a la fugazzetta combina la base crocante de carne con una cubierta generosa de cebolla salteada y queso fundido, inspirada en la tradicional pizza fugazzetta.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

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Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1 kilo de nalga, peceto o suprema de pollo 3 huevos Sal y pimienta 1 cda mostaza (opcional) 200 gramos de pan rallado 100 gramos de queso rallado (sardo o reggianito) 3 cebollas grandes 1 cda aceite de oliva 250 gramos de queso mozzarella o barra Orégano seco a gusto Aceite para freír

Cómo hacer milanesa a la fugazzetta, paso a paso

Cortar las cebollas en pluma fina. Calentar el aceite de oliva en sartén y saltear la cebolla con una pizca de sal a fuego bajo hasta que quede bien blanda y apenas dorada, sin dejar que se queme. Salpimentar la carne. Batir los huevos con mostaza. Mezclar el pan rallado con el queso rallado. Pasar la carne por huevo y luego por el rebozado, presionar bien. Llevar a heladera 10 minutos. Freír las milanesas en aceite caliente hasta dorar. El aceite debe estar bien caliente, sin humear, para lograr una corteza crocante. Escurrir sobre papel absorbente y acomodar en una placa para horno. Cubrir cada milanesa con abundante cebolla salteada y queso mozzarella. Espolvorear con orégano y gratinar en horno fuerte hasta que el queso se derrita y burbujee. Servir caliente, ideal con papas fritas o ensalada.