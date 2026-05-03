Día de la Milanesa: por qué se celebra y 6 recetas para disfrutar de este clásico

La milanesa ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía argentina y atraviesa generaciones como uno de los platos más elegidos en hogares, bodegones y restaurantes. Su versatilidad la convirtió en una receta adaptada a todos los gustos y situaciones: al plato o en sándwich, acompañada de papas fritas, puré, ensalada o simplemente entre dos panes.
El Día de la Milanesa, celebrado cada 3 de mayo, refleja la importancia de este plato en la vida cotidiana de los argentinos. Desde la versión tradicional hasta opciones con vegetales o rebozados innovadores, la milanesa se renueva en cada cocina argentina y mantiene intacto su lugar como símbolo de la comida cotidiana.
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¿Por qué el Día de la Milanesa se celebra el 3 de mayo?
Cada 3 de mayo, Argentina celebra el Día Nacional de la Milanesa, una fecha que surgió en 2011 gracias a una campaña lanzada por fanáticos del plato en redes sociales. La elección no responde a un hecho histórico ni fue establecida oficialmente, pero se consolidó en el calendario popular como una ocasión para rendir homenaje a este clásico gastronómico.
La iniciativa se gestó a través de una votación, donde los seguidores de la milanesa propusieron y eligieron la fecha. Desde entonces, la jornada se transformó en una fiesta popular que destaca la presencia cotidiana de la milanesa en la mesa argentina, celebra su vigencia y la creatividad en sus formas de preparación.
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1. Receta de milanesa clásica
La milanesa clásica argentina se prepara con nalga o peceto cortados en bifes, marinados en huevo, ajo y perejil, rebozados en pan rallado y queso rallado, y fritos hasta lograr un empanado dorado y crocante.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
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- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de nalga o peceto cortado para milanesa
- 3 huevos
- 2 cucharadas de perejil fresco, picado
- 2 dientes de ajo, picados
- Sal y pimienta
- Pan rallado cantidad necesaria
- Aceite para freír
Cómo hacer milanesa clásica, paso a paso
- Batir los huevos con ajo y perejil, salpimentar y sumergir la carne.
- Pasar los bifes por el huevo y luego por el pan rallado, presionar bien.
- Reservar en heladera 10 minutos.
- Freír en abundante aceite caliente hasta dorar (el aceite debe estar bien caliente, sin humear).
- Escurrir sobre papel absorbente.
2. Receta de milanesa a la napolitana
Esta variante suma salsa de tomate, jamón cocido y mozzarella gratinada sobre la milanesa tradicional, logrando un plato más jugoso y tentador.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
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- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gramos de nalga o peceto
- 2 huevos
- 1 cucharada de mostaza
- Sal y pimienta
- Pan rallado cantidad necesaria
- Aceite para freír
- Salsa de tomate
- Fetas de jamón cocido
- Mozzarella
- Orégano y aceitunas (opcional)
Cómo hacer milanesa a la napolitana, paso a paso
- Batir huevos con mostaza, salpimentar y sumergir la carne.
- Rebozar por pan rallado y freír en aceite caliente.
- Escurrir y acomodar en placa para horno.
- Cubrir con salsa de tomate, jamón y mozzarella.
- Gratinar en horno fuerte hasta fundir el queso.
3. Receta de milanesa de berenjena
Una opción liviana y sabrosa, con berenjenas como base y topping de morrón, cebolla y mozzarella.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
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- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de berenjenas
- 5 cucharadas de sal gruesa
- 3 huevos
- Harina cantidad necesaria
- Pan rallado cantidad necesaria
- 1 morrón rojo
- 2 cebollas
- 1 cucharada de perejil
- Aceite de girasol u oliva
- Mozzarella
Cómo hacer milanesa de berenjena, paso a paso
- Cortar berenjenas a lo largo, espolvorear con sal y dejar reposar 30 minutos.
- Enjuagar y secar bien.
- Pasar por harina, huevo y pan rallado (realizar doble rebozado para mayor crocancia).
- Hornear en placa aceitada a 180 °C hasta dorar.
- Saltear cebolla, morrón y perejil para utilizar como topping.
- Cubrir con mozzarella y gratinar en el horno antes de servir.
4. Receta de milanesa rellena de jamón y queso
La milanesa rellena es una pechuga de pollo abierta, rellena con jamón y queso, rebozada y frita. Se puede variar el relleno, por ejemplo agregando vegetales, queso azul o tomates secos.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
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- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 supremas de pollo grandes
- 2 fetas de jamón cocido
- 2 bastones de mozzarella
- 2 huevos
- 1 cda mostaza
- 1 cda perejil picado
- Pan rallado cantidad necesaria
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Cómo hacer milanesa rellena, paso a paso
- Abrir la suprema a la mitad y aplastar entre film hasta que quede pareja.
- Salpimentar. Envolver el bastón de mozzarella en jamón, colocar en un extremo y enrollar.
- Pasar por huevo batido con mostaza y perejil, rebozar por pan rallado.
- Realizar doble rebozado para extra crocancia.
- Reservar en heladera 30 minutos.
- Freír en aceite caliente hasta dorar bien y lograr el interior cocido.
5. Receta de milanesa con empanado de cereales
Esta milanesa se destaca por su cubierta crocante y aireada, lograda gracias a los cereales en lugar del pan rallado tradicional. El secreto está en pasar primero por harina, para que el rebozado quede bien pegado y no se desprenda durante la cocción.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
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- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de nalga, peceto o suprema de pollo
- 3 huevos
- Sal y pimienta
- 1 cda mostaza (opcional)
- 200 gramos de harina común
- 200 gramos de copos de maíz (sin azúcar)
- Aceite para freír
Cómo hacer milanesa con empanado de cereales, paso a paso
- Salpimentar los bifes o supremas.
- Pasar cada pieza por harina, sacudir el exceso.
- Batir los huevos con sal, pimienta y mostaza.
- Triturar los copos de maíz con las manos o en procesadora, dejando trozos irregulares (no polvo).
- Pasar la carne primero por huevo batido y después por los copos triturados, presionar para que se adhieran bien.
- Llevar a la heladera 10 minutos.
- Freír en aceite caliente hasta dorar. El aceite debe estar bien caliente, sin humear, para que la corteza quede seca y crocante.
6. Receta de milanesa a la fugazzetta
La milanesa a la fugazzetta combina la base crocante de carne con una cubierta generosa de cebolla salteada y queso fundido, inspirada en la tradicional pizza fugazzetta.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
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- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de nalga, peceto o suprema de pollo
- 3 huevos
- Sal y pimienta
- 1 cda mostaza (opcional)
- 200 gramos de pan rallado
- 100 gramos de queso rallado (sardo o reggianito)
- 3 cebollas grandes
- 1 cda aceite de oliva
- 250 gramos de queso mozzarella o barra
- Orégano seco a gusto
- Aceite para freír
Cómo hacer milanesa a la fugazzetta, paso a paso
- Cortar las cebollas en pluma fina.
- Calentar el aceite de oliva en sartén y saltear la cebolla con una pizca de sal a fuego bajo hasta que quede bien blanda y apenas dorada, sin dejar que se queme.
- Salpimentar la carne. Batir los huevos con mostaza.
- Mezclar el pan rallado con el queso rallado.
- Pasar la carne por huevo y luego por el rebozado, presionar bien.
- Llevar a heladera 10 minutos.
- Freír las milanesas en aceite caliente hasta dorar. El aceite debe estar bien caliente, sin humear, para lograr una corteza crocante.
- Escurrir sobre papel absorbente y acomodar en una placa para horno.
- Cubrir cada milanesa con abundante cebolla salteada y queso mozzarella.
- Espolvorear con orégano y gratinar en horno fuerte hasta que el queso se derrita y burbujee.
- Servir caliente, ideal con papas fritas o ensalada.
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