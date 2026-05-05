Economía

Acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno proyecta que las exportaciones aumenten 122% en la próxima década

La reducción de aranceles prevista ya comenzó a implementarse, y los beneficios acordados para los próximos años permiten anticipar un aumento significativo de las ventas al exterior

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El 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias surgidas del acuerdo
El 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias surgidas del acuerdo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ya entró en vigencia de manera provisional, tras más de 25 años de negociaciones, y el Gobierno espera un salto exportador de magnitud ante la apertura.

El tratado da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas y prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. Su implementación no será uniforme ni inmediata: mientras algunas reducciones ya están en vigor, otras se aplicarán de manera progresiva.

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En ese marco, la Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros 5 años y un 122% en 10 años. En particular, se verán beneficiados los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero.

Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias surgidas del acuerdo, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección y exigencia, con aranceles promedio del 12,6%.

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La solicitud formal de Colombia para ingresar al Mercosur surge por el aumento arancelario de Ecuador a productos colombianos - crédito Reuters
Se verán beneficiados los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero - crédito Reuters

Es en gran medida por ello que el tratado enfrenta resistencias entre países como Francia, donde los productores agropecuarios se manifestaron en reiteradas ocasiones y presionan para evitar su puesta en marcha definitiva. La decisión para su plena vigencia ahora está en manos del Tribunal de Justicia y el Parlamento de la UE.

Respecto a los productos industriales, el acuerdo establece la eliminación del 100% de los aranceles por parte de la UE a las importaciones del Mercosur, con una liberalización inmediata del 80%.

En cuanto a la energía, “la Argentina se posiciona como un socio relevante en sectores estratégicos. La reducción de aranceles, como el 5,5% vigente para el litio, mejora las condiciones de acceso y competitividad de estos productos en el mercado europeo”, señaló la cartera de Comercio.

“El acuerdo permite equiparar la posición del país frente a competidores que ya contaban con ventajas arancelarias, como Chile, Sudáfrica o Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad“, añadió.

Sector por sector

En lo inmediato, las medidas que empezaron a regir la semana pasada para las exportaciones del Mercosur son las siguientes:

  • Carne vacuna: se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 7,5%.
  • Carne aviar: el acuerdo fijó una cuota de 180.000 toneladas anuales libres de aranceles.
  • Azúcar: Brasil dispondrá de una cuota de 180.000 toneladas sin aranceles y Paraguay contará con un cupo adicional de 10.000 toneladas también al 0%.
  • Miel: se estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles.
  • Huevos: el cupo será de 3.000 toneladas anuales al 0%.
  • Limones: la exportación quedará libre de aranceles en un plazo de siete años.
  • Naranjas y mandarinas: alcanzarán el arancel cero en diez años.

De todos modos, la Cámara de Exportadores (CERA) afirmó: “Hay que tener en cuenta que los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas (que aún restan distribuir intra-Mercosur), la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

Desde el Ejecutivo resaltaron que Argentina tiene plazo hasta 2041 para liberar casi el 91% del comercio, pudiendo extenderlo, en algunos casos especiales, hasta 2056. “Se acordaron exclusiones y plazos prudentes para la adaptación industrial en favor del Mercosur ya que la UE eliminará los aranceles a las importaciones más rápido”, precisaron.

Vista aérea de un puerto de carga al atardecer con interminables filas de contenedores coloridos, grúas portuarias gigantes, barcos de carga y camiones.
La reducción de aranceles, como el 5,5% vigente para el litio, mejora las condiciones de acceso y competitividad de estos productos en el mercado europeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, según Abeceb, el acuerdo funcionará además como un marco institucional que reducirá el riesgo percibido por los inversores internacionales. La consultora proyectó que los flujos netos anuales de inversión europea hacia la Argentina podrían duplicarse respecto de los niveles actuales y ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones anuales.

Así, el stock acumulado de inversión extranjera directa europea en la Argentina podría alcanzar los USD 92.000 millones hacia el final de la década.

Cabe recordar que la Unión Europea representa cerca del 40% del capital extranjero radicado en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones. En el caso de España, el informe señaló que se ubicó como el segundo mayor inversor individual en la Argentina, con fuerte presencia en infraestructura, banca y energía.

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