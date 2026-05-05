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Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

El artista llevó el talento nacional a la cima del mundo, colaborando con estrellas y dejando una huella única en el pop, el jazz y el cine que siempre será recordada

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Este video es una recopilación que destaca la trayectoria de Jorge Calandrelli, identificado como arreglista para superestrellas. Incluye testimonios textuales de Celine Dion y Barry Manilow. Se observa a Calandrelli dirigiendo una orquesta y participando en una presentación en vivo con múltiples músicos en un escenario. Una escena muestra a tres personas en la plataforma, con Calandrelli, Andrea Bocelli y una cantante. Las imágenes documentan su trabajo musical en diversos contextos escénicos.

La música argentina y el espectáculo internacional están de luto: a los 87 años falleció Jorge Calandrelli, el compositor, arreglador, director y pianista argentino que supo llevar el talento nacional a los escenarios más prestigiosos del mundo. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de la Nación, que lo despidió con palabras de reconocimiento y orgullo por una trayectoria que marcó un hito en la historia de la música popular y clásica de la Argentina.

Radicado en Estados Unidos desde 1978, Calandrelli fue uno de los arregladores más prolíficos y versátiles de las últimas seis décadas. Su obra abarcó el pop, el jazz, la música clásica y las bandas sonoras, con una capacidad única para integrar lenguajes y estilos. Su nombre aparece en los créditos de discos y espectáculos de artistas de la talla de Barbra Streisand, Tony Bennett, Celine Dion, Sting, Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Quincy Jones, Diana Krall, Madonna, Bono, Plácido Domingo, Sarah Brightman, Michael Bublé, Yo-Yo Ma y Shakira, entre muchísimos otros.

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Jorge Calandrelli junto a Elton John en Los Ángeles durante la grabación de Duets I de Tony Bennett (Calandrelli-jorge.com)
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El compositor junto a Tony Bennett con quien colaboró en sus aclamados discos de duetos

“Jorge Calandrelli fue un orgullo para la Argentina. Su trayectoria refleja el nivel de nuestros artistas y su capacidad de trascender fronteras con excelencia. Su legado es una referencia para la música y la cultura argentina en el mundo”, expresó Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, en un mensaje de despedida.

Su vínculo con Tony Bennett fue especialmente cercano: colaboró como arreglista y director de orquesta en 14 de sus álbumes, incluyendo el célebre Cheek to Cheek, donde Bennett compartió escenario con Lady Gaga. Calandrelli fue el responsable de todos los arreglos y de la dirección orquestal, tanto en el disco de estudio como en el espectáculo en vivo Great Performances en el Lincoln Center de Nueva York. “Jorge Calandrelli es un maestro de los arreglos y ha sido un placer haber trabajado con él en tantas grabaciones a lo largo de mi carrera”, expresó alguna vez el propio Bennett.

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A lo largo de su carrera, Calandrelli fue 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó seis estatuillas, un logro que habla de la dimensión internacional de su legado. Su primer Grammy llegó en 1999 por El alma del tango, junto al chelista Yo-Yo Ma, mientras que el último lo obtuvo en 2012 por un arreglo instrumental junto a Tony Bennett y Queen Latifah. También fue dos veces nominado al Oscar por su trabajo en bandas sonoras de cine.

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Calandrelli y el abrazo de Quincy Jones
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En Hollywood, compuso y orquestó música para películas emblemáticas como El color púrpura de Steven Spielberg, El tigre y el dragón de Ang Lee y El resplandor de Stanley Kubrick

En Hollywood, compuso y orquestó música para películas emblemáticas como El color púrpura de Steven Spielberg, El tigre y el dragón de Ang Lee y El resplandor de Stanley Kubrick, aportando su sensibilidad y excelencia técnica a producciones que marcaron época. En el cine argentino, trabajó en Soñar, soñar de Leonardo Favio y La fidelidad de Juan José Jusid, entre otras.

Nacido en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1939, Jorge Calandrelli fue el menor de seis hermanos en una familia de fuerte impronta intelectual y artística: su madre era pianista clásica y su padre, Matías Calandrelli, médico y presidente del Club Argentino de Ajedrez. En la Argentina, se formó con grandes maestros como Carlos Guastavino y Gerardo Gandini, y se inició profesionalmente como pianista de jazz, arreglador y director.

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El músico en el estudio de grabación
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Calandrelli estuvo detrás de algunos de los discos más famosos de Barbra Streisand

De joven, realizó una gira por Europa con su quinteto y luego regresó a Buenos Aires para afianzarse como pianista profesional, mientras producía y arreglaba para artistas y compañías discográficas locales. En 1978, decidió radicarse en Estados Unidos, un sueño que, según él mismo reveló, tenía desde hacía años: “Como para muchos artistas latinoamericanos, siempre quise venir a Estados Unidos porque era competir con el nivel norteamericano. Era mi sueño trabajar con gente como Tony Bennett y Barbra Streisand”.

Llegó a Estados Unidos con una sólida reputación y una agenda de contactos, pero debió imponerse en un mercado difícil, dominado por europeos y norteamericanos. “El hecho de ser latinoamericano no era fácil. Yo creo que el aporte de los hispanos evidentemente es cultural. Venir acá y competir con europeos y norteamericanos era complejo, pero no tanto porque traemos algo diferente”, sostuvo en una entrevista en la televisión de Estados Unidos.

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El músico junto a Plácido Domingo y Josh Groban
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Calandrelli fue parte de Tango, el disco de Julio Iglesias de 1996

Calandrelli fue un socio creativo de las grandes estrellas de la música global, pero nunca perdió el contacto con sus raíces. Sus inicios en la música popular argentina incluyeron colaboraciones con Palito Ortega, Sergio Denis y Tormenta, experiencia que luego trasladó a los grandes estudios de grabación. Su labor fue reconocida con premios, nominaciones y el respeto de toda la industria, que lo consideró uno de los mejores arregladores y directores de orquesta de su generación.

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