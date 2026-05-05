“Cuanto más das, más recibes”: la teoría de una experta de Stanford para multiplicar las oportunidades a diario

La Universidad de Stanford presenta la teoría 'Déjalos' como alternativa a la obsesión por el control y la disciplina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos de inmediatez y obsesión por el control, una propuesta de la Universidad de Stanford desafía una creencia arraigada: que solo la disciplina y la vigilancia abren puertas a nuevas oportunidades. La teoría “Déjalos”, popularizada por Mel robbins, la Dra. Tina Seelig, sostiene que soltar el control sobre los demás y enfocarse en la actitud personal puede transformar la forma en que la suerte y las oportunidades se presentan. Alejada de los tópicos de autoayuda, esta visión se apoya en estudios sobre comportamiento y toma de decisiones, y ha cobrado notoriedad tras su paso por The Mel Robbins Podcast.

La Dra. Tina Seelig, profesora en la Universidad de Stanford y referente en innovación, distingue entre fortuna —lo que está fuera de nuestro control— y suerte, entendida como la respuesta personal ante lo que sucede. Según explicó en The Mel Robbins Podcast, la clave para generar oportunidades no reside en controlar el entorno, sino en elegir activamente la reacción diaria.

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Seelig remarca: “La fortuna son las cosas que te suceden. La suerte es lo que controlas”, y subrayó que comprender esta diferencia permite dejar de atribuir los hechos solo al azar y asumir un papel más activo en la aparición de oportunidades.

La teoría, respaldada por la Universidad de Stanford, sostiene que dejar de controlar a los demás y centrarse en las propias acciones incrementa el bienestar y favorece nuevas oportunidades. Adoptar una actitud abierta ante lo incierto potencia la aparición de sucesos positivos. “Parece casualidad, pero has hecho cosas para atraer la buena suerte”, afirmó Seelig.

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Cómo aprovechar los vientos de la suerte según Stanford

La teoría Déjalos de la Universidad de Stanford cuestiona la creencia de que solo la disciplina crea oportunidades

“La suerte está en todas partes. Las oportunidades están por todas partes. Son como el viento, pero necesitas una vela para aprovecharlas”, mencionó Seelig en el podcast. Para explicar cómo interactuar con las oportunidades, utiliza una metáfora con cuatro figuras: la veleta, el globo aerostático, el molino de viento y el velero.

La veleta detecta el viento, pero no actúa; el globo aerostático se deja llevar sin rumbo; el molino de viento aprovecha las corrientes locales; y el velero busca activamente los vientos favorables para alcanzar sus metas.

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La clave, señala Seelig, es actuar como ese velero que busca y aprovecha las mejores oportunidades, en vez de limitarse a reaccionar pasivamente. Construir ese velero interior implica reunir una tripulación adecuada e izar la vela, pasos esenciales para navegar los vientos de la oportunidad y crear condiciones donde la suerte se multiplica.

Construir ese “barco” personal requiere identificar los valores fundamentales y reflexionar sobre la propia narrativa. Según Seelig, quienes desconocen sus valores están más expuestos a decidir bajo presión externa o a desviarse de su ética. “Necesitas saber cuáles son tus valores fundamentales... son como la quilla de tu barco que te mantiene estable”, explicó.

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Mel Robbins, la reconocida autora y oradora motivacional, conversa durante la grabación de un episodio de su popular programa 'The Mel Robbins Podcast', ofreciendo su perspectiva.

Recomienda analizar decisiones pasadas para identificar los principios que han guiado el comportamiento en momentos clave. Relata que, en su primer trabajo, actuar fuera de sus valores la llevó a una situación incómoda, solo comprendida al reflexionar sobre sus convicciones. El autoconocimiento y una narrativa personal positiva preparan el terreno para desplegar el velero interno y reconocer oportunidades al paso.

El perfil de riesgos y la creación intencional de la suerte

Otro eje de la teoría es el perfil de riesgos, que Seelig clasificó en seis tipos: físico, emocional, social, financiero e intelectual. Advirtió que identificar en qué áreas se está dispuesto a asumir riesgos permite expandir las oportunidades de manera estratégica.

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La investigadora mencionó que “hacer pequeños experimentos cada día y estar dispuesto a salir de la zona de confort” es fundamental. En sus clases en Stanford, comprobó que quienes se arriesgaron creativamente —por ejemplo, resolviendo problemas con recursos limitados— incrementaron la aparición de situaciones favorables. Esta disposición a probar, equivocarse y aprender de la experiencia transformó la actitud ante la vida y facilitó la acumulación de buena suerte.

Contar con una red de apoyo sólida resultó decisivo para crear suerte, según Seelig. “Se trata de pedir lo que uno quiere, pero también de ayudar a los demás. Cuanto más das, más recibes”, compartió en el podcast. Gestos genuinos, como un agradecimiento, una presentación sincera o un cumplido, abrieron puertas inesperadas.

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La autora y profesora Tina Seelig, una mujer mayor con cabello gris, gesticula con la mano levantada mientras comparte sus conocimientos en un podcast, sentada frente a un micrófono.

Seelig citó ejemplos en los que ayudar a otros derivó en colaboraciones y oportunidades profesionales relevantes, y subrayó que casi nadie enviaba notas de agradecimiento, aunque ese simple acto podía marcar la diferencia. Así, la suerte surgió de la reciprocidad y el fortalecimiento de los lazos personales, de acuerdo con la perspectiva de la Universidad de Stanford.

Primeros pasos para soltar el control y vivir con más suerte

Soltar el control y construir una vida más afortunada requirió acciones simples y sostenidas. Según Seelig, iniciar una conversación breve, dar un cumplido sincero o probar algo fuera de la rutina desencadenaron cambios profundos.

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“La suerte es un juego a largo plazo. Es como invertir dinero. Empiezas haciendo pequeños depósitos, y con el tiempo se acumulan”, reflexionó Seelig en The Mel Robbins Podcast.

Cada decisión consciente abrió nuevas opciones y aumentó la probabilidad de experimentar sucesos positivos. Día a día, aceptar lo que no depende de nosotros y elegir una respuesta activa permitió construir una vida enriquecida por oportunidades y caminos inesperados hacia la buena fortuna.

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