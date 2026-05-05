La confesión de Nadia Podoroska luego de ganar su primer título tras su regreso al tenis: “No sabía si iba a poder volver”

Nadia Podosroska posando con el título alcanzado en el W35 de Madrid (Crédito: Club Brezo Osuna)

A sus 29 años, su físico y el tenis le volvieron a dar una nueva oportunidad. Nadia Podoroska, quien en las últimas temporadas no pudo competir con normalidad, encontró este último domingo una caricia al alma de parte del deporte que tantas veces la hizo feliz. A más de 10 mil kilómetros de su Rosario natal, consiguió un nuevo título profesional luego de un año y ocho meses, en el W15 de Madrid.

Podoroska volvió a vivir una semana de ensueño en el Club de Tenis Brezo Osuna. La rosarina, que hasta ese momento no contaba con ranking y debió solicitar una invitación para disputar la clasificación, superó tres encuentros para meterse en el cuadro principal. Ya en el main draw, encadenó cinco triunfos y se consagró campeona sin ceder sets a lo largo de toda la semana, tras imponerse en la final ante la local María García Cid (706° del ranking WTA), cuando se encontraba 4-1 arriba antes del retiro de su rival.

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El circuito profesional no detiene su marcha y eso lo tiene muy claro la argentina, que sabe que los buenos momentos hay que aprovecharlos para recuperar el terreno perdido. Sin demasiado margen para los festejos, ya instalada en Monastir, Túnez, para disputar un W35, Nachu atendió el llamado de Infobae y relató en primera persona lo que significó volver a consagrarse campeona.

“Las sensaciones… nada, muy contenta. No tanto por el título, sino por haber podido jugar ocho partidos seguidos, que después de una lesión tan larga y de tanta incertidumbre no sabía si iba a ser posible. El físico me respondió muy bien y eso me deja la tranquilidad y la confianza de que terminé de recuperarme. También me da fuerza para seguir poniéndome nuevos objetivos”, explicó la tenista, dejando en claro que el verdadero valor de la semana estuvo en haber recuperado continuidad y confianza dentro de la cancha.

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Nadia Podoroska se proclamó campeona del W15 de Madrid (Crédito: Club Brezo Osuna)

Podoroska había regresado a la competencia semanas atrás en el W35 de Junín, tras 441 días de inactividad. Su última presentación había sido en el Australian Open 2025, donde se despidió en el debut. En el medio, una seguidilla de lesiones —en la cadera y el hombro— frenó su continuidad y, cuando estaba a punto de volver, sufrió la inflamación de un tendón en el antebrazo, lo que volvió a postergar su regreso.

A la hora de repasar lo vivido, la propia tenista reconoció el peso emocional del camino recorrido: “Se me vienen un montón de recuerdos de todos los momentos duros que pasé, de no saber si iba a poder volver. Y verme ahí, en una final o ganando varios partidos… son pensamientos que te hacen sentir que valió la pena, que todavía tengo esa ilusión intacta de volver a jugar y competir”.

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En cuanto al aspecto físico, el balance también fue positivo, más allá del desgaste lógico de la competencia: “Terminé muy cansada, muy cargada, porque hacía mucho tiempo que no jugaba tantos partidos seguidos. Tuve partidos largos y algunas molestias y contracturas, pero dentro de lo normal después de una semana así. En ese sentido, fue súper positiva”. La respuesta del cuerpo, uno de los grandes interrogantes tras su lesión, terminó siendo una de las mejores noticias.

Con la mirada puesta en lo que viene, la rosarina ya tiene delineado su próximo calendario: “Ahora voy a jugar dos W35 en Túnez y después, a fines de mayo, un W75 en Zaragoza. Tengo que ir viendo en qué torneos me dan invitaciones, porque como perdí el ranking no puedo ingresar de manera directa. La idea es ir recuperando nivel y, cuando me sienta con más confianza y ritmo, empezar a usar el ranking protegido en torneos más grandes”.

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Incluso, ya aparecen metas en el horizonte: “Tenemos en mente la qualy del US Open y quizás algunos torneos sobre polvo de ladrillo después de Wimbledon. Pero lo vamos a ir adaptando según cómo me vaya sintiendo físicamente y con mi nivel de juego”. Con cautela, pero con la ilusión intacta, Podoroska empieza a reconstruir su lugar en el circuito.