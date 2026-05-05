Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

El video promocional de Triángulo Amoroso, la serie de Telefé con Wanda Nara y Maxi López

El próximo lunes 11 de mayo marcará el debut de una propuesta novedosa en la pantalla y las redes: Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, se suma a la programación de Telefe con la promesa de un formato ágil y hecho a medida del consumo digital. La apuesta de la señal rompe con los esquemas tradicionales, al presentar episodios cortos, cargados de drama, humor y situaciones de alto voltaje, especialmente pensados para las audiencias móviles.

La serie estará disponible desde su estreno a través de todas las redes sociales de Telefe y, además, tendrá su espacio en la televisión abierta, con emisiones posteriores al programa Pasapalabra. De esta manera, Telefe combina la estrategia multiplataforma y se lanza de lleno al universo de ficciones verticales, un formato que gana terreno entre las nuevas generaciones y que transforma la forma de ver contenidos audiovisuales.

PUBLICIDAD

La trama gira en torno a relaciones cruzadas, secretos y tensiones latentes, en un escenario donde todo parece estar a punto de estallar. Este enfoque narrativo busca enganchar al público con historias breves, pero intensas, en las que los protagonistas se ven envueltos en situaciones inesperadas y cargadas de emoción. El hilo conductor son los vínculos y los roces, con el atractivo adicional de saber que quienes los interpretan tienen una historia personal conocida por casi todo el público.

Wanda Nara y Maxi López en la sesión de fotos de su serie vertical

El elenco reúne una mezcla llamativa de figuras de distintos ámbitos. Junto a Wanda y Maxi aparecen nombres como Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo. Esta diversidad de perfiles cruza la actuación, la actualidad y el mundo digital, lo que genera una propuesta que busca captar a públicos diversos y sumar seguidores desde distintas plataformas.

PUBLICIDAD

La incorporación de personalidades reconocidas de la televisión y las redes sociales apunta a potenciar el alcance de la serie y a generar conversación en tiempo real. Muchos de estos nombres ya se dejaron ver en los adelantos que Telefe compartió en sus cuentas, donde el humor y la complicidad entre los protagonistas funcionan como motor del interés.

El canal apuesta así a insertarse en el terreno de las ficciones verticales, un formato desarrollado para el consumo en smartphones y redes sociales. Las historias se cuentan en episodios breves, con un ritmo que se adapta a los hábitos de quienes ven series en el teléfono, en trayectos cortos o en pausas durante el día.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de Triángulo Amoroso incluye una campaña de adelantos y videos promocionales. En uno de ellos, puede verse a Wanda Nara y Maxi López en blanco y negro, posando para la sesión de fotos de la ficción. El momento capta la interacción genuina entre ambos: mientras el fotógrafo los dirige y lanza un elogio a Maxi, Wanda responde con ironía: “¿Bien, Maxi? Si no hizo nada”, desdramatizando la escena y aportando su propio sello de humor.

La expareja Wanda Nara y Maxi López posan formalmente en una imagen en blanco y negro para la promoción de su nueva serie vertical 'Triángulo Amoroso'.

El texto que acompaña el video, difundido en las redes del canal, refuerza el tono lúdico: “Wanda no puede creer los elogios que recibe Maxi, se nota que hace 20 años que no le gritan lo bueno que es...”. Estos adelantos generan expectativa y anticipan el tipo de química que se verá en pantalla.

PUBLICIDAD

La reacción del público no tardó en aparecer. Figuras como Zaira Nara participaron de la conversación, dejando mensajes como: “No creí estar viva para ver esto”. Por su parte, Maxi López sumó: “El fotógrafo me parece un crack”. Los seguidores de la pareja también hicieron oír su voz, destacando la evolución de los protagonistas y la buena sintonía que muestran en cámara: “Amo verlos juntos y ver cómo se llevan, lo graciosos que son juntos y el que puedan disfrutar de sus hijos ya grandes es hermoso”.

La propuesta de Telefe va más allá del simple entretenimiento. Busca instalar el formato vertical en el centro de la conversación y demostrar que la televisión puede reinventarse para el entorno digital, apoyándose en figuras con gran llegada y en una narrativa adaptada a los tiempos que corren. Con la expectativa puesta en el estreno, “Triángulo Amoroso” se perfila como una de las apuestas más comentadas de la temporada, lista para captar la atención tanto en la pantalla chica como en los dispositivos móviles.

PUBLICIDAD