La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

Manuel reconoció el poco tiempo para dedicarle a la familia

La llegada de Cruz, el primer hijo de Manu Urcera y el cuarto para Nicole Neumann, marcó un giro inesperado en la vida del piloto, quien reconoció que el nacimiento del niño lo obligó a revisar su carácter. “Me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso”, confesó Urcera durante una entrevista televisiva, abriendo el debate sobre los desafíos que enfrenta al combinar su carrera deportiva con la paternidad.

El día que el primer hijo de Urcera y Nicole Neumann cambió todo: paternidad inesperada, carreras y negociaciones familiares

La autopercepción de Urcera como alguien volcado al rendimiento individual surgió de su propia historia en el automovilismo. “Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser así porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida”, explicó. Esta lógica de competencia, según reconoció, impactó en su vida diaria tras el nacimiento de Cruz, obligándolo a reconsiderar sus prioridades y rutinas.

PUBLICIDAD

La paternidad, admitió el corredor, le exige una reorganización que aún está aprendiendo a gestionar: “Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando”. Así, la tensión entre su deseo de triunfar en el deporte y la necesidad de estar presente para su hijo se convierte en un ejercicio de equilibrio permanente.

Urcera reconoció la dificultad de ordenar sus tiempos entre el entrenamiento profesional y el cuidado de Cruz

Frente a la exposición de sus dilemas internos, Nicole Neumann decidió tomar la palabra para respaldar a su pareja. Consultada por el ciclo LAM, la modelo fue tajante: “Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu”. Desde su experiencia con cuatro hijos, Neumann aseguró que entiende perfectamente la transformación que implica la llegada de un nuevo integrante a la familia. “La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo. Él es primerizo y a mí me pasó con la primera”, afirmó.

PUBLICIDAD

El proceso de adaptación de Urcera no solo involucra su relación con Cruz, sino también el modo en que la pareja negocia los tiempos y la rutina familiar. Nicole fue directa al señalar: “Eso de los tiempos es algo que podría mejorar. A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Se te transforma tu tiempo, tu rutina”. La sinceridad de la modelo reflejó tanto comprensión como una invitación a buscar nuevos equilibrios cotidianos.

Neumann enfatizó la importancia de adaptarse al cambio de hábitos que impone el nacimiento de un hijo

En los primeros meses desde el nacimiento de Cruz, la pareja se ha enfrentado a la necesidad de reconvertir hábitos que antes parecían inamovibles. “Yo a veces le voy diciendo que las cosas cambiaron, que no es como antes. No es lo mismo cuando uno vive para uno mismo a cuando tenés una personita esperándote”, reveló Neumann. La frase expuso la manera en que la maternidad y la paternidad obligan a revisar la centralidad del yo en la vida adulta.

PUBLICIDAD

En este contexto, Nicole no descartó la posibilidad de agrandar la familia. “Nunca se sabe, pero está difícil, cuatro hijos es un montón”, dejó en claro la modelo, reflejando que la maternidad, aunque colmada de cambios y resignaciones, sigue siendo para ella un espacio de posibilidades abiertas.

La maternidad y paternidad, según Neumann, implican dejar atrás el egoísmo y aprender a compartir responsabilidades

A la pregunta sobre cómo vive Manu Urcera su primera experiencia como padre y qué impacto tuvo en la dinámica familiar, la respuesta es clara: el piloto transita un proceso de autocrítica y aprendizaje, mientras la modelo lo apoya y señala la importancia de compartir tiempos y responsabilidades. El nacimiento de Cruz no solo modificó la vida cotidiana de ambos, sino que los llevó a un diálogo constante sobre las nuevas exigencias y la necesidad de adaptar los viejos esquemas a la realidad de una familia en crecimiento.

PUBLICIDAD