Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

Tras abrir el marcador, Arrieta sufrió una impactante lesión mientras festejaba el gol

La jornada de la LigaPro de Ecuador que enfrentó a Leones FC contra Independiente del Valle dejó una escena que impactó al fútbol local. El delantero argentino Santiago Arrieta, de apenas 19 años y reciente incorporación al club, marcó el primer gol para su equipo, pero la alegría se transformó en preocupación cuando, en el festejo, resbaló y sufrió una lesión que lo alejará de las canchas entre nueve y doce meses. Según informó Radio Diblu, el diagnóstico confirmó una ruptura de ligamentos, una de las lesiones más temidas para los futbolistas profesionales.

La jugada ocurrió durante los primeros minutos del partido correspondiente a la fecha 11 del torneo. Arrieta conectó un cabezazo que puso en ventaja a Leones FC, club que disputa su primera temporada en la Serie A tras un reciente ascenso. Los festejos iniciales se vieron interrumpidos de inmediato. Al saltar para celebrar su gol, el delantero argentino perdió el equilibrio y, al caer, su rodilla derecha realizó un movimiento antinatural. El dolor fue inmediato, según se pudo ver en el video de la tranmisión oficial, cortando automáticamente el festejo y cambiando sus gestos de efusividad a preocupación. El medio radial confirmó el alcance de la lesión poco después de conocido el parte médico.

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“Sufrió una rotura de ligamentos y tras ser intervenido quirúrgicamente se dio a conocer que Santiago Arrieta estará fuera de las canchas entre 9 y 12 meses”, señaló Radio Diblu en su reporte, citando fuentes cercanas al cuerpo médico del club.

La noticia generó consternación en el entorno de Leones FC, que ya había enfrentado otras dificultades físicas y deportivas en el arranque de la temporada, aunque el equipo logró mostrar competitividad desde su ascenso a la máxima categoría.

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El argentino de 19 años fichó por Leones en enero

El propio Arrieta había compartido su entusiasmo por jugar en el fútbol ecuatoriano tras su llegada en enero. El atacante debutó en el fútbol profesional en julio de 2024 con Sacachispas, en Argentina. En ese entonces, el joven delantero escribió: “Se cumplió el sueño que tanto deseaba desde que era chico, y feliz que se dio con la camiseta del club que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba”. Su arribo a Ecuador representó una nueva oportunidad en su carrera, que ahora se ve interrumpida por esta lesión.

El partido ante Independiente del Valle quedó marcado por el insólito episodio. Tras el salto en la celebración, Arrieta cayó al césped y solicitó atención médica de inmediato. El cuerpo técnico y los médicos del equipo confirmaron que el delantero no podía continuar. A los 28 minutos, fue sustituido y trasladado para la realización de exámenes médicos que confirmaron la gravedad del daño en su rodilla.

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En lo que respecta al partido, el puntero de la liga consiguió dar vuelta el resultado y se impuso por 2-1 con goles de Matías Perelló y Djorkaeff Reasco a los 45 y 48 minutos.

El club aún no publicó un comunicado oficial sobre la recuperación de Santiago Arrieta, aunque fuentes del entorno del jugador confirmaron a Radio Diblu que la cirugía se realizó con éxito y que el proceso de rehabilitación ya comenzó. La lesión de ligamentos cruzados representa uno de los mayores retos físicos para un futbolista, con plazos de regreso que suelen oscilar entre nueve meses y un año.

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Leones FC deberá afrontar lo que resta de la temporada sin uno de sus delanteros más prometedores, mientras el futbolista argentino inicia una larga etapa de recuperación. El club, por su parte, buscará reacomodar su esquema ofensivo ante la baja inesperada.