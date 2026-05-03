Generación Silver

Karlos Arguiñano, a los 77, propone cocinar en casa: su filosofía es “comer sano con fundamento”

El chef, icono televisivo de la cocina casera, comparte su visión sobre la alimentación basada en recetas simples y la importancia del consumo de alimentos preparados en el propio hogar

Guardar
Karlos Arguiñano destaca la importancia de un desayuno saludable con huevo cocido, pan integral, tomate y aceite de oliva virgen extra.
Karlos Arguiñano destaca la importancia de un desayuno saludable con huevo cocido, pan integral, tomate y aceite de oliva virgen extra.

El chef Karlos Arguiñano, figura veterana de la televisión española con casi cuatro décadas de trayectoria, ha compartido los detalles de su desayuno habitual, el cual considera fundamental para un inicio de día saludable.

La propuesta destaca la combinación de huevo cocido, pan integral tostado y tomate natural, ingredientes que, según el cocinero, aportan proteína, fibra y licopeno a la primera comida del día.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Arguiñano enfatizó la importancia del pan integral y advirtió: El pan blanco tiene el doble de azúcar que el integral, subrayando la necesidad de revisar los ingredientes cuando se busca mejorar la alimentación cotidiana. También recomienda el uso de aceite de oliva virgen extra al gusto para potenciar el perfil saludable del plato.

El desayuno que defiende el cocinero vasco se presenta como una alternativa sencilla y local, con matices personales vinculados a su caserío familiar y sus propios cultivos. En un video reciente difundido en Instagram, la red social, Arguiñano mostró un desayuno compuesto por huevo frito, ajos dorados, tomates cherry cortados a la mitad y pequeñas porciones de una verdura verde de su huerta. En esa publicación, escribió: Egun on, ¡muy buenos días! ¡Tachan, tachaaaan! Menudo desayuno me he preparado con productos de casa. Sigo disfrutando de lo que nos da la huerta. ¡Qué gozada!, remarcando los hashtags desayuno saludable y huerta en casa.

PUBLICIDAD

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'
La propuesta de desayuno expuesta por Arguiñano favorece ingredientes simples, locales y asequibles para mejorar la salud diaria.

Estas afirmaciones abren el debate sobre los componentes del desayuno tradicional y sus efectos para la salud. El chef sostiene que su propuesta combina ingredientes simples, asequibles y locales, lo que favorece tanto el bienestar personal como la economía doméstica. La consecuencia, afirma, es un desayuno accesible, a diferencia de opciones más procesadas o internacionales.

El desayuno como defensa de la cocina casera y los alimentos frescos

La importancia de este desayuno, según explicó Arguiñano, radica en sus nutrientes: el huevo aporta proteínas completas necesarias para el mantenimiento de los músculos y la vitalidad diaria, los tomates cherry contribuyen vitamina C, licopeno y antioxidantes, mientras que las verduras verdes salteadas ofrecen fibra, vitaminas del grupo B, vitamina K y minerales como potasio y magnesio. El ajo, por su parte, provee alicina, un compuesto asociado a la salud cardiovascular.

Un plato blanco con huevos fritos y revueltos cubiertos con semillas de girasol y calabaza. Al fondo, hojas verdes, tomates cherry y rodajas de limón.
Arguiñano subraya que el huevo aporta proteínas completas vitales para los músculos y la energía del organismo.

El cocinero explicó que su receta de la vida se basa en la sencillez, la cocina casera y el uso de productos frescos de temporada y legumbres. De acuerdo con La cocina de tu vida, su filosofía propone comer sano “con fundamento”, tal como indica al insistir en la importancia del consumo familiar en casa para cuidar la salud y disfrutar del proceso.

La elección de perejil en sus platos, indicó Arguiñano, responde a su asociación con la circulación sanguínea y el bienestar general, elementos que considera insustituibles en su propuesta gastronómica.

En una referencia biográfica, el chef recordó su experiencia culinaria en Argentina y expresó su aprecio por la variedad de paisajes y la tradición alimentaria local. "Me acuerdo mucho de mi tiempo en Argentina cuando preparo carbonada. Qué país tan bonito, lleno de paisajes espectaculares y qué bien se comía", escribió en febrero, reforzando así la influencia de las cocinas tradicionales en su ideario cotidiano.

Primer plano de zanahorias enteras y en espiral, trozos de batata, espinaca, rodajas de pimientos, huevo escalfado, nueces y cítricos como naranja, limón y lima.
La experiencia culinaria de Karlos Arguiñano en Argentina y su aprecio por la carbonada refuerzan la influencia de la cocina tradicional en su filosofía gastronómica.

Para Karlos Arguiñano, la suma de ingredientes sencillos, técnicas caseras y productos frescos representa una elección saludable y una manera de disfrutar la vida diaria desde la cercanía del propio hogar.

Temas Relacionados

Karlos ArguiñanoZarautzAlimentación SaludableCocina Caserageneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joan Manuel Serrat reclama dignidad: “Prescindir de los viejos es como quemar los libros, es destruir la memoria”

El icónico músico y escritor catalán destacó la relevancia del respeto hacia los adultos mayores y la búsqueda de condiciones humanas para transitar la etapa final de la existencia

Joan Manuel Serrat reclama dignidad: “Prescindir de los viejos es como quemar los libros, es destruir la memoria”

La estética de la vigencia: por qué la madurez es el nuevo objeto de diseño

Durante décadas, la cultura occidental ha estado obsesionada con una batalla perdida de antemano: el “anti-aging”. Se nos vendió la idea de que cumplir años era un proceso de obsolescencia que debíamos camuflar, estirar o pintar encima

La estética de la vigencia: por qué la madurez es el nuevo objeto de diseño

El envejecimiento acelerado de la población en África plantea un desafío demográfico para 2050

La región experimenta un crecimiento sin precedentes en su grupo etario mayor, mientras la falta de registros confiables complica la formulación de respuestas efectivas ante las necesidades sociales y económicas de este sector

El envejecimiento acelerado de la población en África plantea un desafío demográfico para 2050

La historia de Antonio Esposito, el guardián de 72 años que transformó un callejón de Nápoles en el santuario de Diego Maradona

Detrás de la mística de los Quartieri Spagnoli, este referente vecinal lidera el espacio de mayor magnetismo popular en Italia. Su testimonio desentraña el vínculo de protección con el ídolo y cómo una iniciativa nacida de la fe barrial logró revitalizar la economía local

La historia de Antonio Esposito, el guardián de 72 años que transformó un callejón de Nápoles en el santuario de Diego Maradona

Meryl Streep, a los 76: el regreso de un ícono y su filosofía de cuidado

El equilibrio emocional y la conexión diaria con su entorno le permiten encontrar plenitud independientemente de las presiones sociales

Meryl Streep, a los 76: el regreso de un ícono y su filosofía de cuidado
DEPORTES
Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba y quedó como escolta de Estudiantes en el Torneo Apertura

Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba y quedó como escolta de Estudiantes en el Torneo Apertura

El show de Messi en su partido 100 con Inter Miami: gol desde afuera del área y asistencia en la increíble derrota con Orlando City

Messi metió un golazo, pero Inter Miami perdió el clásico de la MLS con Orlando City tras ir ganando 3-0

Se cambió el horario de inicio del GP de Miami de F1 por riesgo de tormentas eléctricas: a qué hora será la carrera

El tierno encuentro de Franco Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación en el GP de Miami de la F1

TELESHOW
Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina y del vínculo que tienen por sus hijas: “Lo intentamos mil veces”

Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina y del vínculo que tienen por sus hijas: “Lo intentamos mil veces”

Lisa Cerati celebró el adelanto de su álbum debut: el recuerdo de Gustavo en medio de los festejos por su cumpleaños

Juana Viale brilló con un vestido dorado y contó cómo está la salud de Mirtha Legrand: “Ya empezó a picar la aguja”

La emotiva boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: del vestido soñado al ingreso de su hija Vita con los anillos

Lola Latorre compartió las primeras imágenes de su viaje a Londres: guiños a la moda británica, relax y tour

INFOBAE AMÉRICA

David Toscana, premio Alfaguara 2025: “La novela tiene que ser un objeto filosófico para interpretar la vida”

David Toscana, premio Alfaguara 2025: “La novela tiene que ser un objeto filosófico para interpretar la vida”

Un 20% de los productores mantiene el cultivo de maíz criollo en El Salvador

Reformas a ley para comisiones evaluadora anuncia Presidente del Congreso Nacional en Honduras

De Batman a Saprissa, el viaje de Dan Mora: un trazo que une hazañas en el cómic y el fútbol con una camiseta histórica

La secuela de ‘El diablo viste a la moda’ reafirma una larga historia de amor con el cine