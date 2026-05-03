Karlos Arguiñano, a los 77, propone cocinar en casa: su filosofía es “comer sano con fundamento”

Karlos Arguiñano destaca la importancia de un desayuno saludable con huevo cocido, pan integral, tomate y aceite de oliva virgen extra.

El chef Karlos Arguiñano, figura veterana de la televisión española con casi cuatro décadas de trayectoria, ha compartido los detalles de su desayuno habitual, el cual considera fundamental para un inicio de día saludable.

La propuesta destaca la combinación de huevo cocido, pan integral tostado y tomate natural, ingredientes que, según el cocinero, aportan proteína, fibra y licopeno a la primera comida del día.

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En sus declaraciones, Arguiñano enfatizó la importancia del pan integral y advirtió: El pan blanco tiene el doble de azúcar que el integral, subrayando la necesidad de revisar los ingredientes cuando se busca mejorar la alimentación cotidiana. También recomienda el uso de aceite de oliva virgen extra al gusto para potenciar el perfil saludable del plato.

El desayuno que defiende el cocinero vasco se presenta como una alternativa sencilla y local, con matices personales vinculados a su caserío familiar y sus propios cultivos. En un video reciente difundido en Instagram, la red social, Arguiñano mostró un desayuno compuesto por huevo frito, ajos dorados, tomates cherry cortados a la mitad y pequeñas porciones de una verdura verde de su huerta. En esa publicación, escribió: Egun on, ¡muy buenos días! ¡Tachan, tachaaaan! Menudo desayuno me he preparado con productos de casa. Sigo disfrutando de lo que nos da la huerta. ¡Qué gozada!, remarcando los hashtags desayuno saludable y huerta en casa.

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La propuesta de desayuno expuesta por Arguiñano favorece ingredientes simples, locales y asequibles para mejorar la salud diaria.

Estas afirmaciones abren el debate sobre los componentes del desayuno tradicional y sus efectos para la salud. El chef sostiene que su propuesta combina ingredientes simples, asequibles y locales, lo que favorece tanto el bienestar personal como la economía doméstica. La consecuencia, afirma, es un desayuno accesible, a diferencia de opciones más procesadas o internacionales.

El desayuno como defensa de la cocina casera y los alimentos frescos

La importancia de este desayuno, según explicó Arguiñano, radica en sus nutrientes: el huevo aporta proteínas completas necesarias para el mantenimiento de los músculos y la vitalidad diaria, los tomates cherry contribuyen vitamina C, licopeno y antioxidantes, mientras que las verduras verdes salteadas ofrecen fibra, vitaminas del grupo B, vitamina K y minerales como potasio y magnesio. El ajo, por su parte, provee alicina, un compuesto asociado a la salud cardiovascular.

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Arguiñano subraya que el huevo aporta proteínas completas vitales para los músculos y la energía del organismo.

El cocinero explicó que su receta de la vida se basa en la sencillez, la cocina casera y el uso de productos frescos de temporada y legumbres. De acuerdo con La cocina de tu vida, su filosofía propone comer sano “con fundamento”, tal como indica al insistir en la importancia del consumo familiar en casa para cuidar la salud y disfrutar del proceso.

La elección de perejil en sus platos, indicó Arguiñano, responde a su asociación con la circulación sanguínea y el bienestar general, elementos que considera insustituibles en su propuesta gastronómica.

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En una referencia biográfica, el chef recordó su experiencia culinaria en Argentina y expresó su aprecio por la variedad de paisajes y la tradición alimentaria local. "Me acuerdo mucho de mi tiempo en Argentina cuando preparo carbonada. Qué país tan bonito, lleno de paisajes espectaculares y qué bien se comía", escribió en febrero, reforzando así la influencia de las cocinas tradicionales en su ideario cotidiano.

La experiencia culinaria de Karlos Arguiñano en Argentina y su aprecio por la carbonada refuerzan la influencia de la cocina tradicional en su filosofía gastronómica.

Para Karlos Arguiñano, la suma de ingredientes sencillos, técnicas caseras y productos frescos representa una elección saludable y una manera de disfrutar la vida diaria desde la cercanía del propio hogar.

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