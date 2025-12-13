Cuáles son los 10 mejores platos del mundo, según un ranking internacional

Sabores emblemáticos de distintas regiones alcanzaron reconocimiento global gracias a la selección de Taste Atlas, basada en cientos de miles de votos

La cultura gastronómica suele expresar mucho más que recetas: cada plato cuenta una historia ligada a orígenes, ingredientes y costumbres. Entre cientos de preparaciones que representan distintas regiones y técnicas, resalta un grupo selecto que alcanzó prestigio internacional y despertó interés tanto en especialistas como en comensales de todo el planeta.

En este contexto, la plataforma de referencia Taste Atlas presentó su ranking de los mejores 100 platos a nivel mundial, elaborado sobre la base de 453.720 calificaciones para 11.781 diferentes recetas. El listado detalla los nombres de los platos, su país de origen, los ingredientes principales y los lugares donde probar versiones consideradas auténticas, de acuerdo a las opiniones de usuarios y expertos recogidas por el medio.

Cuáles son los 10 mejores platos del mundo

1. Vori-vori (Paraguay)

El vori-vori es una sopa tradicional de Paraguay, se distingue por bolitas de harina de maíz y queso que se cocinan en caldo con verduras y pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vori-vori ocupa la cima del ranking. Se trata de una sopa tradicional paraguaya reconocida por sus pequeñas esferas de harina de maíz y queso hervidas en caldo, que puede contener pollo y otras verduras. Los registros históricos muestran raíces que enlazan la cocina guaraní con aportes de la colonización, plasmados en crónicas y recetarios desde el siglo XVIII.

La preparación requiere mezclar maíz molido, queso rallado y un toque de grasa o caldo, hasta obtener una masa compacta que se divide en bolitas del tamaño de una nuez, cocidas en un fondo con hierbas como cebolla, ajo y perejil.

Al cocinarse, absorben parte del líquido sin desintegrarse, lo que genera una consistencia espesa sin necesidad de agregados artificiales. La preferencia por esta receta se mantiene como un distintivo nacional paraguayo.

2. Pizza Napolitana (Italia)

Pizza napolitana, ícono italiano, existe en versión marinara y margherita, esta última lleva tomate, mozzarella y albahaca evocando la bandera de Italia (Pexels)

Ícono indiscutido de Italia, la pizza napolitana cuenta con dos variantes históricas: marinara y margherita. La marinara lleva salsa de tomate, ajo y orégano, mientras que la margherita incorpora tomate, mozzarella y albahaca, lo que evoca los colores de la bandera italiana. Su masa fina y bordes hinchados muestran típicas marcas tostadas al hornearse correctamente.

Originada en el siglo XVIII en Nápoles, ganó popularidad cuando el maestro Raffaele Esposito creó la margherita en honor a la reina Margherita de Saboya. Desde 2010, la Unión Europea reconoce la pizza Napoletana como Traditional Specialty Guaranteed, lo que protege su receta y método tradicional.

3. Tajarin al tartufo bianco d’Alba (Italia)

Tajarin al tartufo bianco d’Alba ocupa el tercer puesto, es una pasta artesanal piamontesa hecha con fideos, manteca y trufa blanca local (Freepik)

El tercer puesto corresponde a los tajarin al tartufo bianco d’Alba, una pasta artesanal típica de la región del Piamonte italiano. La receta emplea finos fideos hechos a mano, manteca y una porción generosa de trufa blanca local. El toque final incorpora queso parmesano y, en ocasiones, vino tinto como maridaje.

El valor distintivo del plato radica en el perfume intenso y la textura suave de la trufa blanca, ingrediente que aporta sabor y exclusividad. La tradición de servir tajarin incluye solo unos pocos condimentos básicos para que el producto principal concentre toda la atención.

4. Sate kambing (Indonesia)

Sate kambing es la brocheta característica en Indonesia, con carne de cabra o cordero marinada y asada en pinchos de bambú sobre combustión directa (Freepik)

El cuarto lugar del listado lo ocupa el sate kambing, una variedad de brocheta típica de varias regiones de Indonesia, basada en cortes de carne de cabra o cordero. Los trozos, marinados con salsa de soja dulce (kecap manis), galanga, jugo de piña y especias, se insertan en pinchos robustos de bambú y pasan por calor directo sobre brasas.

Servido acompañado de salsa de soja, de maní o variantes picantes, el plato ofrece una combinación entre textura firme y sabor especiado. Es una especialidad presente en celebraciones populares y restaurantes urbanos, donde suele complementarse con arroz blanco.

5. Cağ kebabı (Turquía)

Cağ kebabı representa la cultura de asados horizontales de Turquía, se elabora con cordero marinado y lonjas cortadas tras horas de cocción a leña (Freepik)

Desde Turquía llega el cağ kebabı, alberga la quinta posición como ejemplo de la cultura de los asados horizontales. En este caso, la carne de cordero se marina con cebolla, sal y pimienta durante 12 horas y luego se dispone a fuego de leña, girando sobre un eje. El cocinero corta finas láminas que pueden servirse en pan plano artesanal (lavash) o en una brocheta.

El auténtico sabor depende de la frescura del cordero y del método de cocción, que logra una costra firme en el exterior y jugosidad interior. Las mejores versiones se encuentran en la ciudad de Erzurum, reconocida por mantener técnicas ancestrales en la preparación de kebabs.

6. Kontosouvli (Grecia)

Kontosouvli griego es carne de cerdo marinada en hierbas y especias, se asa lentamente en espiedo y suele servirse con pita, tzatziki y ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sexta posición figura el kontosouvli, emblema de la parrilla griega. Se elabora con piezas grandes de carne de cerdo marinadas en hierbas (orégano, romero, tomillo) y especias, atravesadas en un espiedo para asarse a fuego abierto. La receta exige un proceso lento para garantizar una corteza bien dorada y carne tierna por dentro.

El resultado se sirve en brocheta, generalmente junto a pan pita, salsa tzatziki y ensalada griega. El plato, tradicional de Pascua, figura durante todo el año en tabernas de Grecia.

7. Arroz tapado (Perú)

Arroz tapado peruano alterna capas de arroz blanco, carne picada, huevo duro y salsa, es una receta práctica de bajo costo muy arraigada en Perú (Imagen ilustrativa Infobae)

La gastronomía peruana aporta el arroz tapado, que se posiciona séptimo en la lista. Su estructura consiste en capas de arroz blanco, carne vacuna picada, huevo duro, aceitunas negras y salsa de tomate, todo embutido en un molde. Una vez servido, se acompaña con perejil, plátano frito o palta.

Destaca por su facilidad de preparación y su bajo costo, elementos que reafirman constantemente su presencia en la cocina cotidiana de Perú. Existen múltiples variantes regionales y es muy versátil para distintas ocasiones familiares.

8. Komplet lepinja (Serbia)

Komplet lepinja sobresale como desayuno típico en Serbia, consiste en pan de trigo, kaymak, huevo y jugos de carne asada al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El octavo puesto pertenece al komplet lepinja, clásico desayuno de Serbia. Su base es un pan de trigo horneado, relleno con crema espesa (kaymak), huevo y salsa de jugos de carne asada conocidos como pretrop. El pan recibe un breve golpe de horno antes de servirse caliente.

El plato posee un aporte calórico elevado y suele acompañarse con yogur natural. La preferencia es comerlo con las manos para experimentar mejor la textura de sus ingredientes.

9. Quesabirria (México)

Quesabirria destaca entre la comida callejera mexicana, se rellena con birria y queso, se dora al fuego y se acompaña con consomé para mojar (Pexels)

Entre los mejores platos callejeros se ubica la quesabirria, que combina el guiso mexicano de birria (tradicional de Jalisco) con la técnica de la quesadilla. Las tortillas de maíz se rellenan con carne estofada, principalmente de res, y una abundante capa de queso derretido.

Cocidas al fuego hasta dorarse, se sirven acompañadas de su propio caldo (consomé) para mojar. La versión original proviene de Tijuana, pero la receta ya representa un fenómeno global, apto para quienes buscan una explosión de sabor sin complicaciones.

10. Pappardelle al cinghiale (Italia)

Pappardelle al cinghiale es un plato típico de Toscana, combina fideos anchos de pasta fresca con ragú de jabalí cocido lentamente en tomate y vino tinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cierran el top diez los pappardelle al cinghiale, fideos anchos típicos de Toscana servidos con ragú de jabalí. El estofado se cocina a fuego lento en tomate y vino tinto para lograr un aroma penetrante. El plato se termina con perejil y queso parmesano rallado.

La clave de esta receta reside en la cocción prolongada del jabalí, que permite unir la textura de la pasta fresca con la intensidad del ragú, señala Taste Atlas en la descripción del plato. Tradicionalmente se acompaña con vinos tintos de la región.

La lista completa de los mejores 100 platos del mundo, según Taste Atlas

(@TasteAtlas)