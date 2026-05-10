Economía

El verdadero ritmo del RIGI: la diferencia entre los dólares que se anuncian y los que ingresaron

Economía busca apurar la aprobación de grandes inversiones con incentivos fiscales. Los datos oficiales exponen una amplia brecha entre los montos de los proyectos presentados y los aprobados, cuya concreción el gobierno espera que se acelere

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que varios proyectos van a salir en los próximos 30 días (Foto: Maximiliano Luna)

Más allá de la nueva legislación para un super RIGI que anunció el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el proceso de aprobación de proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se acelerará en las próximas semanas y el monto total alcanzará a unos USD 140.000 millones. Sin embargo, los números oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) evidencian una diferencia sustancial entre las inversiones anunciadas y los dólares que realmente ingresaron a la Argentina.

En una entrevista con la Televisión Pública, Caputo anticipó que se encuentra en marcha la aprobación de varios proyectos adicionales. “Vamos a acelerarlo más, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir en los próximos 30 días, así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales, vamos a estar más cerca de los USD 140.000 millones que de USD 100.000 millones”, expresó el ministro.

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Uno de los anuncios más recientes involucra a Chevron, que, según escribió el ministro en la red social X desde Estados Unidos, prevé elevar en los próximos días un proyecto bajo el régimen RIGI por más de USD 10.000 millones. “Nos reunimos junto con el canciller Pablo Quirno y el embajador Alejandro Oxenford con la directora financiera de Chevron Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”.

Luis Caputo, Pablo Quirno y Alec Oxenford, junto a una directiva de Chevron
En el viaje a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncio que Chevron va a presentar un proyecto por el RIGI de USD 10.000 millones

El equipo económico expresa confianza en el impacto de este mecanismo, aunque, según el análisis de la consultora económica C&T, los montos anunciados bajo el RIGI suelen ser estimativos y su concreción real responde a procesos de largo plazo. Camilo Tiscornia, director de C&T, contó a Infobae que “en los proyectos de RIGI se anuncian los montos y son aproximados; cómo eso se traduce en el día a día del mercado es completamente distinto. Son proyectos de largo plazo y no quiere decir que se va a ver inmediatamente todo ese desembolso en el corto plazo”.

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La última presentación del vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, ante inversores en Washington incluyó un gráfico sobre la evolución de los flujos de divisas relacionados con los proyectos aprobados bajo el régimen RIGI. Donde se expuso que el flujo neto acumulado de dólares por esta vía alcanzó USD 762 millones al cierre de marzo de 2026, con un saldo bruto positivo de USD 1.205 millones y egresos por USD 452 millones.

Gráfico de barras y línea mostrando flujos acumulativos de divisas del Proyecto RIGI en millones de Dólares para 2025 y 2026, detallando entradas y salidas netas por componentes
Este gráfico presenta la evolución proyectada de los flujos acumulativos del mercado de divisas del Proyecto RIGI en millones de Dólares desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, destacando entradas y salidas netas

El gráfico presentado por el Banco Central en Washington muestra que los flujos de divisas provenientes de proyectos RIGI siguen una tendencia positiva, aunque la velocidad de ingreso de divisas al mercado dista de los montos que anuncia el Ministerio de Economía.

Aprobación de proyectos

Ante la consulta de Infobae sobre las razones detrás de la demora en la aprobación de proyectos, el canciller Pablo Quirno rechazó la existencia de retrasos y explicó: “Ninguna demora. Las empresas presentan los proyectos, y el Comité RIGI los analiza, se realizan pedidos de mayor información si se requirieran y se aprueban (o rechazan) en los tiempos y con los requisitos que exige la ley”.

Se realizan pedidos de mayor información si se requirieran y se aprueban (o rechazan) en los tiempos y con los requisitos que exige la ley (Quirno)

El informe del BCRA identificó entre los principales proyectos aprobados el desarrollo de LNG de Southern Energy (PAE / GOLAR / PAMPA / YPF / Wintersall Dea) en Río Negro, que concentró USD 15.200 millones, y “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan, de USD 2.700 millones. También destacó la construcción del oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” por VMOS (Joint venture) en Río Negro, con un presupuesto de USD 2.900 millones.

infografia

La lista de aprobaciones incluyó además iniciativas de YPF Luz en energía solar en Mendoza, Galan Lithium y Minas Argentinas en minería, PCR - Acindar en energía eólica en Buenos Aires y Rio Tinto en minería de litio y cobre, así como obras de infraestructura portuaria en Santa Fe. En total, los proyectos aprobados bajo el RIGI suman USD 27.200 millones, mientras el total de iniciativas en evaluación ascendió a más de USD 95.000millones según los últimos anuncios.

El Gobierno apuesta a que la llegada de inversiones externas a través del régimen logre sostener el crecimiento económico y la estabilidad financiera, aunque los números disponibles muestran que la diferencia entre lo anunciado y lo efectivamente ingresado sigue siendo considerable.

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