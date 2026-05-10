La revelación sobre la pareja más provocativa del circuito tras su separación que da que hablar en el tenis: “Para él fue una carga”

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás, risas y confidencias por las calles de Madrid en 2024 (Europa Press)

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa fueron una de las parejas más llamativas y que más fanáticos del tenis atrajo en los últimos tiempos. Es que tras la confirmación de la relación entre el griego y la española, muchos hasta crearon un apodo especial y cuentas de seguidores en las redes con la idea de mostrar la vida íntima de ambos en el circuito. Pero luego de su separación, que se confirmó hace ya un tiempo, comenzaron a salir a la luz detalles que demostraron el por qué de la ruptura.

La madre del jugador, Yulia Salnikova, describió en una reciente entrevista los efectos adversos que tuvo para su hijo la exposición mediática derivada de su relación sentimental con la raqueta española. Según la ex jugadores profesional de tenis, esa sobreexposición resultó ser “una carga” para el tenista, cuya personalidad introvertida se vio impactada por la presión de los medios. Además, Salnikova destacó que la presencia de su nueva pareja, Kristen Thomas, aportó estabilidad emocional a su hijo y fue clave en la transformación en su vida personal y profesional, según declaró

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“Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco”, explicó la madre de Tsitsipas en un diálogo con el medio griego BB Tenis en referencia al período en que Tsitsipas y Badosa mantenían una relación pública. A pesar de que el propio jugador solía afirmar que disfrutaba de esa atención, su madre indicó que internamente se acumulaba un desgaste emocional, lo que finalmente derivó en un impacto en su bienestar.

De acuerdo con el testimonio de Salnikova, la dinámica con Badosa contrastaba con la situación actual de su hijo. Destacó que, tras la ruptura de la mediática pareja, él encontró en Kristen una fuente de apoyo que favoreció su madurez. “Creo que ha madurado desde todos los puntos de vista. Y también le ha ayudado muchísimo la presencia de su novia. Ella le ha dado una vida emocional muy cómoda”. La madre del tenista de 27 años y que ocupa el puesto 75 del ranking de la ATP, sumó que percibe a la actual novia de Stefanos como una persona “plenamente integrada en el entorno familiar”, a quien describe como “una chica muy dulce”, con experiencia en el tenis universitario y una carrera propia desarrollada en marketing y representación. “Tengo la sensación de conocerla desde hace 90 años”, declaró Salnikova.

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Tsitsipas junto a su nueva pareja, Kristen Thoms

En relación con la relación con Badosa, Salnikova matizó que “eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado”. La repercusión mediática de su romance puso en primer plano la personalidad reservada del griego, quien pese a mostrarse abierto ante los medios, enfrentó una presión que tuvo consecuencias tanto en su estado anímico como en su rendimiento profesional. Hay que recordar que Tsitsipas llegó a ser uno de los mejores jugadores del circuito hace cinco años, cuando en 2021 alcanzó el mejor ranking de su carrera (3°).

Este testimonio de la madre de Stefanos se produce semanas atrás que el propio jugador diera una declaración que provocó la reacción de Badosa. Durante un partido de exhibición del circuito Ultimate Tennis Showdown (UTS) en Nimes, a pocos días del inicio del Masters 1000 de Montecarlo, el tenista respondió una pregunta sobre si prefería que su pareja fuera o no tenista y fue allí cuando sus dichos generaron polémica luego de su relación con la estrella del tenis español. “Prefiero que mi novia no juegue al tenis. Créeme. Aunque no quieras admitir que hay competitividad, siempre la hay”, expresó Tsitsipas.

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¿Qué sucedió tras su particular respuesta? Apenas la declaración de Tsitsipas comenzó a circular en redes sociales, la tenista española optó por responder con un comentario en la cuenta de Instagram del evento compuesto por cuatro emoticones de caras sonrientes. El gesto fue interpretado por numerosos aficionados y analistas como una respuesta irónica o una forma de restarle importancia al comentario del griego.

Hay que recordar que, tras hacer pública su relación a comienzos del 2023, poco más de un año después la pareja tuvo un breve impasse, para luego separarse de manera definitiva el año pasado. Badosa participó en el canal de Youtube de la tenista tunecina Ons Jabeur y fue allí donde compartió una mirada que dio indicios del final de la pareja: “Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor. La energía en la que me sumergieron en estos últimos años no fue la correcta. Pero no lo ves hasta que lo ves”. Hoy, ambos buscar volver a tener su mejor versión dentro de una cancha de tenis, más allá del fuego cruzado cada vez que mencionan su relación pasada.

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Tsitsipas y Badosa durante los premios Laureus en abril de 2025 (REUTERS/Juan Medina)