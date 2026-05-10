El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

Franco Colapinto terminó en el 7° puesto el GP de Miami, su mejor resultado en la F1

Franco Colapinto fue elegido como uno de los mejores pilotos tras su actuación en el Gran Premio de Miami. El piloto argentino, que llegó en el puesto 8 en la pista, pero gracias a una penalización que recibió Charles Leclerc terminó en el 7° lugar, su mejor posición desde que debutó en la Fórmula 1, redondeó un gran fin de semana en el circuito estadounidense y se ganó los elogios de buena parte del paddock por su tarea al volante del Alpine.

Uno de los casos fue el de un referente de la F1. David Croft, histórico relator de la Máxima para el Reino Unido, primero en la cadena BBC -hasta 2006- y ahora en Sky Sports (desde 2012), destacó la labor del oriundo de Pilar a bordo del A526 del equipo francés. “No fue un fin de semana sólido, fue un fin de semana completo, y creo que el mejor suyo hasta ahora en la Fórmula 1, con su mejor resultado histórico en un Gran Premio tras la penalización a Charles Leclerc. Ese séptimo puesto fue muy lindo de ver”, analizó Croft en el podcast F1 Nation, de Sky Sports.

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“Esta temporada ha sido muy bueno ver a Franco conducir mucho mejor. Llegó a rodar segundo en el Gran Premio de China, aunque debido a la estrategia de boxes. Pero es un piloto mucho más sólido este año, algo que en cierto modo era de esperarse porque ya no es un rookie”, agregó el relator británico.

“Creo que está mostrando el potencial que Alpine vio en él. Hice una broma sobre el contacto con Lewis (Hamilton), pero para mí eso fue un incidente de carrera. Creo que los comisarios también lo consideraron así. Este tipo de cosas pasan cuando realmente están yendo al límite”, sumó en su reflexión en el reconocido podcast del deporte motor.

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Por último, Croft remarcó la mejoría que presentó la escudería con sede en Enstone, lo que fue positivo para el crecimiento del número 43 de la grilla de la F1. “Pero Franco Colapinto también se ha beneficiado del renacimiento de Alpine y de liderar esa zona media de la parrilla. Incluso podría decirse que podrían haber tenido dos autos en el top 8 si Pierre Gasly no hubiera tenido ese momento en el que terminó dado vuelta”, concluyó.

Colapinto durante una parada en boxes del equipo Alpine

La repercusión internacional tras su desempeño reciente reavivó no solo la esperanza de los aficionados argentinos, sino también la expectativa de que la F1 vuelva a organizar un Gran Premio en Argentina en el futuro, según un análisis firmado por el periodista David Tremayne para la página oficial de la Máxima bajo el título “Nuevo héroe deportivo”. Reconocido por sus casi 50 libros dedicados al deporte motor, el cronista subrayó este fenómeno al conectar la figura de Colapinto no solo con su actuación personal, sino con el arraigo histórico de la pasión automovilística en el país.

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La aparición del oriundo de Pilar en la máxima categoría representa el primer caso desde la década de 1980 en que Argentina cuenta con un piloto de proyección internacional, según el reconocido periodista. El último exponente de primer nivel, Carlos Reutemann, compitió en 1982. “Tienes 22 años, compites en la Fórmula 1 con Alpine, y se calcula que 600.000 personas en tu país se han congregado para animarte mientras tu equipo realiza una demostración para una nación que, hace muchos, muchos años, daba por sentadas las victorias en los Grandes Premios gracias al legendario Juan Manuel Fangio”, escribió Tremayne.

Para el periodista británico, la presión que enfrenta Colapinto es cualitativamente distinta debido al legado de grandes referentes nacionales. Repasó los nombres de Fangio, cinco veces campeóRoberto Mieres, Carlos Menditeguy, Esteban Tuero, Riccardo Zunino, Gastón Mazzacane, Oscar Larrauri y Norberto Fontanan mundial; José Froilán González y el propio Reutemann, así como de otros de paso más breve como .

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Tremayne no sólo enfatizó el carisma y la rapidez del argentino, sino que lo comparó físicamente con Ayrton Senna: “Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, publicó el periodista en el artículo difundido por la F1. Además, la celebración de la exhibición de Alpine en Buenos Aires fue interpretada como el síntoma más visible de una pasión intacta: “El chico del norte de esa gran ciudad trajo de vuelta la F1 a sus compatriotas como parte de su propio espectáculo itinerante. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre”, escribió Tremayne en la web de la F1.