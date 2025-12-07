Manjares de fin de año: recetas frescas y fáciles, consejos de chefs y opciones para compartir

El calor invita a cambiar las comidas habituales, los platos frescos y fáciles se vuelven aliados para compartir en cualquier reunión

Con la llegada del verano y el fin de año a la vuelta de la esquina, aparecen cada vez más motivos para juntarse: desde las clásicas cenas de cierre en el trabajo hasta esas infaltables reuniones con familia y amigos para despedir el 2025. El calor invita a cambiar los menús de siempre y animarse a platos frescos y fáciles, ideales para compartir tanto en eventos formales como en encuentros relajados al aire libre.

Ya sea en una terraza, en un picnic en el parque o durante una comida familiar, las comidas estivales se vuelven protagonistas y le ponen el toque festivo a la temporada. En diálogo con Infobae, los chefs reunieron ideas y opciones para sorprender con recetas coloridas y livianas, pensadas para acompañar los festejos y cerrar el año con el mejor sabor.

Clásicos renovados y frescura para el cierre de año

Los meses más calurosos aparecen con altas temperaturas, ingredientes frescos y muchas reuniones. Entre las ideas más recomendadas para estas fechas, aparecen los clásicos fríos con un toque creativo. Sebastián Iraola sostuvo que “el vitel toné es una opción imperdible: simple de preparar y siempre luce bien en la mesa”. El chef de Bonario también mencionó al pionono como “un clásico práctico y muy vistoso”.

Claudio Román coincidió y apuntó: “El Vitello Tonnato es imbatible: un plato frío, simple, rendidor y tradicional, que siempre funciona”; agregó que en su restaurante, Hierro Bodegón, este plato predilecto puede encontrarse durante todo el año.

Clásicos como el vitel toné y el pionono ganan protagonismo en las mesas gracias a su practicidad y su presencia vistosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de los platos fríos y de fácil armado aparece como solución repetida ante la necesidad de simplificar sin perder variedad. Román aconsejó: “Sería bueno pensar un menú armado con platos fríos, por ejemplo el Vitello Tonnato. Podés tenerlo preparado el día anterior y ensamblarlo justo antes de que lleguen los invitados. Otra opción es hacer un sándwich de vitello, que resulta mucho más rendidor”.

Por otro lado, Gustavo Portela añadió una alternativa llena de sabor: “Las piezas enteras de carne siempre dan resultado: un ojo de bife entero, rodeado de vegetales, muchas hierbas y pimientos, presentado en una linda fuente, es imbatible”. Esta lógica responde al espíritu veraniego: recetas sencillas, ingredientes frescos y preparaciones que invitan a la participación.

Productos de temporada y color: verduras, frutas y mucha creatividad

El protagonismo de los ingredientes de estación se hace sentir, sobre todo el del tomate. Iraola sugirió aprovechar “tomates en su mejor momento, berenjenas, hojas verdes, alcauciles, choclo, pepinos y melón, ideales para platos frescos y llenos de sabor”. Víctor Manuel García, conocido como El Gordo Cocina, hizo hincapié en los “choclos, tomates bien jugosos, duraznos, albahaca y zucchinis”. Román sumó a la lista “tomates reliquia, de árbol y cherry de colores, además de espárragos y frutas de carozo como duraznos, damascos, pelones y ciruelas”.

Los ingredientes de temporada llenan de sabor y color las comidas frescas preferidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portela, chef de Somos Asado, puso el acento en un producto subvalorado: “Hoy creo que el espárrago es mi producto preferido: es muy de temporada, quizás no tan versátil, pero cada vez que está disponible sumo algunas recetas y los clientes lo agradecen”.

El chef Quique Sobral, desde Entre Ríos, afirmó que “a veces, la mejor cocina reside en la sencillez”. Debido a eso, su propuesta se basa en “ensalada de sandía, albahaca y tomate. Esta ensalada es la prueba: combina la dulzura de la sandía sin semillas con la acidez de los tomates cherry y el aroma de la albahaca fresca. Es un plato ligero y fresco”.

Además, propuso un ingrediente especial para las comidas de diciembre: “Estamos en plena época de pesca de la tararira, un tesoro local que se encuentra en las lagunas y arroyos de aguas tranquilas. Su carne es tierna, suave y exquisita. Es la opción ideal para el calor: se puede preparar en empanadas fritas o a la plancha, destacando su sabor con un toque de limón”.

Consejos de organización y postres para celebrar

A la hora de participar en grandes reuniones, la clave reside en la anticipación y la organización de menús modulares. En el terreno de lo práctico y a la vez adaptable, García aconsejó preparar “una mesa de bruschettas: pan crocante y toppings variados, tomate con albahaca, hongos escabechados, palta con lima y muchos quesos”. Esto responde a la idea de una comida descontracturada, donde cada invitado puede armar su propio bocado.

Mesas con bruschettas y toppings variados transforman cualquier encuentro en una experiencia divertida y personalizable para todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portela, por su lado, apuntó: “Mi mejor consejo es anticipar la elaboración de las recetas todo lo posible, trabajar con preparaciones que ya hayan sido probadas y calcular bien la capacidad de frío disponible en heladeras y freezers”. Iraola coincide, aunque suma el valor de las carnes desmenuzadas: “Las carnes desmenuzadas son grandes aliadas: rinden un montón y permiten armar una mesa con vegetales, aderezos y pancitos para que cada invitado prepare sus propios mini sándwiches”.

En el mismo sentido, García aligió organizar la mesa por platos “base y toppings”: “Vos cocinás una cosa rica, como arroz especiado, papas al horno, arepitas o focaccia, y que cada uno se lo arme como más le guste. Sino, otra es hacer fuentes con unas buenas ensaladas, acompañamientos, alguna proteína y que cada uno se arme su plato”.

Sobral propuso una carne que es un clásico en múltiples regiones del país: el cordero. “Como alternativa de campo, y pensando en las celebraciones, el cordero es la estrella de la cocina entrerriana. Desde un clásico a la parrilla que no puede faltar en la mesa de fin de año hasta unas empanadas, el cordero es sinónimo de reunión y tradición en la provincia”, indicó.

El cierre del menú cobra especial importancia en esta época. Iraola enfatizó el apostar a la frescura: “Los helados con frutas siempre funcionan. Otra gran opción es el arroz con leche bien frío con frutas. Para un final más clásico y un poco más indulgente, un semifreddo o un brownie con helado nunca fallan”.

Postres frescos como helados con fruta de estación, arroz con leche bien frío o panna cotta prometen un cierre memorable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las propuestas dulces, Sobral remarcó: “Si me preguntan por el postre, yo siempre voy por la Panna Cotta. Es muy elegante, pero facilísimo de hacer. Mi secreto es que yo la hago a base de crema de leche y un poquito de yogur natural para que quede súper fresca y ligera. Aprovecho la fruta de estación de Entre Ríos, como las frutillas, moras o higos, para la salsa. Se hace con anticipación, se sirve bien fría y es un éxito para cerrar cualquier asado de fin de año”.

La simpleza, en la voz de El Gordo Cocina, es también sinónimo de disfrute: “Un durazno grillado con crema batida y miel: tres ingredientes, cero complicación y un final que parece de restaurante”. En tanto, Portela propuso sumar toppings y salsas originales a los helados, como “salsa caramelo de miso, mermelada de chiles o pochoclos acaramelados con chocolate blanco”, para convertir el postre en un “momento especial de la cena”.

El denominador común de todos los recomendados para estas mesas de verano y fin de año es la búsqueda de platos frescos, simples y participativos, donde los ingredientes de estación, la practicidad de preparación y la creatividad se unen para acompañar el placer de celebrar y reencontrarse.