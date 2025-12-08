¿Qué alimentos debe incluir el desayuno ideal?

Por qué es tan importante qué comemos y no tanto la hora a la que comemos

El desayuno es mucho más que una rutina al comenzar el día: representa el momento clave en que el cuerpo pone fin al ayuno nocturno y requiere energía y nutrientes nuevos para funcionar de manera óptima.

Independientemente del horario que elija cada persona, lo esencial radica en la calidad de los alimentos seleccionados para esta primera comida.

Como cardiólogo, he comprobado que un desayuno equilibrado garantiza dos aspectos fundamentales: una nutrición adecuada y un nivel de energía estable durante la jornada. Por ello, recomiendo enfocarse en nutrientes clave: proteínas, hidratos de carbono complejos, grasas saludables y fibras.

Las grasas saludables, provenientes de frutos secos, aceite de oliva y palta, son clave para una dieta balanceada desde la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas pueden obtenerse mediante huevos, lácteos, quesos, yogur o legumbres, según las preferencias individuales.

Los hidratos de carbono complejos, presentes en el pan integral, la avena y las frutas, favorecen la liberación sostenida de energía.

No se debe dejar de lado las grasas saludables, como las que aportan los frutos secos, el aceite de oliva y la palta; son beneficiosas para todo el organismo y esenciales para una alimentación balanceada. Las fibras, que se encuentran principalmente en frutas y cereales integrales, cumplen un papel vital en la salud digestiva y en el bienestar general.

Los hidratos de carbono complejos, como el pan integral y la avena, favorecen una liberación sostenida de energía matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada persona puede completar su desayuno con la bebida de preferencia: café, té o leche, adaptando el ritual matutino a los gustos personales. Lo importante es que esta elección acompañe los alimentos que verdaderamente aportan valor nutricional.

En definitiva, más allá de la hora concreta, el factor decisivo es la calidad de lo que consumimos al romper el ayuno.

De ella depende que logremos la mejor nutrición y la energía esencial para afrontar el día de forma saludable. Priorizar la calidad de los alimentos en el desayuno marca la diferencia en nuestra salud y bienestar diario.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.