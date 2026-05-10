Política

El PRO emitió un comunicado con críticas al Gobierno: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

El partido aliado del oficialismo en el Congreso planteó diferencias, en medio de la denuncia contra Manuel Adorni, y habló de dar “el próximo paso”

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Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
La cúpula libertaria defiende a Manuel Adorni

El PRO publicó este domingo un comunicado en el que expresó diferencias con el Gobierno y aclaró que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Lo hizo en un escenario político atravesado por la investigación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en el que los integrantes del partido amarillo marcaron distancia aunque sin nombrar al ex vocero.

Bajo el título de “Manifiesto próximo paso”, un eslogan que comenzó a utilizar desde hace un tiempo el ex presidente Mauricio Macri, presidente del PRO, hizo un análisis de lo que fue la gestión de Cambiemos y repaso algunas críticas que tiene a la actual administración de Javier Milei.

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“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos”, comienza señalando el texto.

Al respecto, el espacio dialoguista sostuvo que en aquel entonces ”estuvo ahí, del lado del cambio” y “sin especular” ni “mirar desde afuera”, aunque reconoció que no logró mantener el apoyo del electorado.

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Lawrence Bernstein, un hombre de cabello gris y traje azul, de pie en un podio con dos micrófonos, dirigiéndose a una audiencia en un escenario
Macri volvió a diferenciarse del Gobierno

Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, indicó la fuerza política fundada por Macri.

Luego, en el comunicado que difundió por sus redes sociales oficiales, el partido remarcó que “cuando ese dolor no se escucha”, “no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno”, a la ciudadanía le “duele más”.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, cuestionó el espacio.

El mensaje se difundió en medio de la polémica alrededor del patrimonio de Adorni, quien está siendo investigado por la Justicia luego de que, en poco más de dos años que lleva en la función pública, se comprara un departamento y una casa en un country, los remodelara, sin desprenderse todavía de sus anteriores viviendas, además de haber realizado viajes al exterior que pagó en efectivo, entre otros gastos que están siendo investigados.

“A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", argumentó el PRO.

El comunicado completo del PRO
El comunicado completo del PRO

Y cerró: “El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

En el acto que encabezó a mediados de marzo pasado en Parque Norte, Macri inauguró este concepto de continuidad de la gestión libertaria y sostuvo que “el PRO no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno, sino que “viene a completarlo”.

“Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor, mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró“, manifestó el ex presidente, en medio de las especulaciones por una posible candidatura suya en 2027.

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