La conexión invisible: cómo el bostezo une a madre e hijo en el embarazo

El bostezo aparece mucho antes del nacimiento, este movimiento cumple funciones en el desarrollo y la comunicación durante la vida fetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bostezo forma parte de las primeras conductas que aparecen en la vida humana, mucho antes del nacimiento. Aunque suele vincularse al cansancio, este movimiento de abrir la boca y tomar aire cumple funciones en el desarrollo y la comunicación. Durante el embarazo, los fetos también bostezan, lo que llevó a los científicos a preguntarse si factores externos, especialmente las acciones de la madre, pueden influir en la aparición de este comportamiento.

Un equipo de la Universidad de Parma, junto a especialistas de otras instituciones europeas, analizó si el bostezo materno puede inducir el del feto. La investigación, publicada en la revista Current Biology y basada en observaciones con ultrasonido y métodos de análisis automatizado, proporciona una nueva perspectiva sobre el vínculo temprano entre madre e hijo, y plantea preguntas sobre cómo se forma la conexión antes del nacimiento.

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El impacto del bostezo materno en el comportamiento fetal

El estudio muestra que el bostezo del feto no surge de manera aislada, sino que aparece como posible respuesta directa al bostezo de la madre. Gracias al uso de ultrasonidos y grabaciones de los rostros maternos, los investigadores observaron que, cuando la madre bostezaba, más de la mitad de los fetos imitaba ese gesto. En cambio, cuando las madres no bostezaban, casi ningún feto presentaba este movimiento.

El bostezo del feto llevó a los científicos a preguntarse si factores externos, especialmente las acciones de la madre, pueden influir en su aparición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos indican que un 63,9% de las madres y un 52,8% de los fetos bostezaron en la situación en la que se buscó provocar el contagio, mientras que en las pruebas de control estos porcentajes bajaron a niveles mínimos. Además, la mitad de las duplas madre-hijo repitió el bostezo de forma sincronizada, un resultado que supera ampliamente lo que ocurriría por azar. Los investigadores también descubrieron que los fetos solían bostezar poco después de que lo hiciera la madre, lo que sugiere que perciben señales fisiológicas maternas y responden a ellas.

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El análisis estadístico reveló una relación fuerte entre la cantidad de bostezos de la madre y del hijo, lo que apoya la idea de que no se trata de simples movimientos reflejos independientes, sino de una interacción compartida. Según los autores, estos resultados ponen en duda la imagen tradicional del feto como un ser completamente aislado, y muestran que ya participa de un entorno común con su madre.

Cómo se estudió el bostezo prenatal

El estudio involucró a 38 mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 32 de gestación. Cada una participó en cuatro situaciones distintas: una en reposo y tres con estímulos visuales diferentes, como ver videos de personas bostezando, abriendo y cerrando la boca, o simplemente con el rostro inmóvil. Mientras tanto, los investigadores registraron con precisión tanto las expresiones de las madres como las de los fetos, utilizando ultrasonido y cámaras de video.

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Para identificar los bostezos, tres especialistas analizaron las grabaciones de forma independiente y alcanzaron una coincidencia casi total en sus evaluaciones. Además, el equipo utilizó herramientas avanzadas de inteligencia artificial para seguir los movimientos faciales y una red neuronal capaz de detectar patrones específicos en la apertura de la boca. Esto permitió comparar de manera precisa los gestos de los fetos con los de las madres y reconocer similitudes entre ambos.

El análisis estadístico reveló una relación fuerte entre la cantidad de bostezos de la madre y del hijo, lo que apoya la idea de una interacción compartida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos también midieron el tiempo exacto que transcurría entre el inicio de los videos y el primer bostezo, tanto en la madre como en su hijo. Los análisis estadísticos confirmaron que los bostezos maternos suelen ocurrir antes que los fetales: en promedio, las madres bostezaron a los 84,8 segundos del inicio del experimento y los fetos a los 175,2 segundos.

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La comprensión del desarrollo temprano y la interacción social

El artículo señala que el bostezo del feto podría ser una de las primeras señales de comunicación entre madre e hijo, mucho antes del nacimiento. Los investigadores consideran que este comportamiento anticipa la capacidad de “contagio” social, es decir, la tendencia a imitar gestos o emociones de otras personas.

Según los autores, este fenómeno no puede explicarse sólo por movimientos automáticos, sino que surge de una interacción compleja entre el cuerpo de la madre y el del bebé. Por ejemplo, proponen que cuando la madre bosteza, se producen cambios en su organismo (como variaciones hormonales o en la respiración) que el feto puede percibir, y eso influye en su propio comportamiento.

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El bostezo del feto podría ser una de las primeras señales de comunicación entre madre e hijo, anticipando la capacidad de contagio social tras el nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también reconoce limitaciones importantes: la cantidad de participantes fue pequeña y todas estaban en una etapa específica del embarazo. Esto impide saber si el fenómeno aparece en otras fases de la gestación o si cambia cerca del parto. Además, los investigadores no lograron identificar con exactitud cómo se transmite la señal del bostezo de la madre al hijo. Para responder a estas preguntas, el equipo sugiere realizar estudios con más mujeres y medir factores adicionales, como las hormonas o la frecuencia cardíaca del feto.

El equipo resume el hallazgo principal así: “Nuestra investigación proporciona la primera evidencia empírica de que el bostezo fetal puede resonar con el comportamiento materno”. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para entender cómo se forman los primeros lazos sociales y cómo madre e hijo empiezan a influirse incluso antes del parto.

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