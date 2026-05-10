El significado detrás de las joyas que Kate Middleton eligió para la Garden Party real

Kate Middleton asistió a la primera garden party de 2026 en el Palacio de Buckingham luciendo joyas emblemáticas de la reina Isabel II y la princesa Diana

La brisa de mayo en Londres suele traer consigo la promesa de nuevas historias en los jardines del Palacio de Buckingham. Este año, la atención no se centró solo en los nombres de la realeza ni en los casi 8.000 invitados que cruzaron las puertas del palacio.

El foco se desplazó hacia una combinación precisa de pasado y presente: Kate Middleton lució las perlas de la reina Isabel II y de la princesa Diana en su primera fiesta en el jardín de 2026, estableciendo un puente visible entre generaciones de la familia real británica y las tradiciones que siguen marcando la agenda pública del Reino Unido. El evento transformó un encuentro social en un homenaje silencioso a la memoria de dos figuras fundamentales de la monarquía.

PUBLICIDAD

Una aparición que une historia, moda y simbolismo

La llegada de la princesa de Gales a la segunda garden party de la temporada, acaparó la expectativa de los asistentes y de la prensa internacional. La princesa seleccionó un conjunto en tono crema de Self-Portrait, firma habitual en su armario, que incluyó una chaqueta estructurada con corte péplum, botonadura oscura, cinturón fino y una flor blanca en relieve en la solapa.

La princesa de Gales eligió un conjunto crema de Self-Portrait, con chaqueta estructurada, cinturón fino y flor blanca en la solapa

La falda midi plisada, decorada con lunares negros sobre fondo blanco, consolidó una estética que fusiona referencias clásicas y contemporáneas, elementos que definen el estilo personal de Middleton y que consolidan su reputación como referente de la moda europea.

PUBLICIDAD

El look se completó con un sombrero bicolor de ala ancha, diseñado por Mitzi Lorenz, detalles de tul negro, zapatos nude y un clutch dorado. En un entorno dominado por la formalidad del protocolo y la presencia de otros miembros de la realeza, como los duques de Edimburgo y Zara Tindall, Middleton reforzó la dimensión simbólica de sus elecciones tanto en la indumentaria como en los accesorios.

Las joyas: herencia familiar y mensaje institucional

Lo que distinguió a la princesa en esta edición de la garden party no fue únicamente la elección de prendas, sino la decisión de portar joyas con un profundo significado histórico. Middleton optó por los pendientes de perlas de Bahréin que pertenecieron a la reina Isabel II, piezas que la monarca recibió como regalo de bodas en 1947. A este gesto se sumó una pulsera de tres vueltas de perlas creada por Nigel Milne en 1988, joya ligada a Diana de Gales y vinculada a una organización benéfica dedicada al apoyo de madres y bebés.

PUBLICIDAD

El príncipe Guillermo acompañó a Middleton con un estilismo clásico, siguiendo el protocolo de Buckingham (princeandprincessofwales)

La princesa tuvo acceso a una parte significativa del joyero real desde que asumió el título Galés, y que cada aparición pública se convierte en una oportunidad para rendir homenaje tanto a la reina Isabel como a la princesa Diana. Así, la elección de accesorios no responde solo a una estética, sino también a la voluntad de sostener la narrativa institucional de continuidad y respeto por la memoria familiar.

Buckingham Palace: escenario de tradición y reconocimiento social

La garden party, celebrada este fin de semana, forma parte de una de las tradiciones más emblemáticas de la monarquía británica. Estos encuentros sociales, instaurados en 1868 por la reina Victoria, buscan acercar la Corona a ciudadanos destacados por su contribución a la sociedad. La edición de este año reunió a miles de personas vinculadas al ámbito social, educativo, sanitario y benéfico, en una tarde marcada por sombreros, trajes y la presencia de figuras clave de la familia Windsor.

PUBLICIDAD

El príncipe Guillermo, heredero al trono, acompañó a Middleton con un estilismo clásico: frac negro, chaleco gris claro y pantalón de raya diplomática, siguiendo el protocolo de Buckingham. El acto también sirvió para visibilizar la labor de organizaciones y proyectos como Homewards, iniciativa promovida por Guillermo para combatir la falta de vivienda.

Middleton optó por un beauty look sobrio, con melena semirrecogida, ondas suaves y maquillaje en tonos neutros

El beauty look elegido por la princesa de Gales reforzó la línea sobria de su aparición: optó por una melena semirrecogida con ondas suaves y un maquillaje en tonos neutros, con ojos definidos en negro y labios rosados. La imagen proyectada mantuvo la coherencia con el mensaje institucional y la narrativa de continuidad familiar: discreción, elegancia y una atención minuciosa al detalle, tanto en las prendas como en los accesorios.

PUBLICIDAD

La temporada de fiestas en los jardines de Buckingham continuará en las próximas semanas, culminando en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. Mientras tanto, la figura de Kate Middleton se consolida como un referente de estilo y diplomacia silenciosa, capaz de convertir cada aparición pública en una síntesis de historia, protocolo y actualidad.