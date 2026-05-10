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El posteo de Mbappé en medio de la derrota del Real Madrid ante el Barcelona que agigantó la polémica

El delantero francés, que no jugó por lesión y viene siendo cuestionado en medio de la crisis interna de la Casa Blanca, quedó en el ojo de la tormenta por un detalle de su historia en Instagram

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Una pantalla de televisión muestra un partido de fútbol entre dos equipos, con el marcador 2-0 y la publicidad 'Estrella Damm'. En la parte inferior, texto blanco dice 'Hala Madrid' con un corazón
Kylian Mbappé publicó una historia viendo el partido entre Real Madrid y Barcelona, expresando su apoyo al equipo blanco mientras perdía 2-0 (Instagram)

Kylian Mbappé eligió el peor momento para aparecer en redes sociales. Con el Real Madrid ya abatido 2-0 en el Camp Nou, el delantero francés publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que se lo veía frente al televisor siguiendo el partido, con el marcador desfavorable a la vista y un escueto mensaje: “Hala Madrid”. La imagen, difundida durante la primera mitad del clásico de este domingo, se viralizó de inmediato y reavivó la polémica que rodea al atacante desde hace semanas. ¿Error inoportuno o un mensaje encubierto?

El posteo llegó en un contexto que ya era tenso de por sí. Marcus Rashford había abierto el marcador al minuto 9 y Ferran Torres amplió la ventaja a los 18, en el duelo que derivó en la conquista del título de LaLiga para el Barcelona —su 29ª estrella liguera y la segunda de forma consecutiva bajo las órdenes de Hansi Flick—. El conjunto catalán aventaja en 14 puntos al Real Madrid con tres jornadas por disputarse, una diferencia que hace matemáticamente imposible cualquier reacción blanca.

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Mbappé no pudo estar en el campo. Una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda lo dejó fuera del clásico y lo tiene al margen desde hace semanas. Pero su ausencia no fue lo que generó el mayor revuelo en el madridismo: fueron las imágenes que circularon días antes del partido, en las que el delantero aparecía en un yate en Cerdeña (Italia) junto a la actriz española Ester Expósito, mientras sus compañeros se jugaban puntos decisivos ante el Espanyol.

  • Las principales alternativas del clásico

La escapada a Cagliari, durante los días de descanso otorgados por el club a sus jugadores lesionados, encendió las redes sociales y provocó que una parte de la afición merengue pidiera abiertamente la salida del francés. Desde el entorno del jugador, consultado por la agencia AFP, se intentó rebajar la tensión: las críticas, señalaron, “se basan en unas malas interpretaciones de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club” y no se corresponden “con la realidad del compromiso y trabajo diario de Kylian para el equipo”.

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La polémica no se detuvo ahí. El jueves previo al clásico, la pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni en la Ciudad Deportiva de Valdebebas tensó aún más el ambiente interno, y Mbappé fue visto abandonando las instalaciones entre risas, una actitud que algunos interpretaron como una falta de seriedad ante la gravedad del momento deportivo.

El técnico merengue, Álvaro Arbeloa, salió al paso de las críticas antes del partido. “Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar”, afirmó el entrenador, quien también defendió la decisión del delantero de viajar a Cerdeña. “Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, agregó Arbeloa.

En medio de la crisis interna, el futbolista francés se retiró entre risas del predio de Valdebebas, según las imágenes difundidas por El Chiringuito

La historia de Instagram publicada por Mbappé durante la debacle del Camp Nou volvió a poner su figura bajo el foco. Al compartir la imagen con el marcador 2-0 en pantalla, el delantero dejó en evidencia que era consciente del resultado en el momento de publicar, algo que no pasó desapercibido entre aficionados y medios. El Real Madrid cerrará la temporada 2025-26 sin ningún título. ¿Y sin minutos para su delantero estrella antes del parate por el Mundial?

“No lo sé, quedan dos semanas y hay que ver cómo evoluciona de las molestias que tiene ahora mismo. Veremos si puede jugar o no”, concluyó Arbeloa, quien todo indica que será reemplazado para la próxima temporada.

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