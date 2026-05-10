Quién es el único argentino que estaba a bordo del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus

La emergencia sanitaria que afectó al crucero MV Hondius por un brote de hantavirus provocó que cientos de pasajeros tengan que ser puestos en cuarentena en diferentes países de Europa. En ese marco, uno de los que está aislado en Países Bajos es Carlos Ferello, el único argentino que estaba a bordo del buque.

Este ingeniero, que reside en la Ciudad de Buenos Aires, habló este domingo en diferentes canales de televisión y contó su vivencia a bordo del crucero donde murieron tres personas por la infección.

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Actualmente, Ferello es un jubilado que supo desarrollarse como profesional en el sector empresarial. Sin embargo, ahora pasa sus días disfrutando de la navegación por diferentes países y conociendo destinos poco conocidos.

En declaraciones realizadas a TN, Ferello relató la odisea vivida a bordo del MV Hondius tras la aparición del brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur. El viaje, que originalmente marcaba su retiro y tenía como objetivo explorar rutas poco transitadas, se vio interrumpido de manera abrupta por una cadena de contagios que llevó a la muerte de tres personas y la intervención de autoridades sanitarias internacionales.

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Carlos Feller es el único argentino que está a bordo del crucero MV Hondius que sufrió el brote de hantavirus

La travesía comenzó el 1 de abril, cuando el buque zarpó desde Ushuaia. El recorrido incluyó escalas en lugares remotos como las islas Georgias del Sur, Tristán da Cunha y Santa Elena. En ese contexto, Ferello describió que el perfil de los pasajeros era atípico: “El noventa por ciento de los pasajeros son ornitólogos”, es decir, que viajaron especialmente para observar especies de aves en rutas australes.

El brote se desencadenó cuando, durante la aproximación a Tristán da Cunha, un matrimonio holandés comenzó a presentar fiebre. El capitán informó luego sobre el fallecimiento del esposo. La viuda fue desembarcada en Santa Elena, trasladada a Johannesburgo y falleció poco después. Este segundo deceso activó las alertas sanitarias, derivando en una batería de análisis médicos y el aislamiento progresivo de los pasajeros.

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El episodio más crítico se confirmó cuando otro pasajero, de nacionalidad británica, se enfermó tras embarcar en las islas Ascensión y fue enviado a Johannesburgo, donde dio positivo en hantavirus. Según reconstruyó Ferello, tanto este pasajero como el médico y un guía que lo atendieron lograron recuperarse. Las autoridades del barco implementaron medidas preventivas, aunque el propio ingeniero reconoció que no existió un protocolo demasiado estricto: “No era un clima preocupante. Como después no aparecieron más casos y nos cuidamos todos, no había mucho contacto”, relató.

Feller muestra en sus redes sociales sus viajes a destinos poco conocidos

El crucero, de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, llevaba a casi 150 personas de 23 nacionalidades. El 2 de mayo, una mujer alemana murió a bordo, elevando a tres el número de víctimas fatales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada oficialmente y confirmó al menos seis afectados. El barco llegó a Cabo Verde el 3 de mayo, pero se le negó la entrada por motivos de seguridad sanitaria. Finalmente, la OMS pidió a España que acogiera la nave, y el buque fue dirigido a Tenerife, en las Islas Canarias, donde desembarcaron los primeros pasajeros asintomáticos el 10 de mayo.

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Entre los pasajeros en cuarentena tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, el único argentino, Carlos Ferello, fue trasladado a Países Bajos para cumplir el período de aislamiento. Según informó la Cancillería argentina a través de un mensaje en la red X del canciller Pablo Quirno, Ferello “se encuentra en excelente estado de salud y asintomático” y permanecerá en aislamiento bajo control sanitario junto a otros ciudadanos europeos y de diferentes nacionalidades.

Algunos pasajeros del crucero deberán hacer cuarentena antes de volver a la actividad normal (EFE/EPA/ROB ENGELAAR)

La cuarentena, que podría extenderse por cuarenta días, se desarrolla bajo estrictas medidas de control en hoteles y domicilios designados. Los nacionales neerlandeses cumplen aislamiento domiciliario, mientras que el resto de los pasajeros han sido alojados en establecimientos específicos, con chequeos médicos periódicos y análisis de sangre para descartar nuevos contagios. Ferello eligió cumplir la cuarentena en Países Bajos tras una propuesta de la embajada argentina en Tenerife, que le ofreció la alternativa de permanecer en territorio español o trasladarse a Holanda.

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Ferello anticipó que el viaje se prolongará al menos quince días más de lo pensado y que su arribo a la Argentina, originalmente fijado para el cinco de mayo, deberá esperar hasta la finalización del período de cuarentena.

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. (Álex Rosa)

La aparición de la cepa Andes del hantavirus, la única documentada de transmisión entre humanos, fue confirmada como la causa de las tres muertes por las autoridades sanitarias el 5 de mayo. Los casos secundarios, incluidos contactos en un vuelo de KLM y en hospitales europeos, fueron objeto de seguimiento epidemiológico, sin que hasta el momento se reporten nuevos contagios confirmados.

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El operativo de evacuación incluyó traslados a hospitales especializados y hoteles de aislamiento, con vuelos militares y civiles organizados por los gobiernos involucrados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, viajó a Madrid y Tenerife para supervisar de cerca la operación, que concluyó con la repatriación de los pasajeros a sus países de origen.