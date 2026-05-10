El encuentro de Abel Pintos y Julián Álvarez en Madrid: intercambiaron regalos y charlaron sobre el Mundial

Abel Pintos recibió a Julián Álvarez en Madrid durante su exitosa gira europea, consolidando el cruce entre música y fútbol argentino

El cruce entre la música y el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de emoción y admiración mutua en Madrid. Abel Pintos, en plena gira europea con localidades agotadas, recibió en su camarín a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y una de las figuras más queridas de la Selección Argentina. El encuentro, que también tuvo como testigo a Marcelo González, socio y productor del cantante, fue mucho más que una foto para las redes: fue una charla distendida entre dos referentes de distintas disciplinas, unidos por el cariño y el respeto que despiertan en el público.

Minutos antes de salir a escena en la sala La Riviera, Abel abrió las puertas de su camarín para recibir a Julián, que llegó acompañado de su pareja y un grupo de amigos. El saludo fue cálido y espontáneo, con sonrisas, abrazos y elogios cruzados. Ambos aprovecharon para ponerse al día sobre sus presentes profesionales: la gira de Abel, que recorrió cuatro ciudades de España con entradas agotadas en todas las fechas, y la actualidad del delantero en el fútbol europeo y la Selección, con la mira puesta en los preparativos para el próximo Mundial.

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El encuentro entre Abel Pintos y Julián Álvarez estuvo marcado por un intercambio de regalos emblemático entre deporte y arte nacional

La visita de Julián Álvarez al camarín de Abel Pintos incluyó charla íntima sobre la Selección Argentina, el Mundial y sus trayectorias

La conversación, lejos de los formalismos, giró en torno a temas tan universales como la pasión por el trabajo, la familia y el futuro. Abel y Julián hablaron del significado de representar a la Argentina en el exterior, del impacto de la música y el deporte en la identidad nacional y de la importancia de mantenerse fieles a los valores que los llevaron a la cima. No faltaron bromas, anécdotas y confidencias sobre lo que implica vivir lejos del país, el peso de la expectativa y el desafío de reinventarse en cada proyecto.

Uno de los momentos más destacados fue el intercambio de regalos. Julián Álvarez le obsequió a Abel una camiseta del Atlético de Madrid, el club en el que actualmente brilla, como símbolo de la unión entre el fútbol y la música. Abel, por su parte, le entregó al delantero su disco de canciones patrias y el libro “Abel 30 Años”, una publicación que repasa su carrera artística y que, en esta ocasión, llevó una dedicatoria especial para el futbolista.

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El delantero del Atlético de Madrid entregó su camiseta a Abel Pintos como símbolo de la unión entre fútbol argentino y música

Abel Pintos obsequió a Julián Álvarez su disco de canciones patrias y el libro 'Abel 30 Años', con una dedicatoria exclusiva

El gesto fue celebrado por ambos, que se mostraron agradecidos y emocionados por el reconocimiento mutuo. Para Abel, el presente de Julián fue un recordatorio de la conexión que la música tiene con el deporte y de cómo ambos mundos pueden inspirarse y apoyarse. Para el delantero, el álbum y el libro de Abel fueron mucho más que un regalo: fueron una muestra de admiración hacia un artista al que sigue y respeta desde hace años.

El encuentro no fue casual. En más de una ocasión, Abel Pintos recibió homenajes de la Selección Argentina y de varios futbolistas, incluido Julián Álvarez, quien suele destacar la música del cantante como parte de la banda sonora de su carrera y de los momentos importantes con el equipo nacional. De hecho, la relación entre ambos se hizo visible durante el homenaje a Abel por sus 30 años de trayectoria en La Peña de Morfi (Telefe), cuando Julián le envió un emotivo mensaje: “Gracias por tu música, por todo lo que nos das. Se me viene a la cabeza cuando fuimos a verte en Argentina, que en principio íbamos con Emilia y terminamos siendo como 20. Quiero destacar tu humildad, tu simpleza. Felicitaciones por estos 30 años en la música. Espero que sean muchos más regalando tanto amor, tanta felicidad, alegría y paz a todos nosotros”.

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La relación entre Abel Pintos y Julián Álvarez se fortaleció con homenajes mutuos y mensajes emotivos en eventos y programas de televisión (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Abel, por su parte, no ocultó nunca su admiración por Julián, con quien mantiene una relación de ida y vuelta que va más allá del fanatismo futbolero. “Con Julián es el único de estos ídolos con los que las cosas se dieron para que tengamos una relación de mandarnos mensajes cada tanto. Me encanta lo humilde que es. A veces veo los goles que mete en Europa, no me puedo contener y le mando mensajes. Y él siempre me responde con la misma humildad y alegría”, contó Abel en aquel programa.