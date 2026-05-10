Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027

Un proceso que inicia en almacenes y atraviesa distritos educativos para llegar a las manos de los alumnos. Vigilancia estricta y criterios de transparencia en cada fase. Así se asegura la llegada justa de los materiales (Foto cortesía INABIE)

El Gobierno de República Dominicana inicia distribución de útiles escolares en beneficio de más de 1.8 millones de estudiantes. Más de 1,8 millones de estudiantes del sistema público del país recibirán kits de útiles escolares para el ciclo lectivo 2026-2027, informó este domingo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Esta distribución representa un alivio económico de hasta RD$5,433 (91.61 dólares estadounidenses) por estudiante para más de 1,4 millones de familias, según la institución.

El programa impulsado por el INABIE tiene impacto también en el ámbito productivo, ya que involucra en la confección de los materiales a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y compañías del sector textil, lo que fomenta el empleo y dinamiza las cadenas productivas locales.

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El organismo precisó que el proceso de entrega inicia en los almacenes centrales y continúa hacia los centros de acopio en distritos educativos; posteriormente, los directores de los colegios públicos retiran los kits. Cada paquete incluye materiales adaptados al nivel educativo: mochila, cuadernos, lápices de colores, reglas y uniformes, todos autorizados por el Ministerio de Educación. La entrega es gratuita para los estudiantes.

Adolfo Pérez, director ejecutivo del INABIE, afirmó: “La distribución gratuita de los kits escolares garantiza que los estudiantes cuenten con los insumos necesarios desde el primer día de clases, al tiempo que representa un alivio significativo para las familias y contribuye a la permanencia en las aulas”.

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Recibir estos insumos escolares genera esperanza antes del inicio del ciclo lectivo. La distribución también promueve la industria local. El impacto se extiende más allá de las aulas y transforma comunidades enteras (Foto cortesía Radio Los Arroyos)

El programa aplica un protocolo de control y documentación en cada fase, según destacó el INABIE, para asegurar la cobertura nacional y el registro detallado de cada entrega.

El gobierno destacó el impulso de esta media al afirmar que aseguran que los estudiantes dispongan de los recursos necesarios para continuar con su proceso de formación académica.

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Alumnos en condición vulnerable

INABIE distribuyó kits escolares a estudiantes de familias afectadas por las lluvias registradas en abril en distintas comunidades del país, según informó la entidad. En el sector Los Ríos, cerca de cien estudiantes recibieron el apoyo, acción coordinada con el Centro Educativo República de Costa Rica, la Apmae y familiares.

El paquete de asistencia incluyó un operativo de Salud Escolar con evaluaciones físicas y psicológicas, según el INABIE, como parte de un enfoque integral destinado a garantizar la continuidad de las clases tras las recientes precipitaciones.

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El plan busca reducir la deserción y fomentar la igualdad de oportunidades. Un operativo logístico recorre distritos y almacenes. Las familias experimentan un respiro frente a los gastos escolares de cada nuevo ciclo (Foto cortesía Radio Los Arroyos)

El alcance del programa cubrió también a alumnos de la Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico. De acuerdo con información remitida por Adolfo Pérez, director ejecutivo del INABIE, este plan de respuesta inmediata continuará en otras zonas impactadas a fin de reafirmar la asistencia educativa.

El contenido de los kits comprendía uniformes, mochilas, cuadernos, calzados y materiales esenciales. La directora del centro, Regina Rodríguez, destacó el impacto de la entrega para la permanencia escolar, mientras que la representante de la Apmae, Rafaela Rocha, remarcó que el apoyo permite que las clases sigan sin interrupciones.

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En la comisión participaron también el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo, el responsable de Utilería Escolar, Omar Brito, el coordinador del Programa de Apoyo Escolar, Santo Gervasio, y la encargada de Salud, Ana Zabala.