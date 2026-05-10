Cámara de Comercio panameña piden actuar con visión y sentido de país para poder avanzar

Líderes empresariales de Panamá participaron por primera vez en la Cumbre de Inversión SelectUSA 2026.

Panamá puede avanzar en la captación de inversiones actuando con visión, determinación y sentido de país, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

El organismo hizo referencia a la reciente participación por primera vez de 38 líderes empresariales en el SelectUSA Investment Summit 2026, evento realizado en National Harbor, Maryland, para establecer nuevas conexiones y oportunidades de crecimiento mediante la inversión en Estados Unidos.

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La Cumbre de Inversión SelectUSA 2026 registró según sus organizadores un récord de participación de más de 5,500 asistentes procedentes de 100 países y 55 estados y territorios estadounidenses, reunidos para aprovechar el networking presencial y la programación informativa sobre temas clave del sector que afectan a la comunidad de Inversión Extranjera Directa.

Anualmente, el evento tiene como principal objetivo promover la inversión extranjera directa conectando a empresas internacionales con organizaciones de desarrollo económico de Estados Unidos, expertos de la industria y líderes gubernamentales.

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La participación de Panamá en el SelectUSA Investment Summit 2026 es una muestra de que el país tiene la capacidad de posicionarse estratégicamente ante el mundo, afirmó la Cámara de Comercio.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Cortesía

Alcanzar ese objetivo dependerá de nuestra capacidad colectiva para actuar con responsabilidad, construir consensos y ejecutar las decisiones que Panamá necesita.

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Estados Unidos, de acuerdo a los organizadores, es una tierra de oportunidades diversas. “Nuestro gran mercado de consumidores, facilidad para hacer negocios, fuerza laboral, tecnologías, paisajes y recursos naturales, y fuentes de financiación son vastos y variados. Esta diversidad significa que existen oportunidades para empresas de todas las formas y tamaños”.

“Nuestra presencia en este importante escenario internacional reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá con la promoción del país como una plataforma confiable para la inversión, los negocios y la innovación. También demuestra que, en un entorno global cada vez más competitivo, no podemos esperar a que las oportunidades lleguen; debemos salir a construirlas”, aseguró el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino.

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Describió que Panamá tiene fortalezas extraordinarias, entre las que describió su posición geográfica privilegiada, conectividad, estabilidad macroeconómica, un centro logístico de clase mundial y una economía con enorme potencial de crecimiento.

Pese a esto, el empresario hizo hincapié en que el mundo actual exige mucho más que ventajas naturales.

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Panamá presenta una economía con un enorme potencial de crecimiento. Foto: Darden Report

La confianza internacional, añadió que se fortalece con instituciones sólidas, políticas públicas efectivas y una visión estratégica compartida.

De acuerdo con Barría Pino, los países hoy día compiten por inversiones, talento y oportunidades.

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En esa competencia, sostuvo, la capacidad de generar confianza marca la diferencia, y por ello resulta indispensable avanzar en la implementación de políticas públicas que fortalezcan la imagen internacional, que trasciendan períodos gubernamentales y respondan a objetivos nacionales de largo plazo.

“Panamá necesita decisiones consensuadas como país. Los desafíos relacionados con educación, empleo, competitividad y modernización institucional requieren diálogo, continuidad y ejecución eficiente. Construir crecimiento sostenible requiere planificación y consensos”, precisó.

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En su comentario, Barría Pino puntualizó que la confianza también se construye garantizando reglas claras, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo un clima de inversión estable y predecible. Pero, sobre todo, se construye formando talento humano capaz de competir en una economía global cada vez más tecnológica y dinámica.

Para la Cámara de Comercio, los recientes debates sobre la calidad y credibilidad del sistema educativo deben servir para acelerar las transformaciones que el país necesita. Un hub logístico, financiero y tecnológico sostenible requiere capital humano preparado, aducen.

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