Desarticularon un búnker narco en la Villa 31: detuvieron a dos extranjeros y secuestraron droga lista para vender

La Policía de la Ciudad desarticuló un búnker de drogas que operaba en la Villa 31

Efectivos de la Policía de la Ciudad desarticularon un punto de venta de droga que funcionaba en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro. Durante el operativo secuestraron cocaína, marihuana, pasta base y más de cuatro millones de pesos en efectivo. Además, detuvieron a dos ciudadanos extranjeros que cuentan con antecedentes penales.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Unidad Táctica Pacificación I recorría el Barrio Padre Carlos Mugica y detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes entre dos hombres.

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Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos escapó e ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Espadaña al 2000. A partir de ese momento, se inició una persecución por los techos de las casas del barrio.

Finalmente, el hombre fue detenido en las inmediaciones del Destacamento N°5, en la intersección de Machu Pichu y 11 de Mayo. Según detallaron fuentes del caso, se trata de un ciudadano peruano de 58 años con antecedentes por amenazas y violencia de género.

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Los delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad

Además, informaron que el hombre había salido del país en diciembre de 2023 rumbo a Chile y que volvió a ingresar a la Argentina en 2024 por el paso fronterizo de La Quiaca.

El segundo detenido es un ciudadano chileno de 31 años que registra antecedentes por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa. En el domicilio donde fue capturado, la Policía encontró una réplica de pistola calibre .45, 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína, 480 gramos de pasta base, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión y 4.510.000 pesos.

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La droga secuestrada por los efectivos

La causa quedó en manos de la Unidad Flagrancia Este, a cargo del Dr. De Mercurian, que ordenó el secuestro de la droga y la custodia del búnker allanado.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el resultado del procedimiento y aseguró que solicitarán la expulsión de ambos detenidos del país. “Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder. Ley y orden”, escribió en su cuenta de X.

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Jorge Macri informó que serán expulsados del país

En paralelo, la Policía de la Ciudad llevó adelante otro procedimiento antidrogas en un hotel ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1300, en el barrio de Constitución, luego de que vecinos denunciaran movimientos sospechosos y ruidos en los techos del edificio.

Cuando los agentes ingresaron al lugar encontraron a dos hombres que mantenían amenazado con un cuchillo de carnicero a uno de los huéspedes dentro de una habitación. Ambos fueron reducidos y detenidos.

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Durante la inspección del hotel, los efectivos recuperaron distintos elementos que habían sido arrojados desde los techos: envoltorios con cocaína, marihuana y un cuchillo tipo carnicero. Luego, en la habitación señalada por los vecinos, encontraron materiales para fraccionar droga, dispositivos de cobro electrónico, sustancias de corte y un walkie talkie.

El cuchillo de carnicero con el que amenazaron a uno de los vecinos

Para los investigadores, el lugar funcionaba como un punto de venta de droga bajo la modalidad de narcomenudeo.

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La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, con intervención del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán. Los detenidos fueron imputados por comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En tanto, la jueza María Julia Correa dictó la prisión preventiva por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.