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Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

El régimen de Teherán planteó el fin del bloqueo naval, la reactivación de sus exportaciones petroleras y una tregua en Líbano como parte de su propuesta enviada a Washington a través de Pakistán

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Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra (REUTERS/Archivo)
Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán respondió este domingo al plan presentado por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Medio Oriente con una propuesta que incluye el levantamiento de sanciones económicas, el fin del bloqueo naval estadounidense y un esquema de control iraní sobre el estrecho de Ormuz.

La información fue difundida por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, en medio de las negociaciones indirectas que continúan bajo mediación de Pakistán.

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Según Tasnim, fuentes diplomáticas cercanas a las conversaciones señalaron que Teherán reclamó la suspensión de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y la posibilidad de reanudar plenamente las exportaciones petroleras iraníes. El planteo también contempla la liberación de activos congelados de la República Islámica durante un período de 30 días.

La propuesta iraní fue enviada a Washington después de varias semanas de tensión militar en la región y tras el alto el fuego que comenzó el pasado 8 de abril. El documento busca establecer una secuencia para terminar el conflicto antes de abrir negociaciones sobre otros asuntos más complejos, incluido el programa nuclear iraní.

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El régimen de Teherán planteó el fin del bloqueo naval, la reactivación de sus exportaciones petroleras y una tregua en Líbano como parte de su propuesta enviada a Washington a través de Pakistán (EFE/Abedin Taherkenareh)
El régimen de Teherán planteó el fin del bloqueo naval, la reactivación de sus exportaciones petroleras y una tregua en Líbano como parte de su propuesta enviada a Washington a través de Pakistán (EFE/Abedin Taherkenareh)

De acuerdo con Tasnim, uno de los puntos centrales del texto presentado por Teherán es el futuro del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Irán pretende asumir la administración de ese corredor estratégico si Estados Unidos acepta una serie de “compromisos” cuyos detalles no fueron revelados públicamente.

El estrecho se convirtió en uno de los principales focos de la crisis regional tras los enfrentamientos entre fuerzas iraníes y estadounidenses y los incidentes contra buques comerciales registrados en los últimos meses. La situación alteró el comercio marítimo internacional y generó preocupación en los mercados energéticos.

La propuesta iraní también incluye una cláusula vinculada a Líbano. Según las fuentes citadas por Tasnim, Teherán exige un alto el fuego en ese país, donde continúan las tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. La agencia iraní aseguró que ese punto constituye una “línea roja” para el régimen dentro de cualquier negociación regional.

El esquema planteado por Irán prevé además que el conflicto finalice inmediatamente después del anuncio de un acuerdo preliminar. Luego se abriría una ventana de 30 días destinada a completar las conversaciones y definir aspectos pendientes del eventual pacto.

Irán exige un alto el fuego en Líbano, donde continúan las tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Archivo)
Irán exige un alto el fuego en Líbano, donde continúan las tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah (REUTERS/Archivo)

Las negociaciones siguen siendo canalizadas por Pakistán, que actuó nuevamente como intermediario entre ambas partes y trasladó la respuesta iraní a funcionarios estadounidenses durante el fin de semana.

La reacción de Washington no tardó en llegar. El presidente Donald Trump rechazó públicamente la propuesta enviada por Teherán y dejó en claro que considera insuficientes las condiciones planteadas por el régimen iraní.

Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump en Truth Social.

La Casa Blanca esperaba recibir la posición iraní antes de decidir si mantiene vigente la tregua alcanzada en abril o si retoma las operaciones militares ante la falta de avances sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Irán.

Según fuentes iraníes citadas por Tasnim, el texto enviado a Washington evita por ahora abrir una negociación directa sobre el programa nuclear. La estrategia de Teherán apunta primero a detener la guerra, aliviar las sanciones y estabilizar la situación regional antes de discutir el futuro del enriquecimiento de uranio.

El presidente Donald Trump rechazó la propuesta enviada por Teherán (EFE/Archivo)
El presidente Donald Trump rechazó la propuesta enviada por Teherán (EFE/Archivo)

La posibilidad de alcanzar un acuerdo sigue siendo incierta. Aunque las hostilidades disminuyeron en las últimas semanas, continúan los episodios de tensión militar en el Golfo y persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre seguridad regional, comercio marítimo y capacidades nucleares iraníes.

(Con información de EFE y Reuters)

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