República Dominicana

Desmantelan estación clandestina y decomisan miles de productos ilícitos en República Dominicana

Durante los operativos realizados en diferentes provincias, los organismos oficiales incautaron grandes volúmenes de artículos, clausuraron establecimientos no autorizados y pusieron bajo custodia productos potencialmente peligrosos para la población

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Las autoridades del MICM y Ceccom desmantelan estación clandestina de combustibles en Sabaneta, San Juan, decomisando tanques valorados en RD$1,136,150. (Foto: MICM)
Las autoridades del MICM y Ceccom desmantelan estación clandestina de combustibles en Sabaneta, San Juan, decomisando tanques valorados en RD$1,136,150. (Foto: MICM)

En una reciente intervención coordinada, las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) desmantelaron una estación clandestina de combustibles localizada en el distrito municipal de Sabaneta, San Juan. Durante el operativo, se incautaron dos tanques metálicos soterrados, cada uno con capacidad para cinco mil galones, además de un dispensador con mangueras y pistolas, todo oculto bajo un techado para evitar su detección.

El valor total de los equipos y combustibles incautados supera RD$1.1 millones (aprox. USD 18,500). Todos los materiales decomisados fueron trasladados bajo custodia militar a la sede central del CECCOM, donde quedaron a disposición del Departamento de Custodia Legal para los procedimientos correspondientes. Esta operación contó con la presencia del magistrado Adolfo Féliz Pérez, quien acompañó a los miembros del CECCOM durante la diligencia.

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Simultáneamente, en San Cristóbal, un operativo conjunto entre CECCOM y técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) permitió la intervención del establecimiento comercial “Randy Comercial”.

En un operativo simultáneo, el establecimiento Randy Comercial en San Cristóbal fue intervenido y se incautaron 4,956 productos irregulares, incluyendo bebidas alcohólicas falsificadas y alimentos vencidos. (Foto: MICM)
En un operativo simultáneo, el establecimiento Randy Comercial en San Cristóbal fue intervenido y se incautaron 4,956 productos irregulares, incluyendo bebidas alcohólicas falsificadas y alimentos vencidos. (Foto: MICM)

En este lugar, las autoridades decomisaron un total de 4,956 productos irregulares, incluyendo 1,347 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas valoradas en aproximadamente RD$500,000 (aprox. USD 8,200). También se confiscaron 3,609 productos comestibles distribuidos en 52 sacos, los cuales estaban vencidos, contaminados o adulterados, con un valor estimado de RD$300,000 (aprox. USD 4,900). PROCONSUMIDOR retuvo los productos perecederos y el CECCOM trasladó las bebidas alcohólicas a su sede central para los fines legales pertinentes.

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Estos procedimientos se ejecutaron en cumplimiento de la Ley No. 17-19, que persigue la erradicación del comercio ilícito y la falsificación de productos regulados, así como de la Ley No. 42-01 General de Salud. Las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de proteger tanto a los consumidores como al comercio formal frente a prácticas ilícitas.

En el contexto de la lucha contra el comercio ilegal, durante marzo, el MICM y la inteligencia del CECCOM inspeccionaron 189 comercios y realizaron 19 allanamientos, logrando retirar de circulación más de 2.3 millones de artículos fraudulentos. En ese periodo, también se reportó la detención de 15 personas vinculadas a estas actividades.

Las acciones contaron con la colaboración de Pro-Consumidor, DGII, Dintel y Digesett, que inspeccionaron locales y aseguraron productos adulterados en distintos puntos del país. (Foto: MICM)
Las acciones contaron con la colaboración de Pro-Consumidor, DGII, Dintel y Digesett, que inspeccionaron locales y aseguraron productos adulterados en distintos puntos del país. (Foto: MICM)

En el año 2025, el CECCOM incautó e incineró 375,231 productos ilícitos. Durante el primer trimestre de 2026, la entidad reportó la incautación de 8,237,178 unidades de cigarrillos, 39,089 medicamentos, 29,488 estimulantes sexuales, 43,561 botellas de alcohol y 8,503 litros de clerén adulterado en diferentes operativos a nivel nacional.

Un dato aportado por la entidad es la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años, lo que las autoridades atribuyen a la continuidad de los controles implementados.

Las recientes acciones del MICM y el CECCOM forman parte de los esfuerzos estatales orientados a combatir el comercio ilícito en República Dominicana. Estos operativos tienen como objetivo resguardar a los consumidores y contribuir a que el mercado formal no se vea impactado por productos falsificados o peligrosos, reforzando la supervisión sobre los sectores más expuestos del comercio de mercancías reguladas.

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