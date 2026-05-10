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Tras quedar eliminado, el técnico de Independiente se presentó a la conferencia, pero no respondió preguntas: el motivo

Luego del triunfo de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Gustavo Quinteros se sentó frente a los medios, saludó y se marchó

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La decisión de Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa luego de la derrota de Independiente ante Rosario Central por el Torneo Apertura (@Mati_Martinez)

Luego del encuentro en el que Rosario Central superó 3-1 a Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura, el entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Quinteros, sorprendió a todos al presentarse en la conferencia de prensa pero no aceptar preguntas, y explicó sus motivos.

El DT del Rojo decidió no llevar a cabo el ida y vuelta con los medios presentes en solidaridad con los periodistas partidarios que no fueron acreditados para el cotejo en el Gigante de Arroyito. “Lamentamos esta situación del partido, pero por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo en hacer la conferencia”, dijo el estratega, que se levantó y se retiró del recinto.

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La designación de Yael Falcón Pérez como árbitro para el partido disparó tensiones. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, planteó objeciones a la elección del réferi en diálogo con Radio La Red: “No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de AFA. Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato”, afirmó.

Comunicado de Independiente repudiando la no acreditación de los periodistas partidarios
Comunicado de Independiente repudiando la no acreditación de los periodistas partidarios

La controversia en torno al arbitraje cobró fuerza por los antecedentes de Falcón Pérez dirigiendo a Independiente. En 2023, se registró un fuerte cruce con jugadores del club luego de un clásico ante Racing, tras el cual denunció amenazas contra él y su familia. Antes del duelo de este domingo, Independiente sumaba 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas con este árbitro, mientras que Rosario Central registraba 8 triunfos, 5 igualdades y 5 caídas en los 18 partidos que les dirigió.

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Posteriormente, el club rosarino denegó la acreditación a periodistas partidarios del Rojo, alegando que “no se podía garantizar su seguridad”. Ante la coyuntura, voces del oficialismo y la oposición del elenco de Avellaneda se unieron para reclamar en las redes sociales.

Luego del encuentro de este domingo, Ángel Di María se refirió al tema. “Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver. Vieron lo que hicieron los chicos durante el partido ante Independiente. Las cosas externas quedan afuera y entre nosotros siempre estuvo todo muy bien”, dijo Fideo.

El Canalla logró una victoria en su estadio gracias a una gran reacción tras comenzar en desventaja. Gabriel Ávalos abrió el marcador para los visitantes tras una jugada por la banda derecha de Maximiliano Gutiérrez y definió el primer tiempo a favor del conjunto dirigido por Quinteros.

El empate transitorio llegó antes del descanso, cuando Ángel Di María igualó el marcador con una maniobra individual por la banda derecha, colocando el balón junto al segundo poste.

El desarrollo del encuentro se mantuvo equilibrado, pero la eficacia de los relevos de Central inclinó la balanza en la etapa complementaria.

La clave del partido estuvo en los minutos finales por la actuación de los juveniles de Central. Giovanni Cantizano anotó su primer gol en Primera División tras una asistencia de Emanuel Coronel, quien había recibido un pase preciso de Ángel Di María. En el tiempo añadido, Cantizano comandó un contraataque, eludió a los defensores rivales y asistió a Elías Verón, quien definió el resultado con el tercer gol.

Rosario Central avanzó a los cuartos de final y se medirá el miércoles 13 de mayo a Estudiantes de La Plata o Racing.

La final del torneo está prevista para el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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