El recorrido de un migrante salvadoreño que, tras sobrevivir a la guerra y huir en un maletero, logró ser nombrado obispo en Estados Unidos

USA621. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 09/05/2026.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, habla durante una entrevista con EFE este jueves, en Washington (Estados Unidos). Menjívar sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un "coyote" y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. EFE/ Leonor Trinidad

El salvadoreño Evelio Menjívar, quien huyó de la guerra civil en su país en 1990 y llegó a Estados Unidos escondido en el maletero de un automóvil, ha sido designado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en una región de Virginia Occidental. Tres décadas después de cruzar la frontera guiado por un “coyote”, Menjívar ocupará el cargo eclesiástico, según informó EFE.

Durante la entrevista con EFE, Menjívar rememoró su travesía: en su primer intento, viajó a Tijuana, México, donde fue detenido y deportado tras ver la bandera estadounidense al otro lado de la frontera y posponer su sueño de residir en ese país. Tras dos intentos fallidos, logró cruzar finalmente —apretado junto a su hermano y dos primos dentro de un maletero— hasta California. El sacerdote describe su llegada a Los Ángeles como el salto de la vida rural a una “ciudad grandísima, multicultural, multiétnica”, un entorno completamente nuevo para él.

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La historia de Menjívar contiene elementos diferenciadores frente a otros relatos sobre migración y religión en Estados Unidos. Será el primer obispo salvadoreño de la historia del país, y su designación ocurre en una región donde el 90 % de la población es estadounidense y caucásica, y donde Donald Trump obtuvo un respaldo arrollador en las elecciones de 2024, conforme a lo señalado por el propio obispo a EFE.

En una región con escasa diversidad, Menjívar afronta el reto de ejercer su labor pastoral en un entorno descrito como un “bastión republicano”. Preguntado por la lógica detrás de su nombramiento, rechaza que se trate de una provocación del pontífice al expresidente estadounidense, señalando que la decisión es coherente con los valores misioneros de León XIV, quien también tuvo experiencia como misionero en Perú. “No ha tenido miedo de tomar una decisión de enviarme ahí porque él mismo fue misionero en Perú. Allí, a pesar de que era un extranjero, la gente lo llegó a amar porque abrió su corazón”, resaltó Menjívar en sus declaraciones recogidas por EFE.

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USA622. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 09/05/2026.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, habla durante una entrevista con EFE este jueves, en Washington (Estados Unidos). Menjívar sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un "coyote" y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. EFE/ Leonor Trinidad

En el plano político, el nombramiento coincide con un movimiento diplomático: el mismo día de la entrevista, Marco Rubio, secretario de Estado, mantuvo una reunión en el Vaticano con el papa León XIV. Para Menjívar, este encuentro representó “una buenísima oportunidad para trabajar juntos” y expresó que “a ninguno beneficia que no haya diálogo o que se manden mensajes que en vez de unir dividen y sobre todo que dividen a la comunidad”.

El sacerdote, que obtuvo primero protección humanitaria, luego una visa de trabajador religioso y finalmente la ciudadanía estadounidense en 2006, señaló que espera ser recibido en Virginia Occidental como “un pastor de esos que huelen a oveja” y como alguien dispuesto a “remangarse para trabajar por la gente”. Según afirmó Menjívar a EFE.

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Evelio Menjívar apuesta por una Iglesia que defienda al migrante frente al estigma social

El propio Menjívar explicó que, al llegar como indocumentado a Estados Unidos, le habría gustado oír de un obispo los verbos que el papa repite para hablar de migración: “dar la bienvenida, acoger, proteger, promover”. Su objetivo como nuevo obispo en Virginia Occidental es predicar esos principios y abrir caminos para que los inmigrantes sean tratados con dignidad, sin que el modo de su llegada defina su valor ante la sociedad.

Su vida, detalló el obispo, así como la de otras personas en busca de mejores oportunidades, “no puede ser definida únicamente por la manera en la que uno llega al país”. Para él, según enfatizó en la entrevista, “no importa si uno llegó escondido en un maletero, con un visado o en un avión. Eso es solo una parte de tu historia, no toda”.

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Washington, 9 may (EFE).- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un "coyote" y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. IMÁGENES: LEONOR TRINIDAD. DECLARACIONES DE EVELIO MENJÍVAR, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE WHEELING-CHARLESTON.

Al describir los riesgos del desplazamiento forzado para quienes crecieron en contextos de violencia, como el suyo en El Salvador durante la guerra civil, Menjívar sostuvo ante EFE: “Uno hace un arreglo con alguien a quien se le llama coyote y no piensas en el riesgo, porque es un instinto de supervivencia. No piensas que vas a violar la ley de un país. Eso nunca se piensa.”

La designación de Evelio Menjívar como obispo pone en primer plano las tensiones migratorias y políticas de la actualidad estadounidense, al tiempo que, en palabras del propio religioso, abre la posibilidad de que la Iglesia ofrezca acompañamiento y acogida “más allá del estigma con el que cargan muchos inmigrantes”.

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