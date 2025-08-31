Los 10 platos argentinos elegidos entre los mejores del mundo, según un prestigioso ranking

La gastronomía argentina ocupó un rol central y varias de sus recetas emblema figuraron en las posiciones más altas de las categorías más exigentes

En el último año, la cocina argentina fue una de las grandes protagonistas en los rankings globales de Taste Atlas, la guía culinaria internacional de referencia que compara y puntúa platos típicos y tradicionales de más de cien países.

Los listados son confeccionados a partir de cientos de miles de calificaciones y reseñas verificadas de viajeros, gastrónomos y comensales expertos. Su sistema pondera la opinión de usuarios considerados conocedores, lo que convierte a estos rankings en un termómetro global de la cultura culinaria.

En este escenario, la gastronomía argentina ocupó un rol central, con varias de sus recetas emblema en los primeros lugares de las categorías más exigentes del sitio. No solo los platos típicos fueron reconocidos entre los mejores del mundo, sino que la cocina argentina en general se consolidó como una de las 25 mejores a nivel internacional.

Además, la Ciudad de Buenos Aires fue elegida entre las 50 capitales gastronómicas que vale la pena visitar, y la Patagonia ingresó al prestigioso ranking global de regiones culinarias destacadas. Estos reconocimientos reflejan la identidad, la riqueza y la diversidad de sabores que definen a la Argentina.

1. Asado

El asado argentino fue elegido el sexto mejor plato del mundo, es mucho más que una comida, es ritual social e identidad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asado argentino fue elegido el sexto mejor plato del mundo en el ranking global de Taste Atlas. Según explican desde la guía culinaria, es mucho más que una comida: representa un ritual social, con carnes de res cocidas a las brasas en parrilla, acompañadas por chimichurri y salsa criolla.

La técnica de la parrilla y la calidad de la carne lo convierten en el emblema gastronómico nacional.

2. Provoleta

La provoleta se ubicó entre los diez mejores aperitivos del planeta, un queso asado con sabor intenso y reconocimiento internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provoleta, queso provolone asado a la parrilla y condimentado con orégano y ají molido, se ubicó entre los diez mejores aperitivos del planeta.

Su sencillez y sabor intenso la vuelven imprescindible en cualquier parrilla argentina y le dieron reconocimiento internacional.

3. Sándwich de milanesa

El sándwich de milanesa, originario de Tucumán, logró el puesto 31 en su categoría

El sándwich de milanesa ocupa el puesto 31 en el ranking internacional en su respectiva categoría. De origen tucumano, consiste en una milanesa de carne acompañada de vegetales frescos en pan tipo baguette.

4. Empanadas

Las empanadas argentinas fueron reconocidas entre las 50 mejores comidas callejeras del mundo por su masa fina y sus múltiples rellenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada argentina fue reconocida entre las 50 mejores comidas callejeras del mundo por su masa fina y variedad de rellenos: carne, vegetales, queso o incluso versiones dulces.

En particular, la empanada tucumana logró ingresar en el top 10 global de pastelería salada. Destaca por su masa crujiente, relleno jugoso de carne, cebolla y huevo, y cocción tradicional en horno de barro.

5. Dulce de leche

El dulce de leche fue elegido el onceavo mejor postre del mundo, base de tortas, alfajores, helados y símbolo de la repostería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulce de leche fue elegido el 11.º mejor postre del mundo. Este manjar caramelizado es base y protagonista de tortas, alfajores y helados, y constituye un símbolo de la repostería argentina.

6. Choripán

El choripán figura en el puesto 23 entre los mejores sándwiches del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choripán figura en el puesto 23 entre los mejores sándwiches del mundo. Un chorizo asado servido en pan crujiente y acompañado de chimichurri, es sinónimo de comida callejera y popular argentina.

7. Sorrentinos

Los sorrentinos, pasta rellena originaria de Mar del Plata, alcanzaron el puesto 28 entre las mejores variedades de pasta del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sorrentinos, pasta rellena originaria de Mar del Plata, alcanzaron el puesto 28 entre las mejores variedades de pasta del mundo.

Se diferencian por su forma redonda, masa suave y variedad de rellenos, desde jamón y queso hasta nuez y ricota, lo que ejemplifica la fusión cultural entre la herencia italiana y el sabor local.

8. Lomito

El lomito fue seleccionado el undécimo mejor sándwich global, se prepara con lomo de res, vegetales, queso, jamón y huevo frito

El lomito fue seleccionado el 11.° mejor sándwich global. Se prepara con lomo de res, vegetales y, habitualmente, queso, jamón y huevo frito, dentro de pan, y es símbolo de la creatividad local a la hora de reinventar la comida rápida.

9. Alfajor argentino

El alfajor argentino fue reconocido como la mejor galleta del mundo y ocupa el puesto 32 entre los mejores postres globales (Imagen ilustrativa Infobae)

El alfajor argentino fue reconocido como la mejor galleta del mundo y además ocupa el puesto 32 entre los mejores postres globales. Está compuesto por dos tapas dulces rellenas de dulce de leche y cubiertas con chocolate o azúcar glas, y es una de las golosinas más representativas del país.

10. Bondipan

El bondipan alcanzó el puesto 35 entre los mejores sándwiches del mundo, lleva bondiola de cerdo cocida, servida en pan con chimichurri (Moshu)

El bondipan alcanzó el puesto 35 entre los mejores sándwiches del mundo. Esta preparación lleva bondiola de cerdo cocida y desmenuzada, servida en pan con chimichurri u otros condimentos, y es un clásico indudable de la comida callejera.