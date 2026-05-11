Economía

Arrancó el Hot Sale: cuáles son los productos más buscados y las ofertas más convenientes

Las marcas lanzaron una agresiva campaña de descuentos y los consumidores buscan ahorrar en productos que generalmente presentan un ticket elevado

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El evento cuenta con más de 800 marcas, que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y promociones

Este lunes comenzó la edición 2026 del Hot Sale, uno de los eventos de descuentos en el sector ecommerce más esperados del años, y ya 120.000 usuarios navegaron por la web, con el foco puesto en las categorías Electrodomésticos, Indumentaria y Viajes.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 horas y cuenta con más de 800 marcas, que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y promociones.

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Los consumidores podrán encontrar 11 categorías: Electro y Tecno, Viajes, Bebés y Niños, Salud y belleza, Deportes y Fitness, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos, Servicios y Varios. A su vez, habrá más de 15.000 MegaOfertas.

Más de 120.000 usuarios navegaron en simultáneo durante las primeras horas del evento (Freepik)
Más de 120.000 usuarios navegaron en simultáneo durante las primeras horas del evento (Freepik)

Según informó CACE, las categorías más buscadas hasta el momento por los usuarios fueron:

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  1. Electrodomésticos
  2. Indumentaria
  3. Viajes
  4. Muebles
  5. Maquillajes
  6. Deportes
  7. Niños
  8. MegaOfertas
  9. Autos
  10. Supermercados y bodegas

Por su parte, los productos más buscados fueron:

  1. Heladera
  2. Zapatillas
  3. Lavarropas
  4. Notebook
  5. Smart tv
  6. Celulares
  7. Aire acondicionado
  8. TV
  9. Cafetera
  10. Cocina

No es casual que electrodomésticos se posiciones primero en el ranking considerando que el rubro se abarató en términos relativos. Por ejemplo, según la consultora PxQ, en los últimos dos años, el precio de las heladeras cayó un 54,7% frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de los lavarropas, un 32,8%.

En el sitio web oficial del Hot Sale, se pueden encontrar descuentos de magnitud. Es el caso de una Cafetera Nespresso Citiz Platinum, que bajó de $623.399 a $311.699, lo que implica una rebaja de 50%. Además, se puede comprar en 6 cuotas sin interés.

Asimismo, una freidora de aire ATMA tiene un valor de $94.999 luego de aplicado el 50% off, mientras que una Aspiradora Robot Inteligente puede encontrarse con un descuento de 65%, a $139.999.

En la categoría viajes, Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas sus rutas y hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas en destinos nacionales.

Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas sus rutas. REUTERS/Agustin Marcarian
Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas sus rutas. REUTERS/Agustin Marcarian

Por su parte, Despegar habilitó la financiación en 3 pagos sin interés para viajar al exterior y hasta 12 en paquetes y hoteles dentro de Argentina.

En tanto, se observan distintas opciones de asistencia al viajero con hasta 65% off y cruceros al Caribe y Brasil con rebajas en torno al 50%, que en algunos casos ofrecen cuotas sin interés.

También, hay paquetes a Europa con descuentos de 10% y posibilidad de financiación. Para viajar por el interior del país, varias empresas tienen descuentos de hasta 40%, con la Patagonia como destino destacado.

El programa de millas Smiles Argentina ofrece promociones para viajar por la Argentina y a destinos como Brasil, Estados Unidos, Europa, Caribe y Asia. Quienes se registren, de forma gratuita, tendrán opciones para alcanzar su viaje ya sea con millas o con millas y pesos a la vez.

Mercado Libre promete hasta 50% off en millones de productos de distintas categorías y hasta 18 cuotas sin interés.

Recomendaciones para compras seguras

Para reducir el riesgo de estafas, CACE recomendó acceder a las tiendas exclusivamente desde el sitio oficial del Hot Sale, lo que garantiza que el usuario navega en páginas legítimas y no en versiones falsas. Antes de realizar cualquier pago, la cámara sugiere verificar que la dirección del sitio comience con “https” y que aparezca el ícono de candado en el navegador, señales de que la conexión es segura y que los datos personales están protegidos.

La entidad también aconsejó revisar la reputación del sitio y del vendedor antes de confirmar una compra, y chequear que la tienda publique información de contacto completa: dirección física, teléfono, CUIT, razón social y políticas de cambios, devoluciones y envíos. Si alguno de esos datos resulta confuso o corresponde a un país ajeno a la marca, CACE sugiere no continuar con la operación.

Otras de las precauciones recomendadas incluyen escribir la URL directamente en el navegador en lugar de acceder mediante enlaces de correos electrónicos o sitios de terceros, y proporcionar únicamente los datos necesarios para concretar la compra. Si una tienda solicita información que no guarda relación con la transacción, la cámara aconseja no avanzar.

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