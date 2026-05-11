El océano Atlántico podría perder la mitad de su fuerza y alterar el clima mundial, advierte un nuevo estudio

El equilibrio de la AMOC resulta esencial para mantener patrones climáticos estables en continentes como Europa, África y América (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) es una red de corrientes oceánicas que conecta el norte y el sur del océano. Transporta enormes volúmenes de agua cálida y fría y cumple un papel fundamental en la regulación del clima global.

Este sistema ayuda a distribuir el calor, la humedad y los nutrientes marinos en distintas regiones del planeta, y su equilibrio resulta esencial para mantener patrones climáticos estables en continentes como Europa, África y América.

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Un reciente estudio publicado en la revista Science Advances presenta una proyección que modifica la perspectiva sobre el futuro de la AMOC.

El trabajo calcula que esta circulación podría debilitarse un 51% hacia finales de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen en un nivel intermedio.

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El resultado señala que la magnitud de este debilitamiento sería considerablemente mayor a la estimada previamente, lo que implica riesgos relevantes para la estabilidad climática de varias regiones del mundo.

Qué es la AMOC

La AMOC es un sistema de corrientes oceánicas que transporta agua cálida hacia el norte y agua fría hacia el sur en el océano Atlántico. Esta circulación forma parte del llamado “cinturón transportador global”, un complejo entramado de corrientes que mueve agua en todas las profundidades y regiones del planeta. Según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), el proceso comienza cuando las aguas superficiales se desplazan hacia los polos.

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Allí se enfrían y, al formarse hielo marino, el agua restante se vuelve más salada y densa, lo que provoca que se hunda y fluya hacia el sur en las profundidades oceánicas. Más tarde, esa agua retorna a la superficie y vuelve a calentarse en un proceso denominado surgencia, lo que completa el ciclo. Esta circulación no solo distribuye calor y nutrientes vitales para la vida marina, sino que también regula el clima global.

Aunque el ciclo completo es muy lento, existen evidencias de que la AMOC mostró señales de debilitamiento durante el último siglo, debido principalmente al ingreso de agua dulce por el derretimiento de hielos polares causado por el calentamiento global. Esto despierta preocupación sobre posibles impactos climáticos a gran escala, como alteraciones en los patrones de precipitaciones y el aumento del nivel del mar en las costas, según advierten desde la NOAA.

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La AMOC transporta agua cálida hacia el norte y fría hacia el sur, y forma parte del cinturón transportador global que mueve agua en todo el planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones recientes sobre la circulación atlántica

Los modelos climáticos mostraron discrepancias importantes en sus proyecciones sobre el futuro del AMOC, principalmente por la incertidumbre respecto al destino de este sistema oceánico.

El estudio publicado indica que, aunque el consenso científico sostiene que la AMOC disminuirá, existe debate sobre la magnitud de ese debilitamiento. La mayoría de los modelos anteriores proyectaban una desaceleración promedio de aproximadamente 32% para 2100.

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Sin embargo, el nuevo análisis, que integra observaciones reales con resultados de modelos climáticos, eleva esa cifra al rango del 51%. El investigador principal, Valentin Portmann, explicó: “Obtuvimos una estimación de un futuro debilitamiento de la AMOC más severo de lo que esperábamos. Estamos más cerca de un estado crítico que resulta preocupante”.

Existen evidencias de debilitamiento de la AMOC durante el último siglo, lo que genera preocupación sobre posibles impactos climáticos a gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo recurrió a técnicas estadísticas avanzadas para reducir la incertidumbre de los modelos climáticos. El estudio aplicó cuatro métodos distintos para comparar los resultados de los modelos con datos reales, y encontró que el más confiable fue una técnica llamada regresión lineal regularizada por ridge. Esta herramienta permitió combinar distintas mediciones del océano y ajustar errores en los modelos, especialmente en relación con la salinidad del Atlántico Sur, un factor clave para el funcionamiento de la AMOC.

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El análisis utilizó registros históricos de la red de observación RAPID y de bases de datos oceánicas, junto con las simulaciones de modelos internacionales.

Los resultados muestran que la mayor fuente de dudas sobre el futuro de la AMOC no está en las diferencias entre escenarios de emisiones, sino en las diferencias entre los propios modelos climáticos. Al aplicar estas restricciones con datos reales, la estimación de debilitamiento de la AMOC aumentó al 51% bajo un escenario intermedio de emisiones, frente al 32% que arrojaban los promedios anteriores.

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Según el estudio, un debilitamiento de esa magnitud pondría en riesgo la estabilidad climática de amplias zonas del Atlántico Norte y de otras regiones conectadas, con posibilidades de cambios bruscos en lluvias y temperaturas.

Herramientas matemáticas y aplicaciones futuras

La AMOC ayuda a distribuir el calor, la humedad y los nutrientes en distintas regiones del planeta, favoreciendo la vida marina y el equilibrio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del debilitamiento de la AMOC se extiende más allá del Atlántico Norte. De acuerdo con declaraciones a Infobae de Alberto Piola, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y ex investigador del Conicet, la AMOC “transporta aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de agua por segundo”, lo que influye en el clima global, incluyendo los patrones de precipitaciones y la agricultura en América del Sur.

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Mientras tanto, una nueva herramienta matemática llamada Templex fue desarrollada por la investigadora Denisse Sciamarella y su equipo en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Sciamarella explicó a Infobae que Templex “funciona como una lupa para identificar señales precursoras de cambios radicales” en sistemas complejos como la AMOC. Aplicada sobre modelos matemáticos de la circulación atlántica, esta técnica permite detectar indicios previos a un posible colapso del sistema.

El futuro de la AMOC sigue bajo investigación. A pesar de los avances metodológicos, el conocimiento sobre el destino de este sistema aún es limitado y las proyecciones dependen de la mejora constante de los modelos y del monitoreo en tiempo real.