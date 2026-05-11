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Cómo un piso bien elegido suma estilo y confort diario en el dormitorio

Invertir en detalles como las texturas y los colores del suelo convierte este ambiente en un rincón más acogedor

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Ilustración en acuarela de un dormitorio con paredes blancas, una cama con ropa de cama beige, una mesita de noche de madera y un suelo de azulejos decorados con patrones florales y cuadros.
La elección del piso puede aportar calidez y personalidad a cualquier dormitorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo dormitorio comienza con una decisión fundamental: el suelo que pisamos cada día al despertar. La selección de pisos para recámaras tiene un impacto decisivo en el ambiente, la calidez, la amplitud y el carácter de este espacio tan personal, según AD Latinoamérica, que ha reunido 11 propuestas para transformar las habitaciones desde su base.

Existen opciones que se adaptan a distintos estilos y necesidades: pisos de madera en tonos claros o miel, patrones como el damero, parquet oscuro, baldosas recuperadas, cemento pulido, resina, terrazo y suelos claros.

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Un dormitorio luminoso con una cama blanca y una manta amarilla, una lámpara de papel redonda, una ventana grande con cortinas claras y un pasillo con un sillón.
Patrones clásicos como el damero añaden ritmo visual y carácter sin recargar la decoración del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada una de estas alternativas no solo contribuye a la estética, sino que también modifica la sensación del dormitorio y permite personalizar el entorno, aportando personalidad, ampliando visualmente el espacio o generando mayor calidez.

El suelo del dormitorio incide directamente en la atmósfera y el ánimo de quienes la habitan. Un buen piso puede lograr que la habitación parezca más amplia, más acogedora o con mayor identidad, sin requerir intervenciones complejas ni recargar la decoración. Como destaca el medio citado, elegir materiales con vetas y texturas únicas añade capas de historia y autenticidad al espacio.

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Un dormitorio moderno con una cama grande y sábanas blancas, almohadas de colores neutros, dos lámparas colgantes y mesas de noche. Un baño con paredes de piedra es visible al fondo.
Los suelos de madera en tonos claros transmiten serenidad y una atmósfera acogedora en el espacio de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de pisos de madera para dormitorios elegantes

Los pisos de madera en tonos claros o miel generan suavidad y una calidez natural. Ejemplos como los de Södermalm muestran cómo la madera dorada equilibra la mezcla de piezas modernas y objetos con pasado. La sensación resultante es una habitación acogedora, lejos de lo habitual.

En otros casos, los tablones pálidos ofrecen serenidad. En una vivienda de Fitzroy, esta opción crea una base tranquila donde conviven arte, metal y hallazgos inesperados. La madera clara suaviza incluso paredes de ladrillo, logrando refugios cercanos y cómodos.

Dormitorio con cama de sábanas blancas, banco de madera rústica, alfombra de yute en suelo de hormigón pulido y una gran ventana que ilumina el espacio.
El cemento pulido crea una base neutra ideal para resaltar colores y lograr mayor amplitud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madera resulta idónea para quienes buscan transmitir humanidad y cercanía en sus recámaras. Su cualidad artesanal y la variedad de matices enriquecen el uso cotidiano y aportan calidez tangible bajo los pies.

Pisos con patrones y acabados clásicos para recámaras

Los patrones tradicionales, como el damero, potencian la personalidad de la recámara. Según AD Latinoamérica, aportan ritmo y carácter sin sobrecargar el ambiente, gracias a su aire clásico y su elegancia sutil.

Dormitorio con paredes color arena, cama con ropa de cama rosa y cojines verdes, cabecero de azulejos, mesa de madera y lámpara tejida. Un banco acolchado se integra en una de las alcobas arqueadas.
El terrazo combina fragmentos y texturas para dotar de historia y singularidad a la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parquet oscuro, presente en ambientes como los diseñados por Charles Zana, confiere profundidad y sofisticación con solo un acento de contraste.

La baldosa original en lugares como Bolzano añade autenticidad y profundidad, favoreciendo la naturalidad en la combinación de muebles modernos y vintage. Recuperar el hidráulico en el Eixample es una apuesta por devolver historia al dormitorio y conectar con la artesanía local, enriqueciendo la atmósfera sin restar luminosidad ni modernidad.

Vista de un dormitorio moderno con cama vestida de blanco, dos mesitas de noche de madera, una lámpara negra, una silla de cuero y suelo de madera oscura.
Los suelos claros son aliados de los dormitorios pequeños, facilitando la flexibilidad decorativa y el confort visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas alternativas permiten unir tradición y diseño contemporáneo, imprimiendo singularidad y personalidad sin renunciar al confort visual.

Materiales modernos y soluciones para ampliar el espacio

Los materiales actuales ofrecen alternativas para quienes buscan amplitud y modernidad. El cemento pulido, como se observa en la casa de Masquespacio, actúa como una base neutra ideal para colores vivos, generando orden y equilibrio en el dormitorio.

Dormitorio luminoso con cama tapizada en terracota, sábanas claras, sillón verde, mesitas de mármol, alfombra beige, ventanal y cuadro abstracto.
Escoger el piso adecuado transforma la experiencia diaria y define el carácter único de cada recámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resina en tonos suaves, utilizada en recámaras de Recco, crea superficies continuas que aumentan la sensación de amplitud y envuelven el espacio con luminosidad. El terrazo, presente en proyectos venecianos, aporta memoria y profundidad sirviéndose de fragmentos y texturas que evocan historias pasadas.

Por otro lado, los suelos claros resultan útiles en espacios pequeños. En estudios como el de Greenwich Village, su limpieza visual aporta flexibilidad y permite que el dormitorio se adapte a diferentes estilos de vida y preferencias decorativas.

Vista de un dormitorio con cama de madera y sábanas claras, alfombra verde, mesitas de noche, una lámpara, una planta y un cuadro grande apoyado en la pared.
El uso de una alfombra amplia aporta textura y color, sumando personalidad y calidez al ambiente de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección del piso puede convertirse en la decisión más significativa para quienes deseen renovar su habitación sin grandes transformaciones.

Escoger la base adecuada renueva la experiencia diaria y define el carácter del espacio, como subraya AD Latinoamérica, pues cada piso contribuye a escribir una historia distinta bajo los pies.

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