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El auge silencioso de los rincones de lectura: por qué cada vez más hogares crean su propio oasis de calma

Textiles, plantas y detalles personales convierten cualquier espacio en el punto perfecto para disfrutar y desconectar

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Ilustración en acuarela de un rincón de lectura con estanterías de madera llenas de libros, un gato gris sobre una mesa, un sofá y un perro de peluche.
La importancia de una iluminación cálida y regulable en los espacios de lectura del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde el hogar se transformó en refugio y espacio de desconexión, contar con un rincón dedicado a la lectura ya no es solo una tendencia decorativa, sino un verdadero símbolo de bienestar. La interiorista Laura Martínez reveló a Vogue cuáles son las claves para crear un ambiente que combine comodidad, funcionalidad y una identidad propia capaz de invitar al descanso y la concentración.

Según la experta consultada por el medio citado, los pasos esenciales para un rincón de lectura perfecto incluyen ubicarlo en una zona tranquila y luminosa, emplear un sillón cómodo con respaldo alto, sumar una alfombra, mantas y cojines, asegurar iluminación cálida y regulable. Personalizar con elementos como plantas o piezas decorativas que reflejen el estilo del usuario.

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El auge de estos espacios responde a la necesidad de evadir la rutina diaria y fomentar el autocuidado. Martínez sostiene que es fundamental que el lugar invite a quedarse y aporte intimidad: “El rincón te elige a ti. Es ese lugar donde, casi sin darte cuenta, te detienes: donde baja el ruido de la casa y aparece cierta intimidad”.

El medio destaca que, para muchos, estos espacios se han consolidado como alternativa a la meditación.

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Habitación con un sillón beige, puf, y lámpara de pie en el centro. A la izquierda, una estantería con libros y una planta. Dos cuadros decoran la pared.
Elementos clave como sillones cómodos y textiles suaves definen el rincón lector ideal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación y luz adecuada para la lectura

La iluminación es el primer elemento a considerar para un rincón de lectura funcional y cómodo. Martínez recomienda aprovechar al máximo la luz natural situando el espacio junto a una ventana, pues es la más adecuada para leer.

Cuando cae la noche, sugiere añadir una lámpara de pie o de mesa con brazo articulado y luz regulable. La interiorista recalca la importancia de evitar luz fría desde arriba, y favorece una luz lateral y cálida que ilumine el libro sin crear sombras.

Un rincón interior con una chaise lounge verde, estanterías de madera repletas de libros y plantas, un globo terráqueo y una ventana a la izquierda.
El auge de los rincones de lectura refleja una búsqueda de bienestar y desconexión diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La clave está en trabajar por capas. Durante el día, aprovechar la luz evitando deslumbramientos, y por la tarde, elegir una luz cálida y dirigida”, explica Martínez en Vogue.

Comodidad y elección del asiento

La comodidad del asiento es decisiva para la experiencia lectora. Martínez destaca la relevancia de la ergonomía y el apoyo lumbar: “La altura y el apoyo lumbar son fundamentales y suelen pasarse por alto”, sostiene.

Un rincón de lectura iluminado por el sol con una butaca, un puf con un libro abierto, una estantería de madera llena de libros y una ventana grande.
Un rincón de lectura funcional requiere organización y fácil acceso a los libros favoritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el mejor resultado, aconseja escoger un sillón orejero o uno con respaldo alto, que no sea excesivamente grande pero recoja bien el cuerpo. Este asiento debe convertirse en el centro del refugio lector, según subraya la interiorista al medio citado.

Textiles y accesorios para un ambiente acogedor

Los textiles como la alfombra, la manta y los almohadas aportan confort visual y físico, además de delimitar el espacio. Martínez afirma que una alfombra transforma el suelo y contribuye a separar visualmente el rincón del resto de la casa.

Un moderno salón con una tumbona blanca, una librería de madera, grandes ventanales negros y plantas de olivo en macetas, iluminado por luz natural.
La luz natural junto a una ventana es la aliada principal para una experiencia lectora confortable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos accesorios también absorben el sonido y suavizan el ambiente. Cojines suaves y una manta ligera, resalta la experta consultada por Vogue, son esenciales para ajustar el espacio a la postura y la estación, proporcionando calidez y flexibilidad.

Organizar los libros de manera accesible y estética es otro de los pilares para un rincón de lectura funcional, subrayan medios internacionales. Publicaciones como Elle Decor mencionan que disponer de estantes a la vista, ya sean empotrados, flotantes o cestas decorativas, no solo facilita el acceso a los títulos favoritos, sino que también aporta orden y carácter al ambiente.

Recomiendan colocar los libros cerca del asiento principal, de modo que inviten a la lectura y conviertan el espacio en un punto focal del hogar. Para mantener la armonía, se sugiere elegir sistemas de almacenamiento que combinen con la decoración general y permitan exhibir tanto libros como pequeños objetos personales.

Un rincón de sala con un sillón color terracota y un puf, una planta alta, estanterías de madera con luces LED que muestran libros y jarrones, y una mesa auxiliar dorada.
El rincón de lectura se consolida como alternativa a la meditación y el autocuidado en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personaliza tu rincón de lectura con detalles únicos

La personalización y los detalles hacen único cada rincón. Martínez anima a incorporar plantas, cuadros, jarrones o vinilos, así como materiales y objetos que transmitan sensaciones a través de la textura y el diseño.

Para la interiorista, la presencia de la naturaleza puede ser visual y táctil. Recomienda que el espacio refleje la personalidad del lector, favoreciendo que se convierta en un lugar al que la persona desee regresar.

Al conjugar todos estos elementos —comodidad, luz y decoración—, un rincón de lectura se transforma en un refugio que favorece la concentración y el disfrute de cada libro, concluye Martínez en Vogue.

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