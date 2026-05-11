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España, Irlanda y Eslovenia boicotean Eurovisión y no retransmitirán el festival por la participación de Israel

Las tres cadenas públicas sustituirán la señal del certamen de Viena por programación alternativa. En total, cinco países se han retirado del evento, que celebra su 70.º aniversario con el número más bajo de participantes desde 2004

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Las banderas del Festival de Eurovisión ondean frente al Wiener Stadthalle de Viena, sede de la 70.ª edición del certamen, que arranca el martes en medio de un boicot de cinco países por la participación de Israel. (Leonhard Foeger/Reuters)
Las banderas del Festival de Eurovisión ondean frente al Wiener Stadthalle de Viena, sede de la 70.ª edición del certamen, que arranca el martes en medio de un boicot de cinco países por la participación de Israel. (Leonhard Foeger/Reuters)

Las cadenas públicas de España, Irlanda y Eslovenia anunciaron el lunes que no retransmitirán esta semana el 70.º aniversario del Festival de Eurovisión, en señal de boicot a este gran espectáculo televisivo debido a la participación de Israel.

Estos tres países, junto con los Países Bajos e Islandia, se han retirado del evento de este año en Viena, que comienza el martes y culmina con la gran final del sábado.

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La controversia ha ido en aumento por la forma en que Israel está llevando a cabo la guerra en la Franja de Gaza.

Se han planteado sospechas de que el sistema de televoto fue manipulado para favorecer a Israel en Eurovisión 2025, en Basilea (Suiza). Algunas cadenas también han expresado su preocupación por la libertad de prensa, ya que Israel impide a sus periodistas acceder a Gaza.

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“En lugar del circo de Eurovisión, la programación televisiva nacional estará marcada por la serie temática “Voices of Palestine”“, ha declarado la cadena eslovena RTV.

Durante la segunda semifinal del jueves, la RTE de Irlanda emitirá “The End of the World with Beanz”, en el que la ganadora de Eurovisión de 1993, Niamh Kavanagh, vivirá en Noruega la experiencia de ser pastora de renos.

Y durante la final, emitirá un episodio dedicado a Eurovisión de la popular comedia irlandesa de los años 90 “Father Ted”.

La española RTVE emitirá su propio especial musical, “La Casa de la Música”.

Las cadenas públicas de los Países Bajos e Islandia retransmitirán el concurso, a pesar de que ambos países se han retirado.

Este año se cumple el 70.º aniversario del Festival de Eurovisión, y la capital austriaca está haciendo todo lo posible para acoger el mayor evento musical televisado en directo del mundo.

Solo 35 países participarán en el programa —el número más bajo desde que se amplió la participación en 2004— tras las cinco retiradas.

Celebrado por primera vez en 1956, Eurovisión está organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, la mayor alianza mundial de medios de comunicación de servicio público.

Amnistía Internacional afirmó que el hecho de que la UER no haya suspendido a Israel de Eurovisión, como hizo con Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022, fue “un acto de cobardía y una muestra de un flagrante doble rasero”.

Una investigación respaldada por la ONU determinó en septiembre que “se está produciendo un genocidio en Gaza”, algo que Israel niega rotundamente.

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