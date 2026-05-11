Crimen y Justicia

Aberrante: le robó dos mil dólares a golpes a su tía de 86 años y luego la llevó a hacer la denuncia

El hecho ocurrió la semana pasada en Carapachay. El acusado, un hombre de 48 años con fuertes deudas, fue detenido por la Policía Bonaerense. Su hijo también fue arrestado por encubrimiento

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Un curioso robo ocurrió la semana pasada en Carapachay, jurisdicción de Vicente López. Una mujer de 86 años fue la víctima. Acompañada por su sobrino -mejor dicho, el marido de una de sus sobrinas- que la había trasladado en su auto, se presentó en una comisaría de la Policía Bonarense al día siguiente del hecho. En su denuncia, aseguró que dormía a las 4 AM cuando un hombre la despertó.

“Mediante intimidación de arma blanca, la reduce y maniata, exigiéndole dinero con golpes”, aseguró el sumario posterior. Así, el ladrón le quitó dos mil dólares, todos sus ahorros.

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Entonces, comenzó una causa a cargo de la SubDDI de Vicente López, bajo las órdenes de la UFI Vicente López Oeste con el fiscal Gastón Larramendi. Los detectives descubrieron que la entrada de la casa, para empezar, no había sido forzada. Un video de cámara de seguridad recuperado en la cuadra de la casa de la víctima, que ilustra esta nota, muestra incluso al ladrón abrir la puerta con llave, a cara tapada.

Luego, siguieron el auto que usó el ladrón, un Peugeot 208. Para sorpresa de los investigadores, era el mismo auto en que la víctima había llegado a la comisaría. A fines de la semana pasada, la Sub DDI detuvo al principal sospechoso del hecho: era el sobrino de la mujer, el mismo que la había acompañado a denunciar.

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ACUSADO ROBO A SU TIA MUNRO POLICIA BONAERENSE
Carlos Guevara, el acusado

Otro delincuente atravesado por deudas

Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, fue arrestado por la Bonaerense en su almacén familiar de la zona de Del Viso: el hombre pedía a gritos por su mujer mientras los investigadores lo reducían sobre el capot de un auto. Le secuestraron, entre otras cosas, un arma blanca, una navaja que podría ser la empleada en el hecho. En paralelo, su hijo, de 25 años, fue allanado y arrestado por encubrimiento; le encontraron un millón de pesos, que podría ser parte del cambio del botín.

Guevara padre -que tiene, al menos, dos hijas más de acuerdo a sus registros- tiene un problema que resuena con otros delincuentes de la época: está atravesado por deudas.

Se encuentra registrado como remisero en ARCA, cobra un plan social, tiene trabajo en blanco, trabajó para la Municipalidad de Vicente López y la de Pilar según sus registros. Sin embargo, su ficha de deudor muestra préstamos y créditos recientes de financieras y a cuatro bancos por más de $12 millones de pesos.

El principal acusado fue indagado este último sábado: se negó a declarar, según fuentes del caso. Investigadores del hecho aseguran que la cercanía entre víctima y presunto victimario era notable: la tía había ayudado a Guevara padre a comprar su casa.

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