En qué consiste el nuevo método HILIT, y por qué es eficaz para proteger las articulaciones

El método HILIT permite entrenar a alta intensidad sin dañar las rodillas, ideal para quienes buscan cuidar sus articulaciones.

Para quienes buscan proteger sus rodillas y mantener un entrenamiento cardiovascular exigente, el método HILIT desafía la idea tradicional de que el ejercicio efectivo siempre implica saltos o carreras. Este sistema, recomendado por expertos y presentado por GQ, se posiciona como una opción eficaz y respetuosa con las articulaciones, especialmente útil para personas con molestias o que desean evitar lesiones.

Estudios científicos recientes respaldan la efectividad de las opciones de cardio de alta intensidad y bajo impacto. Una revisión sistemática publicada en la revista Journal of Science and Medicine in Sport analizó programas de ejercicio de baja carga articular y alta intensidad, y concluyó que estas rutinas mejoran la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza, sin aumentar el riesgo de lesiones en personas con molestias en las rodillas.

Asimismo, un estudio publicado en Frontiers in Physiology evaluó el impacto de estos entrenamientos en adultos mayores y encontró mejoras en la función cardiovascular y muscular, junto a una reducción del dolor articular. Los autores destacaron que la adaptación de las rutinas a baja carga permitió mantener la intensidad y la eficacia, incluso en poblaciones vulnerables.

Cardio tradicional frente a alternativas de bajo impacto

Estudios científicos confirman que el cardio de bajo impacto mejora la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza sin aumentar el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardio tradicional, como correr o realizar ejercicios con saltos, puede resultar problemático para quienes sufren dolor en las rodillas. Practicar estas actividades sin la técnica adecuada o en presencia de lesiones aumenta el riesgo de agravar el malestar y deteriorar las articulaciones, lo que lleva a muchas personas a renunciar al ejercicio cardiovascular, perdiendo así beneficios importantes para la salud y la quema de grasa.

Existen alternativas de bajo impacto que permiten mantener la forma física y, al mismo tiempo, cuidar las articulaciones. Destacan la natación, la bicicleta y las caminatas, actividades que facilitan la quema de calorías y disminuyen el riesgo de sobrecargar las rodillas. Estas opciones combinan eficiencia y seguridad, resultando ideales para una rutina activa.

HILIT y HIIT: diferencias clave para proteger las articulaciones

El método High Intensity Low Impact Training (HILIT) ofrece una variante de entrenamiento de alta intensidad que reduce el impacto articular. A diferencia del HIIT, HILIT excluye ejercicios como burpees con salto o saltos de caja, logrando mantener la intensidad y los resultados de gasto calórico y trabajo muscular. Según explica GQ, esta modalidad permite ejercitar el cuerpo completo y evita movimientos repetitivos o bruscos que suelen dañar las rodillas.

Alexz Parvi, entrenadora personal y especialista en HILIT, enfatiza en GQ que bajo impacto no implica menor exigencia. Parvi, creadora de rutinas para Centr, afirma: “Es completamente posible trabajar el cuerpo entero a fondo sin tener que hacer burpees o saltar cajones”, según señaló. Sus programas están diseñados para maximizar la tonificación y el gasto calórico, ofreciendo una alternativa desafiante y segura para quienes desean proteger sus articulaciones.

HILIT se diferencia del HIIT al eliminar saltos y movimientos bruscos, manteniendo la intensidad y protegiendo las articulaciones (Freepik)

Como ejemplo de rutina, el entrenador Luke Zocchi, conocido por su trabajo con Chris Hemsworth, propone en GQ una secuencia basada en los principios de Parvi. La estructura incluye tres series de 35 segundos con ejercicios como sentadillas, zancadas inversas, mountain climbers y burpees sin salto. Este diseño mantiene la intensidad del cardio, pero elimina movimientos responsables de molestias frecuentes.

Ejercicios recomendados para el cuidado de las rodillas

Parvi aconseja adaptar los circuitos según las capacidades y metas individuales. En el blog de Centr, sugiere escoger ejercicios preferidos y ajustar repeticiones o tiempos según las necesidades de cada persona. Si bien tres series de 30 segundos por ejercicio resultan eficaces para la mayoría, el foco debe estar en conseguir una rutina exigente y segura.

Adaptar los circuitos y elegir ejercicios de bajo impacto permite mantener la exigencia física y cuidar la salud articular (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los ejercicios de bajo impacto recomendados figuran la sentadilla lateral con swing, sentadilla en V, sentadilla de rana, hover en movimiento, plancha con push back, plancha con movimiento de rodillas, crunch con punch y press de hombro con crunch mantenido. Estas opciones trabajan distintos grupos musculares y ofrecen variedad, garantizando el cuidado articular.

Incorporar estas alternativas transforma la experiencia del cardio, brindando una solución segura y efectiva para quienes necesitan proteger sus rodillas, sin ceder en la intensidad del entrenamiento.