Como en Star Wars: detectan 27 posibles planetas que orbitan dos estrellas

El telescopio espacial TESS permitió detectar 27 posibles planetas circumbinarios gracias al análisis de sus eclipses estelares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir planetas fuera del sistema solar amplía la comprensión sobre cuán distintos pueden ser los mundos en el universo. Existen planetas que no giran en torno a una sola estrella, sino que orbitan dos a la vez, como ocurre en algunos escenarios de ciencia ficción. Se los llama circumbinarios, y actualmente solo se conoce de la existencia de 18. Son difíciles de encontrar debido a las limitaciones de los métodos tradicionales de búsqueda.

Este tipo de planetas es conocido popularmente gracias a la saga Star Wars, donde Tatooine (hogar de Anakin Skywalker) muestra dos soles en el horizonte. Aunque durante mucho tiempo estos escenarios parecían pura fantasía, la astronomía confirmó la existencia de varios mundos con dos estrellas, aunque su hallazgo sigue siendo excepcional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un equipo de astrónomos aplicó una técnica innovadora para identificar 27 posibles planetas circumbinarios mediante el análisis de datos recogidos por el telescopio espacial TESS (Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito) de la NASA.

Los resultados, publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, muestran que la detección de precesión apsidal, que es un método que observa cambios en el calendario de eclipses de estrellas binarias causados por la influencia de un tercer cuerpo, puede revelar una población de planetas que hasta ahora permanecía oculta a los métodos convencionales. El anuncio del hallazgo coincidió con el 4 de mayo, fecha en la que se celebra el “May the 4th”, el día de Star Wars.

PUBLICIDAD

Mundos inesperados y lo que cuentan sus órbitas

La técnica aplicada estudia variaciones en los eclipses de estrellas dobles que solo pueden explicarse por la presencia de un tercer objeto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema de estrellas doble es un conjunto formado por dos astros que se encuentran unidos por la gravedad y giran uno alrededor del otro. Desde la Tierra suelen verse como un único punto de luz, pero en realidad ambos comparten una órbita común y pueden influirse mutuamente de distintas maneras, incluida la posibilidad de tener planetas que las orbitan a los dos.

La técnica empleada permitió identificar variaciones en el calendario de eclipses de 27 sistemas de estrellas dobles que solo pueden explicarse por la influencia gravitatoria de un tercer objeto, que sería un posible planeta. Según el artículo científico, el equipo analizó 1.590 sistemas candidatos a binarias eclipsantes usando datos de la misión TESS.

PUBLICIDAD

El nuevo método se basa en observar cómo cambian los tiempos de los eclipses en sistemas de estrellas dobles. Cuando dos astros giran uno alrededor del otro, los eclipses entre ellos suelen ocurrir de manera regular. Sin embargo, si un planeta también está presente y orbita a ambos, su gravedad altera ligeramente la órbita de las estrellas, lo que provoca que los eclipses se adelanten o se retrasen respecto al ritmo esperado.

Al detectar estas pequeñas variaciones en el calendario de los eclipses, los astrónomos pueden deducir la presencia de un planeta, incluso cuando no lo ven pasar directamente frente a las estrellas desde la Tierra. El análisis eliminó otras explicaciones posibles, como los efectos de la relatividad general o las fuerzas de marea, que son interacciones gravitatorias entre las dos estrellas capaces de modificar sus órbitas, para justificar estos cambios en los eclipses.

PUBLICIDAD

Los planetas circumbinarios orbitan dos estrellas y su existencia fue popularizada por la saga Star Wars y el planeta ficticio Tatooine

Margo Thornton, autora de la investigación, explicó: “Este nuevo método podría ayudarnos a descubrir una gran población de planetas ocultos, especialmente aquellos que no se alinean perfectamente con nuestro punto de vista. Podría ayudarnos a revelar cómo podría ser la verdadera población de planetas en nuestro universo”. Los expertos aclaran que la mayoría de los métodos anteriores, como el de tránsito, solo permite detectar planetas cuando la órbita está alineada de cierta manera con la Tierra.

El estudio destaca que las características de los objetos detectados solo pueden explicarse por la presencia de cuerpos con masa planetaria o mayor. El método abre la posibilidad de encontrar planetas en sistemas con configuraciones mucho más diversas que las conocidas hasta ahora. Entre los candidatos hay planetas con masas desde la de Neptuno hasta diez veces la de Júpiter, ubicados a distancias que van de 650 a 18.000 años luz de la Tierra.

PUBLICIDAD

Los candidatos aparecen tanto en el hemisferio norte como en el sur del cielo, lo que significa que en cualquier momento del año alguno de estos sistemas puede observarse con telescopios, tanto por astrónomos profesionales como por aficionados.

El camino desde millones de estrellas al hallazgo de los planetas

El equipo de expertos analizó datos de miles de sistemas de estrellas dobles recogidos por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA). Seleccionaron solo aquellos con mediciones precisas y descartaron los que presentaban dificultades para observar los eclipses con claridad.

PUBLICIDAD

Los planetas candidatos encontrados varían en masa desde la de Neptuno hasta diez veces la de Júpiter (European Southern Observatory/L. Calcada/Handout via REUTERS)

Luego, procesaron las observaciones del telescopio TESS con programas que detectan pequeños cambios en los eclipses. Cuando esas variaciones no podían explicarse por efectos conocidos, como la relatividad general o la interacción gravitatoria entre las estrellas, los investigadores concluyeron que probablemente se trataba de la influencia de un planeta. Así, lograron identificar 27 sistemas candidatos entre más de dos millones analizados.

Qué preguntas surgen tras el hallazgo de estos sistemas

La posibilidad de detectar planetas con órbitas poco habituales o inclinadas modifica la forma en que se comprende la formación y evolución de los sistemas planetarios. Con este nuevo método, los investigadores creen que en el futuro podrían incluso hallar planetas del tamaño de la Tierra en sistemas de estrellas dobles.

PUBLICIDAD

Para confirmar que los 27 candidatos encontrados son realmente planetas y no otro tipo de objetos, el equipo planea realizar estudios más detallados de la luz que emiten estos sistemas. Además, colaborarán con otros grupos internacionales para sumar observaciones y datos, ya que la confirmación requiere analizar con precisión las características de cada caso.

Si se comprueba que la mayoría de estos candidatos son planetas, la cantidad de mundos que orbitan dos estrellas podría ser mucho mayor de lo pensado. Esto permitiría investigar nuevas formas de formación planetaria y ampliar el conocimiento sobre la diversidad de sistemas en la galaxia.

PUBLICIDAD